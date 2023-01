Recensione COSORI Air Fryer Pro LE 4.7

La Cosori Pro LE 4.7 è un’ottima friggitrice ad aria, proposta un ottimo prezzo. Per €129 avrete un prodotto con un bel design e molto solido, ottimo per preparare moltissime pietanze salutari. Non ci sono funzioni smart e il pannello superiore è difficile da pulire, ma resta un prodotto più che consigliabile.

La Cosori Pro LE 4.7 è un’ottima friggitrice ad aria, una delle migliori in commercio oggi. Ha un design compatto ed elegante, realizzato con ottimi materiali. Bella da vedere, sarà facile inserirla in ogni tipo di cucina, tranne per chi ha bisogno di infilarla sotto a una mensola, per via del pannello di controllo superiore.

Potete trovarla a €129, che non è il prezzo più basso possibile per una friggitrice ad aria di questo volume, ma resta senz’altro possibile etichettarla come “prodotto economico”. Si spende poco, e ci si porta a casa un prodotto di ottima qualità e con un bel design (cosa che non si può dire di concorrenti meno costosi).

La Cosori Pro LE 4.7 è facile da pulire, e il cestello si può mettere in lavastoviglie senza rischi per il trattamento antiaderente. Il pannello superiore, dove troviamo i comandi, tende però a sporcarsi molto facilmente e togliere le macchie non sarà sempre facile. Il cestello si inserisce e si estrae senza sforzi, grazie a guide molto scorrevoli e un sistema di blocco ben fatto.

I programmi disponibili coprono tutti i tipi di cibo e preparazioni principali, e sarà sempre possibile regolare a piacimento temperatura e durata. In combinazione con il libro di ricette incluso, la Cosori Pro LE 4.7 è ottima per cucinare una grande varietà di pietanze.

I risultati sono sempre stati all’altezza delle aspettative, e crediamo che la Cosori Pro LE 4.7 sia una scelta più che consigliabile. Da evitare solo se avete l'abitudine di preparare sempre più di 4 porzioni, o se ci tenete particolarmente alle funzioni smart.

Disponibilità e prezzo

La Cosori Pro LE 4.7 è disponibile ormai da molto tempo, e la trovate presso molti rivenditori. Compreso Amazon, dove è indicato un prezzo di listino (e di vendita) pari a €129,99 (Si apre in una nuova scheda).

Un prezzo conveniente, che fa della Cosori Pro LE 4.7 una delle friggitrici ad aria più convenienti in assoluto. Per confronto, si consideri che un’alternativa come la Xiaomi Air Fryer 3,5l costa solo 20 euro in meno, ma ha un volume nettamente minore (solo 3,5l).

A onor del vero, è possibile prendere friggitrici anche più capienti spendendo meno, ma in genere bisogna accontentarsi di un design meno elegante. I modelli alternativi sono spesso meno belli da vedere, magari con colori accesi. Non è detto che vadano bene a tutti.

Voto prezzo: 5/5

Design

La friggitrice ad aria Cosori Pro LE 4.7 è un bell’oggetto. È realizzata con una plastica rigida di ottima qualità, verniciata con un bel grigio canna di fucile. La finitura opaca è piacevole sia alla vista sia al tatto. In genere questi materiali non sono facilissimi da pulire, ma in questo caso Cosori ha fatto un ottimo lavoro: basterà un panno e un po’ di sgrassatore per mantenere sempre la vostra Cosori Pro LE 4.7 in condizioni impeccabili. Il cestello interno si può mettere in lavastoviglie.

Il pannello superiore che è finito in plastica lucida trasparente. Qui togliere le impronte digitali è stata una bella faticaccia, ma forse per un oggetto che si trova in cucina è una cosa accettabile.

La maniglia per estrarre il cassetto è invece realizzata con una plastica meno pregiata, ma risulta piuttosto solida. Per estrarre il cassetto bisogna afferrare la maniglia, e premere il pulsante di rilascio. Quest’ultimo comanda una semplice molla, che abbassa il gancio di blocco: niente di complicato, e niente che possa rompersi.

All’interno del cestello c’è solo una piccola griglia da posare sul fondo: non è obbligatorio usarla ma è più che consigliabile, perché garantisce una migliore circolazione dell’aria. Sia la griglia interna sia il cestello sono ricoperti in materiale antiaderente non tossico.

Il cestello stesso è facile da estrarre, e offre una buona capienza: 4,7 litri sono abbastanza per 5-6 cosce di pollo, oppure per un pollo intero non troppo grande; oppure potete farci stare 600-700 grammi di patate e molto altro.

A proposito, il libro di ricette incluso è una gran bella risorsa, anche se è sempre opportuno ricordare che una friggitrice ad aria è sostanzialmente un forno, e quindi potete usarla per preparare tutte le portate che fareste nel forno, sia dolce sia salato.

Il pannello di controllo è posizionato sopra. È una scelta che provoca reazioni contrastanti: da una parte l’accesso ai comandi è molto facile, e il display è davvero molto leggibile. Dall’altra, non potrete infilare la Cosori Pro LE 4.7 sotto a una mensola, né appoggiarci sopra qualcosa, senza poi avere problemi al momento di usarla.

Una volta collegata, la spia di accensione resta fissa sul colore arancione, per indicare la la friggitrice è collegata e pronta all’uso. Questa luce LED sempre accesa non è il massimo, pensando alla moderna mentalità tesa al risparmio energetico, ma è anche vero che un piccolo LED come questo ha un impatto del tutto trascurabile sulla bolletta.

