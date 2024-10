Snapdragon 8 Elite: Xiaomi 15 e Honor Magic 7 tra i primi a utilizzarlo

The Xiaomi 14 Ultra (left) and Honor Magic 7 Pro (right)

Qualcomm ha svelato il suo chipset Snapdragon 8 Elite durante lo Snapdragon Summit 2024, attirando l'attenzione di diversi produttori di telefoni che hanno confermato l'adozione della nuova piattaforma mobile. Durante l'evento alle Hawaii, Xiaomi e Honor hanno annunciato che le loro serie Xiaomi 15 e Honor Magic 7 saranno lanciate questo mese, probabilmente in Cina, equipaggiate con il chipset Snapdragon 8 Elite.

Anche Asus ha confermato che il nuovo Asus ROG Phone 9 utilizzerà lo Snapdragon 8 Elite. Inoltre, TM Roh, capo della divisione mobile di Samsung, ha partecipato all'evento per riaffermare la collaborazione tra Samsung e Qualcomm. Sebbene non abbia specificato la serie Galaxy S25, è probabile che i futuri top di gamma di Samsung nel 2025 siano dotati di questa potente piattaforma.

Image 1 of 2 Xiaomi SVP Adam Zeng announcing the Xiaomi 15 on stage at Snapdragon Summit (Image credit: Future) Honor CMO Ray Guo announcing the Honor Magic 7 Pro on stage at Snapdragon Summit (Image credit: Honor)

In sintesi, molti dei migliori telefoni Android del prossimo anno saranno dotati del chipset Snapdragon 8 Elite, con la serie Galaxy S25 di Samsung che sarà tra i primi a essere lanciati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, prevista per gennaio. I modelli di Xiaomi, Honor e OnePlus arriveranno probabilmente prima in Cina, seguiti da un lancio internazionale nel 2025.

Rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 3, l'8 Elite presenta la CPU Oryon di seconda generazione, progettata per gestire l'intelligenza artificiale multimodale in modo più efficiente. I telefoni equipaggiati con questo chipset offriranno tempi di avvio delle app più rapidi, multitasking migliorato e capacità di intelligenza artificiale generativa più avanzate. Anche i videogiocatori beneficeranno di immagini più nitide, gameplay più fluido e sessioni di gioco prolungate grazie alla GPU Adreno potenziata.

Durante lo Snapdragon Summit, TechRadar fornirà ulteriori dettagli sulle caratteristiche dello Snapdragon 8 Elite, quindi continuate a seguirci per le ultime novità dalle Hawaii!