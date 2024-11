Google svela accidentalmente Jarvis AI, l'assistente che farà le ricerche per te

Google ha accidentalmente fatto trapelare la sua Jarvis AI

Jarvis AI naviga in Chrome per voi

La presentazione ufficiale è prevista per dicembre

Google ha accidentalmente fatto trapelare il suo prossimo agente AI, denominato Jarvis, che promette di rivoluzionare l’esperienza di navigazione su Chrome. Come riportato da The Information, il colosso tecnologico ha caricato un'anteprima interna del prodotto, con il nome in codice Jarvis, sul Chrome Web Store. Tuttavia, l'estensione è stata rimossa rapidamente, prima che troppi utenti ne prendessero visione.

La descrizione dell'annuncio recitava "un utile compagno che naviga sul web con voi", un dettaglio che conferma le voci trapelate già lo scorso ottobre, secondo cui Google stava lavorando a un agente AI capace di assistere gli utenti durante gli acquisti online e persino di aiutarli a prenotare vacanze.

Chi è riuscito a scaricare il prototipo di Jarvis prima che venisse ritirato, non è riuscito ad utilizzarlo, poiché il programma richiedeva specifiche autorizzazioni di accesso per essere avviato.

Secondo quanto riferito da The Information, Google ha in programma di presentare ufficialmente Jarvis a dicembre, il che significa che non dovremo aspettare molto per conoscere maggiori dettagli su questa nuova funzionalità.

Shopping natalizio per me

(Image credit: Anthropic)

Jarvis AI, l'agente intelligente che Google sta sviluppando, dovrebbe consentire agli utenti di automatizzare una serie di attività di navigazione su Google Chrome, permettendo loro di concentrarsi su compiti più importanti mentre l'AI si occupa di operazioni come fare acquisti online o prenotare voli. Immaginate, ad esempio, quanto potrebbe essere utile durante i preparativi per i regali natalizi: un regalo acquistato dall'intelligenza artificiale potrebbe addirittura sembrare un gesto più pratico e veloce di un acquisto fatto manualmente.

Gli agenti di intelligenza artificiale, ovvero sistemi in grado di completare compiti autonomamente senza supervisione umana, stanno diventando sempre più comuni. Il mese scorso, per esempio, aziende come Anthropic hanno lanciato un prodotto simile a Jarvis. Anche OpenAI sembra essere al lavoro su un agente AI, sebbene non sia chiaro ancora come si differenzierà dal futuro prodotto di Google.

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è in pieno boom, con nuove applicazioni e strumenti rilasciati quasi ogni giorno. Recentemente, ChatGPT Search è diventato disponibile per gli abbonati Plus, inaugurando una nuova era nei motori di ricerca alimentati dall'AI. Con l'arrivo di Jarvis AI, tuttavia, potremmo anche non doverci preoccupare più di fare le ricerche da soli, poiché l'intelligenza artificiale potrebbe occuparsi di tutto, rendendo l'esperienza web ancora più automatizzata.