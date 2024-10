Microsoft lancia nuovi strumenti di intelligenza artificiale per supportare medici e infermieri

Microsoft ha recentemente presentato una nuova serie di strumenti di intelligenza artificiale pensati per il settore sanitario. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e alleviare i carichi di lavoro amministrativi, affrontando così sfide importanti come la carenza di personale, l'aumento delle liste di attesa e i costi sempre più elevati.

Tra le novità ci sono modelli avanzati di imaging medico, in grado di gestire diversi tipi di dati, come immagini diagnostiche, informazioni genetiche e cartelle cliniche. Questo permetterà alle strutture sanitarie di sviluppare e usare soluzioni innovative, riducendo le inefficienze e il tempo perso.

Microsoft ha anche introdotto un servizio di assistenza sanitaria basato su agenti intelligenti, che supporta il personale medico nella gestione dei pazienti e nella comunicazione all'interno delle strutture. Questo aiuto può rendere il lavoro quotidiano più fluido e meno stressante.

Un'altra innovazione importante riguarda la documentazione automatizzata per gli infermieri, che semplifica il processo di registrazione e gestione dei dati. Questo strumento riduce il carico burocratico, permettendo agli infermieri di concentrarsi di più sui pazienti.

In sintesi, questi strumenti rappresentano un passo avanti nella modernizzazione del settore sanitario, puntando a migliorare non solo l'efficienza, ma anche la qualità delle cure. Con queste tecnologie, le organizzazioni sanitarie potranno affrontare le sfide attuali in modo più efficace e innovativo.

"Integrando l'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria, puntiamo a ridurre la pressione sul personale medico, promuovere la collaborazione tra i team e migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari in tutto il Paese", ha dichiarato Mary Varghese Presti, vicepresidente del Portfolio Evolution and Incubation di Microsoft Health and Life Sciences.

Microsoft si impegna anche a risolvere il problema dell'accessibilità dei dati sanitari. Spesso non strutturati e con sistemi di gestione limitati, questi dati rappresentano una sfida significativa. La risposta del gigante tecnologico è la sua piattaforma di analisi e dati, Fabric.

Un aspetto cruciale di questa iniziativa è l'integrazione conversazionale dei dati attraverso DAX Copilot, che automatizza la creazione di note cliniche, alleggerendo così il carico amministrativo.

Joe Petro, Corporate VP of Healthcare and Life Sciences Solutions and Platforms di Microsoft, ha aggiunto: "Le nostre soluzioni basate sull'IA stanno semplificando i flussi di lavoro, migliorando l'integrazione dei dati e offrendo risultati migliori a professionisti della sanità, ricercatori, fornitori e, infine, ai pazienti".

Attualmente in anteprima pubblica, Microsoft spera che questa prima visione dei suoi nuovi strumenti di intelligenza artificiale segni un passo importante verso un'integrazione più profonda nei sistemi sanitari globali.