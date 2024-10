Gli iPhone superano gli Android nel valore di rivendita, secondo un report

Gli iPhone e i telefoni Android hanno ormai molte caratteristiche in comune, specialmente da quando iOS 18 ha introdotto ampie possibilità di personalizzazione. Tuttavia, una delle principali differenze rimane il valore di rivendita: secondo un nuovo rapporto, i telefoni Apple continuano a essere migliori investimenti a lungo termine rispetto agli equivalenti Android.

Un sondaggio di CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) ha chiesto ai nuovi acquirenti di telefoni cosa abbiano fatto con i loro dispositivi precedenti. Il dato più rilevante è che il 41% dei possessori di iPhone ha venduto o scambiato il proprio vecchio telefono, mentre solo il 17% dei possessori di telefoni Android ha fatto lo stesso.

Questo divario è probabilmente influenzato, come sottolinea CIRP, dal fatto che i possessori di iPhone tendono a investire di più nei loro telefoni, rendendoli più propensi a venderli. Inoltre, dati separati indicano che gli iPhone ritirati sono in genere più vecchi rispetto ai telefoni Android dismessi. Altri rapporti confermano che gli iPhone mantengono il loro valore meglio dei concorrenti.

Ad esempio, i dati del 2024 dell'aggregatore di rivendite SellCell hanno mostrato che la serie iPhone 15 si è svalutata a un ritmo molto più lento rispetto ai modelli di punta di Google, Samsung e OnePlus del 2023. In particolare, l'iPhone 15 ha registrato un deprezzamento medio del 27,4% nei primi tre mesi, mentre il Samsung Galaxy S23 ha subito un calo del 43,5%.

Tuttavia, non tutti gli iPhone sono immuni da cali di prezzo. Un rapporto di SellCell di marzo ha rivelato che l'iPhone SE ha sperimentato un deprezzamento maggiore rispetto ad altri modelli di iPhone; ad esempio, l'iPhone SE di terza generazione ha perso circa il 65% del suo valore nei primi 18 mesi. Preoccupante è anche il fatto che abbia perso il 42,6% del suo valore nel primo mese dopo il lancio.

D'altro canto, la gamma SE e molti telefoni Android possono offrire un buon valore di seconda mano se si è disposti ad aspettare. Tuttavia, se si preferisce acquistare dispositivi nuovi e avere sempre i modelli più recenti, sembra che l'iPhone continui a rappresentare l'investimento più solido a lungo termine, offrendo più opzioni al momento dell'upgrade.

Perché gli iPhone mantengono il loro valore?

(Image credit: Future)

La resistenza dei prezzi degli iPhone di seconda mano rispetto a quelli degli Android può essere spiegata da diverse ragioni. In primo luogo, a parte la serie SE, gli iPhone sono generalmente considerati dispositivi di fascia alta nell'intero ecosistema Android, e questa reputazione di lusso si riflette nei loro prezzi di vendita.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Un altro fattore è il numero elevato di modelli Android disponibili: questa vasta varietà può ridurre l'attrattiva dei telefoni Android rispetto alla linea più controllata di Apple, che attualmente offre solo cinque modelli. Inoltre, gli sconti sugli iPhone sono relativamente rari, anche durante eventi come il Black Friday, il che contribuisce a mantenere stabili i loro prezzi.

Anche le dinamiche del mercato della rivendita giocano un ruolo importante. I siti di rivendita spesso acquistano telefoni usati in grandi quantità, e la disponibilità di pezzi di ricambio, come schermi o batterie, è molto più alta per gli iPhone. Questa maggiore conoscenza riguardo alle riparazioni aumenta ulteriormente l'attrattiva e il valore degli iPhone nel mercato dell'usato, in particolare per la serie iPhone Pro.

Tuttavia, i valori di rivendita non sono tutto. Se, come molti acquirenti, intendete tenere il vostro telefono per diversi anni, il valore di rivendita diventa solo un fattore secondario nella scelta del dispositivo. Inoltre, con i telefoni ricondizionati sempre più popolari, la disponibilità di occasioni, sia per iOS che per Android, non è mai stata così alta.