Questa scheda fa rivivere le vecchie stampanti: compatibile con Windows XP nel 2024!

In una delle proposte più insolite nel campo delle schede PCIe, l'azienda giapponese Kuroutoshikou ha presentato un adattatore PCI Express che aggiunge una porta parallela ai PC moderni. Denominato 1P-LPPCIE3, questo dispositivo permette agli utenti di collegare vecchi dispositivi dotati di porta parallela, come le stampanti legacy, tramite uno slot PCIe x1.

Nonostante la sua funzionalità vintage, la scheda si dimostra sorprendentemente compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi Windows, spaziando da Windows XP fino a Windows 11.

Inserire il CD-ROM

Individuato da PC Watch, il modello 1P-LPPCIE3 di Kuroutoshikou è dotato del chipset ASIX AX99100 e presenta una singola porta esterna D-sub a 25 pin femmina (IEEE 1284) per le connessioni parallele, uno standard comune per stampanti più vecchie, come la serie HP LaserJet e vari modelli a matrice di punti. Con dimensioni di 82 x 67 x 14 mm e un peso di circa 70 grammi, questa scheda si distingue nel panorama delle PCIe.

Mentre le schede PCIe sono generalmente associate a trasferimenti dati ad alta velocità e funzionalità avanzate, la 1P-LPPCIE3 riporta in vita uno standard quasi obsoleto. Per chi ha conservato una vecchia stampante in soffitta per due decenni, questa scheda potrebbe essere l'occasione perfetta per rispolverarla, anche se è probabile che l'inchiostro si sia seccato.

Il driver della scheda è fornito su un CD-ROM, un nostalgico ritorno all'epoca in cui il software veniva comunemente distribuito in questo modo. Per gli utenti privi di unità ottica, ovvero quasi tutti, i driver possono essere scaricati dal sito web del produttore.

La scheda è già disponibile per la vendita, con un prezzo al dettaglio di circa 4.000 yen (circa 24 euro). La confezione include una staffa a basso profilo, rendendola adatta anche ai PC slimline, e il dispositivo è coperto da una garanzia di un anno. Anche se non ci aspettiamo che la 1P-LPPCIE3 diventi un best seller, Kuroutoshikou sembra credere che in Giappone ci sia una domanda sufficiente per una scheda che colmi il divario tra tecnologia moderna e tradizionale, probabilmente in ambiti industriali o di nicchia che si basano ancora su hardware più datato.