Wimbledon elimina i giudici di linea: l'intelligenza artificiale fa il suo debutto nel 2025

Wimbledon, il torneo di tennis più antico al mondo, si prepara a un cambiamento significativo: a partire dal 2025, circa 300 giudici di linea saranno sostituiti da un sistema di intelligenza artificiale. Questo segna la fine di una tradizione di 147 anni, in cui i giudici di linea erano una presenza costante, pronti a determinare se una palla fosse dentro o fuori con la massima attenzione.

L'All England Lawn Tennis Club (AELTC) ha scelto di implementare un'evoluzione della tecnologia Hawk-Eye, chiamata electronic line calling (ELC), su tutti i 18 campi di Wimbledon. Questo sistema si occuperà delle chiamate di "out" e "fault" che in precedenza erano di competenza dei giudici di linea.

L'uso della tecnologia ELC non è una novità nel mondo del tennis; è già stata adottata in altri tornei importanti come gli US Open e l'Australian Open, quest'ultimo il primo Grande Slam a eliminare i giudici di linea su tutti i campi nel 2021. Anche l'ATP Tour prevede di introdurre questa tecnologia nel 2025.

Sebbene l'annuncio possa sorprendere alcuni, è rappresentativo di una crescente dipendenza dall'intelligenza artificiale nel nostro mondo. Nel 2014, IBM, sponsor di lunga data di Wimbledon, non avrebbe mai pensato che si sarebbe arrivati a sostituire i giudici di linea, ma i cambiamenti tecnologici degli ultimi dieci anni hanno portato a questa decisione, portando l'intelligenza artificiale sul Centre Court.

Cos'è l'ELC e come funziona?

Il nuovo sistema che sarà implementato a Wimbledon nel 2025 utilizza una tecnologia avanzata per tracciare il movimento della palla attraverso 12 telecamere strategicamente posizionate su ogni campo. Oltre a queste telecamere, ci sono anche microfoni che catturano il suono della palla, e un computer interpreta la posizione della palla in tempo reale. Un operatore video, simile al Video Assistant Referee nel calcio, supervisionerà il tutto da una stanza esterna, comunicando con l'arbitro di sedia durante le partite.

Questa non è l'unica innovazione tecnologica introdotta a Wimbledon: all'inizio di quest'anno, l'AELTC ha lanciato il sistema Catch Me Up, basato sulla piattaforma di intelligenza artificiale generativa Watson di IBM. Questo strumento permette agli spettatori di visualizzare gli highlights delle partite su un secondo schermo, rendendolo un compagno ideale per chi guarda il tennis da casa.