Una volta accesa la Cosori Pro LE 4.7, avrete il pieno controllo grazie a un display con grandi numeri bianchi, molto facili da leggere. Potrete scegliere uno dei sette programmi predefiniti, e poi modificare tempo e temperatura a vostro piacere. Non manca una funzione di preriscaldamento, e una per mantenere il cibo caldo, a una temperatura di 75 gradi.

Il pulsante avvio/pausa è all’estrema destra, e subito alla sua sinistra ce n’è un altro che si chiama “shake”. Di default è attivo (arancione) e fa suonare un allarme sonoro quando è il momento di agitare il cibo. Se non vi serve, potete sfiorare il pulsante stesso e disattivare l’allarme, fino al prossimo ciclo di accensione.

Design 4/5

Funzioni e caratteristiche

La Cosori Pro LE 4.7 è una friggitrice ad aria ordinaria, senza particolari fronzoli né funzioni aggiuntive. Considerando il suo prezzo competitivo, va benissimo così.

Il pannello di controllo è comodo ed ergonomico, e include anche un paio di pulsanti extra interessanti: la funzione di preriscaldamento e quella per mantenere caldo il cibo possono essere entrambe molto utili.

Ancora più interessante, nella confezione trovate anche un libro di ricette in cinque lingue. Ci sono ben 30 ricette tutte da provare, dall’antipasto al dessert. Magari un libro di ricette può sembrare poca cosa, ma può essere molto importante per sfruttare al meglio la nuova friggitrice ad aria, soprattutto nei primi mesi dopo averla comprata.

Alcune friggitrici ad aria hanno funzioni più avanzate, si possono controllare con un’app o magari sfruttano l’intelligenza artificiale. Tutte cose fantastiche, ma questa Cosori Pro LE 4.7 si limita a fare le cose essenziali, cercando di farle bene e a buon prezzo. Non c’è assolutamente niente di male.

La Cosori Pro LE 4.7 è un elettrodomestico da 1.500 watt, meno dei classici forni da incasso. La potenza utilizzata per cucinare è ancora relativamente alta, ma come con tutte le friggitrici ad aria, questo prodotto può aiutare a ridurre i costi energetici in casa.

Il cestello da 4,8 litri si può definire di dimensioni medie, ed è adatto per 3 o 4 persone, ma molto dipende dal tipo di cibo che volete preparare e da quanto appetito avete. Diciamo che per una famiglia di quattro persone siamo al limite, e difficilmente potrebbe sostituire stabilmente il forno.

Funzioni e caratteristiche 3,5/5

Esperienza d’uso

Abbiamo usato la Cosori Pro LE 4.7 per qualche giorno, trovando una friggitrice ad aria che mantiene le promesse. Le pietanze che abbiamo preparato erano sempre cotte al punto giusto: dalle patatine fritte al pesce, seguendo le istruzioni indicate sul ricettario abbiamo sempre ottenuto il risultato ottimale.

Usare la Cosori Pro LE 4.7 è molto facile, e questo è un importante valore aggiunto: basta scegliere il programma corrispondente al tipo di cibo che stiamo preparando, regolare tempo e temperatura, e il gioco è fatto.

In effetti, la Cosori Pro LE 4.7 è una scelta perfetta per tutti, ma forse specialmente per chi non ha mai avuto una friggitrice ad aria.

Sicuramente avremmo preferito avere un’app per controllare la cottura, o magari per scaricare nuove ricette, per poi applicarle direttamente alla friggitrice. Tenere pulito il pannello superiore è una vera seccatura, e soprattutto il design ci ha impedito di posizionare la Cosori Pro LE 4.7 sotto a una mensola. Magari nella vostra cucina non sarà un problema, ma meglio tenerlo presente.

Esperienza 4/5

Cosori Pro LE 4.7, ne vale la pena?

La Cosori Pro LE 4.7 è una friggitrice ad aria essenziale ma completa, in grado di preparare ottime pietanze con una cottura ideale e usando pochissimi grassi.

Compratela se …

… volete un ottimo rapporto qualità/prezzo A 129 euro, la Cosori Pro LE 4.7 ha un prezzo interessante, pur non essendo il prodotto più economico sulla piazza. Sicuramente è un costo accessibile per moltissime persone, abbinato a un marchio affidabile.

… volete iniziare ma avete dei dubbi La Cosori Pro LE 4.7 è facilissima da usare, grazie ai programmi preimpostati. E nella confezione trovate anche un comodo libro di ricette. Se non avete mai usato una friggitrice ad aria, potrete partire alla grande e senza problemi.

… avete poco spazio in cucina La Cosori Pro LE 4.7 ha un cestello di dimensioni medie, sufficiente anche per quattro persone (non sempre), ma ha un design compatto. Se la vostra cucina non è molto spaziosa, potrebbe essere un’ottima soluzione.

Non compratela se…

… cucinate ogni giorno per almeno 4 persone Le dimensioni della Cosori Pro LE 4.7 sono medie, ma chi cucina tutti i giorni per almeno 4 persone potrebbe trovarla troppo piccola.

… volete una friggitrice smart La Cosori Pro LE 4.7 è un elettrodomestico essenziale, che fa bene poche cose. Se volete un’app di controllo e funzioni avanzate, dovreste cercare un prodotto diverso.