Nvidia ha ufficialmente presentato DGX Spark, un supercomputer IA dalle dimensioni simili a un Mac Mini, pensato per portare lo sviluppo avanzato di modelli e l'inferenza direttamente sulle scrivanie.

Inizialmente noto come Project Digits e previsto al prezzo di 3000 dollari, il cambio di nome ha coinciso con un aumento significativo: sul sito ufficiale di Nvidia, il DGX Spark è ora prenotabile a "soli" 3999 dollari.

Il dispositivo è basato sul nuovo Superchip GB10 Grace Blackwell e integra una GPU Blackwell dotata di Tensor Core di quinta generazione, supporto FP4 e tecnologia NVLink-C2C, che consente la condivisione ad alta velocità della memoria tra GPU e CPU Grace.

Il nuovo DGX Spark offre fino a 1.000 trilioni di operazioni al secondo di potenza computazionale per l’IA e supporta modelli con un massimo di 200 miliardi di parametri. È pensato per gestire carichi di lavoro complessi come il fine-tuning, l’inferenza e la prototipazione, senza dover dipendere esclusivamente da infrastrutture esterne.

Il sistema integra 128 GB di memoria unificata LPDDR5x e fino a 4 TB di storage SSD NVMe, offrendo prestazioni che fino a poco tempo fa erano riservate esclusivamente ai data center. È destinato a sviluppatori, ricercatori, data scientist e studenti che lavorano con modelli IA avanzati in locale — quindi non è pensato per l’utente medio.

“L’intelligenza artificiale ha trasformato ogni livello dello stack informatico. Era naturale che emergesse una nuova classe di computer, progettata per sviluppatori nativi dell’IA e applicazioni native dell’IA,” ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia. “Con questi nuovi computer DGX personali, l’IA può estendersi dai servizi cloud fino alle applicazioni desktop e edge.”

Alcuni partner OEM di Nvidia stanno lanciando desktop IA basati sulla stessa architettura GB10. Il Pro Max con GB10 di Dell si inserisce nella gamma di workstation IA dell’azienda, offrendo una transizione fluida dallo sviluppo alla distribuzione grazie alla connessione con Dell AI Factory with Nvidia.

Anche HP ha svelato la sua proposta: la ZGX Nano AI Station, con prestazioni simili per chi cerca potenza e scalabilità senza un’infrastruttura server completa.

Infine, Asus ha presentato il suo supercomputer AI GB10, l’Ascent GX10. Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato annunciato, Nvidia lo include nella pagina di preordini DGX Spark con un costo indicativo di 2.999 dollari e 1 TB di archiviazione.