Google e Foxtron: la nuova alleanza per sfidare Tesla nel mercato dei veicoli elettrici

Probabilmente non avete mai sentito parlare di Foxconn Technology Group, ma si tratta di un’azienda taiwanese specializzata nella produzione di elettronica di consumo, forse più conosciuta per la produzione degli iPhone di Apple. Foxconn produce anche la maggior parte dei Kindle di Amazon e le console di gioco di Nintendo.

Pur non realizzando la famosa Apple Car, l'azienda si è lanciata nello sviluppo di veicoli elettrici con il marchio Foxtron. Il suo attuale SUV Model C, disponibile in versioni a cinque o sette posti, è già stato licenziato al marchio automobilistico taiwanese Luxgen, in rapida espansione, con il nome di n7.

Sebbene Foxtron non punti a diventare un nome di spicco nel settore automobilistico, è interessata a vendere i suoi progetti e piattaforme ad altri attori, forse più consolidati, del mercato dei veicoli elettrici.

Per questo motivo, ha scelto il suo ultimo evento Technology Day, simile a quelli di Apple, per presentare due nuovi modelli: il Model D e il Model U. La denominazione potrebbe generare confusione tra i dipendenti di Tesla.

La Model D è un veicolo multifunzionale per lo stile di vita (LMUV) molto grande e angolare, lungo 5,1 metri (simile a un furgone Ford Transit) e quasi 2 metri di larghezza. All'interno c'è spazio per sette persone, e Foxtron sottolinea di poter configurare i suoi veicoli in base alle richieste dei clienti B2B.

L'LMUV è alimentato da un insieme di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) da 100-120 kWh, che garantiscono un'autonomia effettiva di circa 500 chilometri, fino a quasi 640 chilometri nelle versioni di punta.

Progettata per essere aerodinamica, presenta varie curve e condotti per ottimizzare il flusso d'aria. Nonostante il design squadrato, è stata realizzata da Pininfarina, noti per le loro opere su numerose auto sportive classiche italiane.

Foxtron ha anche curato l'interno della Model D, integrandolo con la tecnologia della sua consociata. Nella parte posteriore ci sono punti di ricarica specifici per gli iPhone e slot per i passeggeri per collegare i propri iPad.

Dall'altra parte, il Model U è un autobus elettrico di medie dimensioni, dotato dei più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida. Forse Tesla non deve preoccuparsi troppo, dopo tutto.

Analisi: un divieto cinese potrebbe aprire la porta a Taiwan

Lo scopo dell'evento Technology Day di Foxconn Technology Group è stato presentare una serie di veicoli destinati al mercato nordamericano. La Model C, già in vendita a Taiwan, ha subito alcune modifiche nel design per il pubblico statunitense e potrebbe arrivare presto in America, mentre la Model D, menzionata in precedenza, è prevista per la produzione nel 2026.

Non si sa ancora con certezza quale marchio accompagnerà queste auto quando saranno messe in vendita, dato che il modello commerciale Contract Design and Manufacturing Service (CDMS) di Foxconn offre fondamentalmente la piattaforma, l'hardware e il software aggiornabile al miglior offerente.

Con gli Stati Uniti e gran parte dell'Europa che stanno imponendo restrizioni sui veicoli elettrici cinesi importati, per Taiwan si presenta l’opportunità di offrire un veicolo elettrico più economico ma tecnologicamente avanzato.

Foxtron ha già modelli pronti per il lancio, che spaziano da piccole utilitarie di segmento B a pick-up di dimensioni maggiori. L'azienda ha inoltre fatto notevoli progressi nella tecnologia dei veicoli elettrici.

I programmi di collaborazione per le batterie con Pininfarina, ZF, Our Next Energy (ONE) e BMW hanno portato allo sviluppo di pacchetti LFP ad altissima autonomia, come la batteria Gemini a doppia chimica, capace di alimentare una BMW iX per 980 chilometri con una sola carica.

Inoltre, la partnership con Nvidia, che fornisce server per applicazioni di intelligenza artificiale, metterà probabilmente Foxtron in una posizione favorevole per ricevere le ultime innovazioni nell’architettura a chip singolo, necessarie per veicoli con software avanzato e per quelli dotati di elevate capacità di guida autonoma.