Intel presenta i Core Ultra 200H e HX: le nuove CPU per notebook in arrivo nel 2025

Intel ha recentemente lanciato i suoi processori Core Ultra 200S, segnando un passo importante nella nuova generazione di CPU per PC desktop. Ma l'azienda ha anche anticipato che i processori per notebook della famiglia Arrow Lake non sono lontani.

Le CPU Arrow Lake, destinate ai portatili, arriveranno nel primo trimestre del 2025. Questi includeranno i modelli Core Ultra 200H e Core Ultra 200HX, rispettivamente orientati al mercato mainstream e a quello enthusiast, offrendo prestazioni notevoli.

Accanto a questi, ci saranno anche i chip Lunar Lake per notebook, già disponibili sul mercato con i modelli Core Ultra 200V, che hanno suscitato interesse per le loro caratteristiche innovative.

I chip Core Ultra 200H saranno dotati di un massimo di 14 core, con la versione ammiraglia che integra 6 core ad alte prestazioni e 8 core per l'efficienza energetica. I processori Core Ultra 200HX, invece, raggiungeranno fino a 24 core, suddivisi in 8 core per le prestazioni e 16 core per l'efficienza.

Nuovi portatili con le CPU Arrow Lake sono attesi al CES 2025, dove potrebbero essere presentate anche le nuove GPU per notebook di Nvidia e altre novità nel campo dei dispositivi mobili.

Analisi: Chiarire la confusione sulla CPU

Se vi state chiedendo come si differenziano i chip Arrow Lake e Lunar Lake e quali siano le specifiche versioni H e HX di Arrow Lake, ecco una panoramica chiara.

Lunar Lake è progettato principalmente per l'efficienza energetica, destinato a laptop premium sottili e leggeri. Al contrario, Arrow Lake punta a fornire prestazioni superiori, specialmente con le sue CPU HX di fascia alta, pur mantenendo un buon livello di efficienza rispetto alla generazione precedente, Raptor Lake Refresh.

Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, le differenze si fanno notare. Lunar Lake è equipaggiato con una NPU (Unità di Elaborazione Neurale) molto potente, capace di oltre 40 TOPS, rendendolo ideale come motore per laptop avanzati come il Copilot+. D'altra parte, Arrow Lake ha una NPU con una capacità di 13 TOPS, che è inferiore.

Tuttavia, i chip della serie Core Ultra 200H offrono prestazioni AI elevate grazie alla loro GPU integrata, che fornisce 77 TOPS, insieme ai 9 TOPS dalla CPU, per un totale di 99 TOPS. Al contrario, i processori HX hanno una GPU che offre solo 8 TOPS e 15 TOPS dalla CPU, raggiungendo così un totale di 36 TOPS.

In sintesi, i Core Ultra 200H vantano una GPU integrata molto più potente, dotata di un massimo di 8 Xe Core rispetto ai 4 Xe Core della serie HX, e supportano la tecnologia XeSS. Nonostante ciò, i Core Ultra 200HX, con i loro 24 core e buone velocità di clock, si dimostreranno formidabili nei migliori portatili da gioco e nelle workstation. Questi processori mobili sono l’equivalente dei chip Core Ultra 200S per desktop, ma in un formato più compatto, che è un terzo più piccolo.

L'idea è che i processori HX siano abbinati a GPU discrete potenti nei portatili da gioco, dove le prestazioni integrate potrebbero non essere sufficienti. Tuttavia, si sta assistendo a un'evoluzione in cui le GPU integrate stanno diventando sempre più competitive.

