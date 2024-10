Google Gemini: nuove funzionalità di editing per immagini AI

Google ha aggiornato il generatore di immagini AI Gemini nell'ultima beta di Android, introducendo nuove opzioni di modifica per aiutare gli utenti a creare immagini più personalizzate. Secondo quanto riportato da Android Authority, la beta di Android (v15.40.31.29) include una funzione di editing che consente di apportare modifiche specifiche a qualsiasi immagine generata. Ad esempio, durante una demo, Gemini ha generato un'immagine di "un simpatico cane con cappello e occhiali da sole", e l'utente ha potuto chiedere di "cambiare il cappello con un cappello di compleanno", con successo.

Anche se questo tipo di regolazione fine non è una novità nel settore dei generatori di immagini AI, è positivo vedere Google potenziare Gemini per competere con strumenti come DALL-E di ChatGPT. Con l'Image Playground di Apple in arrivo entro la fine dell'anno, queste nuove funzionalità in Gemini potrebbero posizionare Google come una valida alternativa per gli utenti iPhone interessati alla generazione di immagini.

Tuttavia, dalla demo di Android Authority emerge che gli strumenti di modifica sono ancora in fase beta, e l'autore ha notato che "le modifiche non sono sempre precise e affidabili". Inoltre, è stato segnalato che il video è stato editato per rimuovere i tempi di attesa, il che suggerisce che quando questa funzione sarà lanciata su Android, potrebbe non essere così rapida come mostrato nella demo.

- YouTube Watch On

Un generatore di immagini AI migliore

È davvero notevole quanto siano evoluti i generatori di immagini AI in un periodo così breve. Midjourney, attualmente considerato uno dei migliori, deve continuare a innovare e migliorare, dato che la concorrenza si fa sempre più agguerrita. L'aggiornamento imminente di Google Gemini sembra promettente e potrebbe offrire nuove funzionalità interessanti. Tuttavia, sarà importante aspettare il rilascio ufficiale per valutarne appieno le capacità e vedere come si confronta con i leader del settore. Con così tanti sviluppi, il futuro della generazione di immagini AI è sicuramente entusiasmante!