Cimici da letto, ecco come difendersi

Le cimici da letto sono insetti minuscoli che, se riescono a insediarsi in casa, sono molto difficili da eliminare. Possono vivere praticamente ovunque, nel materasso, nelle lenzuola, nella biancheria da letto o in qualsiasi tessuto, e provocano punture fastidiose e pruriginose. Le cimici da letto non hanno nulla a che fare con la pulizia degli ambienti. Possono annidarsi ovunque, se trovano un modo per entrare tramite un oggetto contaminato.

Attualmente, in Francia le cimici da letto stanno rappresentando un vero e proprio problema nazionale, che suscita il timore di provocare infestazioni anche in altri Paesi. Ci si domanda se ci possa essere un rischio concreto anche in Italia.

Ci sono alcume misure che si possono prendere per aiutare a liberarsi delle cimici da letto, e le illustreremo qui di seguito. Potrebbe essere necessario combinare più tecniche e prepararsi al fatto che alcune richiederanno molto tempo. Inoltre, sappiate che probabilmente sarà difficile eliminare completamente le cimici dei letti senza l'aiuto di un professionista.

Cosa sono le cimici da letto? Le cimici dei letti sono insetti minuscoli, di colore rossastro e lunghi circa 5 mm. Provocano punture rosse e pruriginose. Si possono trovare nei letti e nelle lenzuola, ma anche praticamente ovunque in casa: controllate nelle fessure, nelle crepe, nelle pieghe dei tessuti e nelle giunture dei mobili.

Come togliere le cimici da letto?

Non è facile liberarsi delle cimici del letto, ma ecco alcune tecniche da provare. Potrebbe essere necessario combinare alcuni approcci, ma soprattutto tenete presente che è molto difficile liberarsi completamente delle cimici dei letti da soli.

1. Intrappolatele in un aspirapolvere

Uno dei modi più semplici per intrappolare le cimici da letto visibili è l'aspirapolvere. Passate l'aspirapolvere su tutti i punti in cui le cimici potrebbero nascondersi, compresi il materasso, i tappeti e persino la struttura del letto. Richiudete e buttate via il contenuto del sacchetto della polvere e, una volta finito, date una bella pulita all'aspirapolvere.

2. Lavate e asciugate la biancheria ad alte temperature

Le cimici da letto possono essere uccise dal calore intenso. Lavate le lenzuola e altra biancheria da letto in lavatrice a un minimo di 60°C per almeno 30 minuti. Oppure metteteli nell'asciugatrice con l'impostazione più calda per 30 minuti. Controllate prima le etichette per assicurarvi di non rovinare i tessuti, anche se potrebbe valere la pena di rischiare se i tessuti sono comunque inutilizzabili.

3. Pulite il materasso con il vapore

Pulire il materasso è più complicato rispetto ai tessuti, che possono essere messi in lavatrice. Per cercare di eliminare le cimici dei letti con il calore, provate a pulire il materasso con il vapore. Questa tecnica può essere utilizzata anche per il divano.

4. Use a bedbug-proof cover

I coprimaterassi e i copricuscini protettivi sono progettati per contenere l'infestazione e infine uccidere le cimici dei letti. Sono diversi dalle normali protezioni perché avvolgono completamente il materasso. È sufficiente chiudere il materasso infestato con la cerniera del coprimaterasso anti-cimici e le cimici non saranno più in grado di fuggire o di nutrirsi. Sono disponibili per l'acquisto si diversi shop online, compreso Amazon.

Tenete presente che le cimici dei letti possono impiegare un po' di tempo per morire e che, ovviamente, questa operazione non influirà su altre cimici presenti in casa. Altri oggetti possono essere messi in un sacchetto di plastica sigillato e lasciati per alcuni mesi.

5. Congelatele

Così come le temperature molto calde uccidono le cimici dei letti, lo stesso vale per il freddo intenso. Mettete le lenzuola e altri oggetti infestati dalle cimici dei letti in un sacchetto sigillato nel congelatore per almeno quattro giorni. Durante questo periodo devono essere ad almeno -17,78°C.

6. Pulite spesso e a fondo

Più sono i luoghi in cui le cimici si nascondono, più sarà difficile sbarazzarsene, quindi fate piazza pulita. Una pulizia approfondita e regolare vi aiuterà a individuare prima le cimici dei letti.

7. Controllate le vostre valigie

Se siete stati in un posto dove sapete che potrebbero esserci delle cimici dei letti, controllate attentamente i bagagli e gli indumenti prima di portarli in casa. Lo stesso vale se acquistate mobili o vestiti di seconda mano: controllateli accuratamente per assicurarvi che non vi siano cimici dei letti.

Come arrivano le cimici da letto in casa? La causa principale delle cimici dei letti è semplicemente la contaminazione da parte di altri ambienti infestati. Quindi, se una persona è esposta a un ambiente con cimici dei letti, potrebbe inavvertitamente portarle a casa con sé tramite gli indumenti o i bagagli. Una volta che le avete in casa, dovrete fare molta attenzione a non introdurle in nuovi ambienti.