iPhone 16 Pro trasparente: la rivoluzione del design che Apple dovrebbe abbracciare

L'iPhone 16 Pro ha molte qualità, ma una cosa che sembra mancare è un tocco di personalità. Una recente versione trasparente del dispositivo ha dimostrato quanto potrebbe essere interessante se Apple osasse sperimentare di più con il design.

Ogni anno, il canale YouTube Phone Repair Guru crea versioni trasparenti degli ultimi modelli di iPhone, e quella di quest'anno potrebbe essere la migliore finora. La mod trasparente ricorda il Nothing Phone 2, ma l'iPhone 16 Pro colpisce particolarmente grazie ai suoi "interni incredibili", come evidenziato nel video.

È importante notare che non è possibile acquistare un iPhone 16 Pro trasparente, poiché il processo di modding è complesso e annulla la garanzia. Nel video, il canale mostra come smontare i vari componenti e rimuovere la finitura in alluminio riciclato. Qui entra in gioco il gallio, un metallo che ha un basso punto di fusione e può letteralmente "mangiare" l'alluminio. Applicando il gallio sull'iPhone 16 Pro, l'alluminio si stacca facilmente, permettendo di ottenere una piastra posteriore trasparente.

Il risultato è impressionante: una batteria metallica, un caricatore wireless color rame e un motore tattile ben visibile. Questo ha fatto sorgere la voglia di un iPhone che ricordi lo stile del leggendario iMac G3, con un design audace e distintivo.

Echi dell'iMac G3

We Made The iPhone 16 Pro Transparent Using... - YouTube Watch On

Le possibilità che Apple lanci un iPhone Pro trasparente sono praticamente nulle, anche se l'azienda aveva già esplorato un design simile con l'iMac G3 nel 1998. Ciò che desideriamo realmente per la serie Pro è una selezione di colori più audaci, simili a quelli della serie base dell'iPhone 16.

Un recente sondaggio ha rivelato un grande interesse per i modelli base dell'iPhone 16, con la tonalità blu oltremare che ha superato il verde acqua e il nero. Nonostante l'introduzione del "Desert Titanium" nell'iPhone 16 Pro, i colori disponibili sono nel complesso piuttosto tenui. Se da un lato questo li rende più adatti a un contesto aziendale, c'è anche una significativa fetta di consumatori che desiderano una tonalità più vivace, insieme alle caratteristiche premium come lo zoom ottico 5x.

Ci sono segnali che suggeriscono che Apple potrebbe riservare colori più audaci per la serie iPhone 17 Pro del prossimo anno. Un leaker ha menzionato la possibilità di tonalità come Teal Titanium, Green Titanium o Dark Green Titanium nel 2025. Sebbene sia opportuno prendere queste speculazioni con cautela, sarebbe senza dubbio un passo avanti, anche se Apple continua a lasciare le opzioni trasparenti ai modder.