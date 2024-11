iMac 24 pollici: nuovo schermo a 90Hz in arrivo (ma niente 120Hz)

Apple potrebbe dotare l'iMac 24 e lo Studio Display di prossima generazione di uno schermo a 90Hz

Si tratterebbe di un notevole upgrade rispetto agli attuali schermi a 60Hz

In particolare, però, non si tratterebbe di un aggiornamento completo a 120Hz "ProMotion".

L’iMac 24 pollici di prossima generazione di Apple potrebbe ricevere un significativo aggiornamento del display, insieme al futuro Studio Display e all’iPad Air. Questa indiscrezione, accompagnata da dettagli interessanti, è stata diffusa da 9to5Mac e proviene dal podcast Upgrade, condotto da Myke Hurley e Jason Snell. Secondo quanto riferito, i due sono stati contattati da una fonte anonima che ha svelato le possibili novità per il display dei dispositivi Apple.

Secondo la fonte, Apple starebbe lavorando su un “display LCD a più alta frequenza di aggiornamento con un nuovo pannello a movimento liquido”, il quale dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Questo schermo potrebbe arrivare sull’iPad Air M3 di prossima generazione, nonché sull’iMac da 24 pollici e sullo Studio Display di nuova generazione. Al momento, i pannelli LCD su questi dispositivi offrono una frequenza di aggiornamento di 60Hz, quindi si tratterebbe di un miglioramento importante, anche se forse non così drastico come alcuni si aspettano (più avanti vedremo perché).

La fonte dell’indiscrezione menziona specificamente solo l’iMac 24 pollici come destinatario del display a 90Hz, ma è ragionevole ipotizzare che si tratti del modello previsto per il 2025 (con chip M5) o forse di un iMac successivo. Se fosse stato per l’attuale iMac M4, probabilmente ne avremmo già sentito parlare. Per quanto riguarda l’iMac M4, questo modello potrebbe includere una nuova opzione di vetro nano-testurizzato, che migliorerà la gestione dei riflessi e dei bagliori sul display Retina da 4,5K, particolarmente utile in ambienti con luce intensa.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Un cambiamento che sa di aria fresca

La frequenza di aggiornamento di uno schermo è cruciale per una serie di motivi, e non si limita solo ai giochi. In pratica, una frequenza di aggiornamento più alta significa che il display aggiorna l'immagine più frequentemente, il che si traduce in un'esperienza visiva più fluida. Questo è particolarmente evidente in attività dinamiche come i videogiochi, dove una maggiore frequenza di fotogrammi per secondo (FPS) rende il movimento più naturale e reattivo. Tuttavia, anche per l'uso quotidiano, come lo scorrimento di pagine web, la lettura di documenti o l'interazione con le app, una frequenza di aggiornamento superiore rende tutto più scorrevole e piacevole da utilizzare.

L'ipotesi che Apple possa introdurre un display a 90Hz nei suoi dispositivi come l'iPad Air M3 (lancio previsto per il prossimo anno) e l'iMac 24 pollici (presumibilmente con chip M5, forse a fine 2025) è interessante, soprattutto considerando che attualmente questi dispositivi offrono una frequenza di 60Hz. Un passo verso i 90Hz rappresenterebbe un miglioramento notevole, ma la domanda che molti si pongono è perché non si opti per un display con una frequenza di aggiornamento ancora più alta, come il ProMotion a 120Hz, che è presente su iPhone e iPad Pro.

Un display a 120Hz, come quello sugli iPad Pro e gli iPhone di fascia alta, è un'eccellenza tecnologica che offre un'esperienza visiva estremamente fluida, specialmente quando si tratta di interazioni veloci come il gioco o lo scorrimento rapido. Tuttavia, l'adozione di questa tecnologia nei modelli non Pro, come l'iMac o l'iPad Air, potrebbe essere limitata per motivi di costi o per strategie di posizionamento dei prodotti. In altre parole, Apple potrebbe voler riservare il ProMotion a dispositivi "Pro", giustificando così un prezzo più elevato per questi modelli premium. Questo potrebbe anche essere il motivo per cui Apple potrebbe decidere di dotare solo l'iPad Air e l'iMac M5 di un display a 90Hz, evitando di spingersi oltre verso i 120Hz.

C’è anche la questione del costo di produzione: i pannelli con ProMotion sono più costosi da realizzare e, sebbene Apple abbia una grande capacità di produzione, potrebbe decidere che il 90Hz è sufficiente per soddisfare le esigenze di fluidità degli utenti in questi modelli, mantenendo al contempo il prezzo più competitivo rispetto ai dispositivi "Pro".

Infine, come accennato, ci sono voci secondo cui tutti i modelli di iPhone 17 potrebbero ricevere schermi ProMotion, il che potrebbe segnare un cambiamento nelle politiche di Apple riguardo alla diffusione della tecnologia ProMotion anche sui dispositivi non-Pro. Se questa voce si rivelasse vera, sarebbe interessante vedere come Apple applicherà la stessa tecnologia ai suoi altri dispositivi, come l’iMac o l’iPad Air, nei modelli futuri.

Rimane quindi da vedere se queste indiscrezioni sulla frequenza di aggiornamento si confermeranno e se Apple deciderà di implementare un display a 90Hz sull’iMac M5 e altri dispositivi, o se opterà per qualcosa di più sorprendente come il 120Hz. Sarà sicuramente interessante seguire gli sviluppi nei prossimi mesi.