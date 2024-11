Kia EV9 e PV5WKNDR Concept: il futuro del fuoristrada elettrico è qui

EV9 ADVNTR e PV 5WKNDR Concept puntano sull'emozione del fuoristrada

Sono stati progettati per mostrare la flessibilità delle piattaforme EV di Kia

Veicoli unici non destinati alla produzione... ancora

L'annuale fiera della Specialty Equipment Market Association, meglio conosciuta come SEMA, è un evento che riunisce i protagonisti del mondo dell'aftermarket automobilistico e spesso funge da vetrina per auto personalizzate e concept car stravaganti.

L'edizione di quest'anno, tenutasi a Las Vegas, ha visto molte delle più grandi case automobilistiche rivelare modelli che, sebbene probabilmente non entreranno in produzione, hanno comunque catturato l'attenzione del pubblico. Kia non ha fatto eccezione, presentando due concept particolarmente interessanti.

Il marchio ha svelato il SUV EV9 ADVNTR Concept e il furgone elettrico PV 5WKNDR Concept, con l'obiettivo di mostrare la versatilità e la robustezza della sua piattaforma EV9 e dimostrare le potenzialità della sua nuova linea di veicoli commerciali, recentemente annunciata. Questi concept puntano a rendere ancora più entusiasta il pubblico riguardo alle possibilità offerte dai veicoli elettrici della casa coreana.

Il concept EV9 ADVNTR era esposto fisicamente nello stand di Kia al Las Vegas Convention Center, con un design caratterizzato da un frontale ridisegnato, un portapacchi sul tetto dotato di barra luminosa e pannelli laterali rinforzati, pronti a sottolineare l'aspetto robusto e outdoor del veicolo.

Il concept EV9 ADVNTR si distingue ulteriormente per le sue sospensioni rialzate, i ganci di traino integrati, i pneumatici ultra-resistenti e una linea di accessori pensata per l’avventura, come borse frigo e pale. Questi dettagli lo elevano al di sopra del già interessante EV9, un SUV elettrico a tre file.

Kia sottolinea che si tratta di veicoli "unici nel loro genere", concepiti principalmente per dimostrare il potenziale della piattaforma EV9, senza alcuna intenzione di portare questi modelli in produzione. Tuttavia, il concept EV9 ADVNTR offre uno spunto interessante per possibili spin-off futuri o, più semplicemente, un’anteprima degli accessori ufficiali che i proprietari potrebbero acquistare per personalizzare e rendere più robusti i propri veicoli.

Anche il furgone elettrico PV5 WKNDR Concept, che condivide alcune caratteristiche come l'altezza di marcia rialzata e i pneumatici da fuoristrada, è stato progettato per evidenziare la versatilità della futura linea Purpose Beyond Vehicles (PBV) di Kia.

Presentata all'inizio dell'anno al Consumer Electronics Show, la linea PBV includerà una gamma di furgoni elettrici di diverse dimensioni, tutti progettati per essere altamente flessibili e modulari, con configurazioni facilmente adattabili a vari usi e attività.

Kia rende interessanti i suoi mezzi

Il PV5 WKNDR Concept di Kia si propone di ravvivare il mondo solitamente monotono dei veicoli commerciali, offrendo uno spunto su come potrebbe apparire un camper futuristico del marchio. Una delle caratteristiche distintive del veicolo è la funzione "Gear Head", un'innovativa soluzione di stoccaggio che permette di creare uno spazio protetto per il kit quando il veicolo è parcheggiato. Kia sottolinea che questa funzione aiuta a "sfruttare al massimo lo spazio interno, garantendo al contempo un accesso rapido e facile all'attrezzatura esterna".

Immaginate una porta scorrevole che si apre dal lato del furgone, rivelando una dispensa con rete, perfetta per tenere lontani insetti e animali selvatici. Inoltre, il "Gear Head" può trasformarsi in una dispensa mobile per la cucina, con pannelli solari e ruote "idro-turbine" azionate dal vento, in grado di ricaricare le batterie per supportare le avventure off-grid.

Anche l’equipaggiamento per le attività all'aperto è impressionante. Il PV5 WKNDR Concept è dotato di un compressore per regolare la pressione dei pneumatici o gonfiare un materasso, sedie girevoli per il capitano e un interno modulare che si può trasformare in un ambiente accogliente, simile a un salotto.

Questa mossa è una strategia astuta da parte di Kia: attirare l'attenzione con un concept di camper futuristico, mentre si fa conoscere la sua piattaforma di veicoli elettrici, che potrebbe presto essere utilizzata anche per applicazioni più quotidiane.