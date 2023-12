Recensione Cosori Pro III Dual Blaze

Cosori Pro III Dual Blaze racchiude molta tecnologia tecnologia in uno spazio che offre comunque una discreta capacità. È semplice da usare e da tenere pulita. I cibi (freschi e surgelati) vengono cotti praticamente alla perfezione, senza dover modificare le preimpostazioni. La connessione al Wi-Fi consente il controllo tramite app e la sincronizzazione con l'assistente vocale, ma nessuno dei due è essenziale per la cucina di tutti i giorni. Sebbene la capacità del cestello sia sufficiente per molti, le famiglie potrebbero preferire una friggitrice ad aria che offra uno spazio di cottura più ampio.

Cosori Pro III Dual Blaze: recensione breve

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria che offra una buona capacità di cottura, allora la Cosori Pro III Dual Blaze potrebbe fare al caso vostro.

La Cosori Pro III Dual Blaze presenta un design piuttosto singolare che comprende un elemento riscaldante superiore e uno inferiore per cuocere gli alimenti in modo rapido e uniforme. Inoltre, grazie alla tecnologia Dual Blaze 360 Thermo IQ, questa friggitrice ad aria non richiede all'utente di preriscaldare la friggitrice né di scuotere gli alimenti a metà cottura, grazie ai doppi sensori e al cestello in alluminio tre volte più spesso.

La friggitrice ad aria offre 12 preimpostazioni che comprendono pollo, verdure, bistecche, patatine, frutti di mare e surgelati, oltre alle varie opzioni di cottura come frittura ad aria generica, tenere in caldo, cuocere, riscaldare, arrostire e cuocere al vapore. Tutte queste preimpostazioni possono essere modificate per cuocere gli alimenti a temperature più o meno elevate e in tempi diversi.

Durante il test, abbiamo constatato che le impostazioni predefinite sono abbastanza precise: la friggitrice ad aria ha prodotto patate e patatine fritte croccanti e soffici all'interno. Anche la funzione di mantenimento in caldo si è rivelata utile, anche se avremmo preferito che la temperatura fosse leggermente più alta di quella preimpostata di 80ºC.

La capacità di 6,4 litri della friggitrice Corsori è sufficiente per cuocere quattro porzioni di patatine fritte. Tuttavia, non è abbastanza capiente per cuocere due tipi di cibo diversi contemporaneamente, poiché si tratta di un cestello a cassetto singolo.

Questo modello è una delle friggitrici più costose della gamma Cosori. Tuttavia, si può trovare regolarmente scontata su Amazon, quindi vale la pena tenere d'occhio le offerte prima dell'acquisto.

Recensione Cosori Pro III Dual Blaze: prezzo e uscita

Disponibile in Italia al prezzo di listino di 199,99€

Spesso in offerta su Amazon

La Cosori Pro III Dual Blaze può essere acquistata spesso a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino su Amazon.

Si tratta di una delle friggitrici più costose della gamma Cosori, ma viene regolarmente scontata su Amazon, quindi è bene tenere d'occhio le offerte.

Punteggio qualità-prezzo: 4/5

Recensione Cosori Pro III Dual Blaze: specifiche

Swipe to scroll horizontally Cosori Pro III Dual Blaze Prezzo 199,99€ Capacità 6,4L Wattaggio 1700W Pre-impostazioni 12 Funzioni di sicurezza Pausa automatica quando si estrae il cestello, piedini antiscivolo Range di temperatura 80°–205°C Peso 6,35Kg Dimensioni 29,7 x 32,7 x 35,2 Cm

Recensione Cosori Pro III Dual Blaze: design

12 funzioni di cottura

Doppi elementi riscaldanti

Disponibile solo in grigio scuro e bianco

La Cosori Pro III Dual Blaze è una friggitrice ad aria di dimensioni medie. Misura 29,7 x 32,7 x 35,2 cm, occupando meno spazio di un microonde ma più di un tostapane.

Dispone di 12 funzioni di cottura preimpostate, che possono essere modificate a seconda delle esigenze personali. Per ogni funzione è presente un pulsante dedicato, oltre a pulsanti aggiuntivi per regolare il tempo e la temperatura predefiniti, nonché un pulsante di avvio/arresto e un pulsante di accensione.

La temperatura massima di tutte le funzioni, tranne quella di mantenimento in caldo, è di 200ºC. La temperatura massima della funzione di mantenimento in caldo è di 90ºC (preimpostata a 80ºC), il che serve a evitare la cottura eccessiva degli alimenti.

Il cestello quadrato della friggitrice ad aria offre una discreta capacità di 6,4L sufficiente per ospitare quantità per 4-6 persone. Una volta terminata la cottura, il cestello antiaderente può essere messo in lavastoviglie per la pulizia.

È una delle prime friggitrici ad aria che abbiamo visto dotate di elementi riscaldanti superiori e inferiori. L'idea è quella di evitare la necessità di preriscaldare o scuotere gli alimenti durante il processo di cottura, poiché il calore viene distribuito in modo più uniforme. Il tutto è supportato dalla tecnologia Dual Blaze 360 Thermo IQ, che riduce i tempi di cottura del 10% rispetto a una friggitrice ad aria standard.

In generale, la circolazione uniforme dell'aria calda, che evita che i cibi si secchino o brucino, consente di ottenere cibi teneri all'interno e croccanti all'esterno.

Punteggio design: 5/5

Recensione Cosori Pro III Dual Blaze: prestazioni

Preimpostazioni abbastanza precise

Cibi cotti in modo uniforme

Facile da mantenere pulito

Abbiamo utilizzato Cosori Pro III Dual Blaze per cucinare una varietà di cibi, soprattutto per cucinare le cene, ma è stata anche utilizzata per riscaldare e tenere in caldo i cibi.

La preimpostazione che abbiamo usato di più è stata quella della frittura ad aria, con un'impostazione di temperatura di 180ºC e un tempo di 10 minuti. Abbiamo usato anche la preimpostazione per i surgelati per la cottura di patatine fritte, impostata a 200ºC per 12 minuti.

Durante il processo di cottura abbiamo controllato il cibo per vedere i progressi. Non c'è uno sportello trasparente, ma la Dual Blaze mette in pausa la cottura quando si apre il cassetto. Altre caratteristiche di sicurezza sono l'isolamento termico per evitare scottature e un pulsante di sicurezza per evitare che il cestello esterno cada.

Abbiamo provato a cuocere vari cibi che di solito si inseriscono nel tostapane o nel forno. Con la friggitrice ad aria i tempi di cottura risultano quasi dimezzati, producendo risultati croccanti all'esterno e morbidi al centro, senza il bisogno di controllare spesso che il cibo non si bruci.

Le patatine fritte surgelate di solito richiedono 15-20 minuti in un forno normale a 220ºC, quindi abbiamo provato a vedere il risultato della friggitrice ad aria Cosori.

Aprendo il cassetto alla fine del tempo di cottura, la friggitrice ad aria ha consegnato patatine fritte belle dorate e croccanti con l'interno soffice. Non è stato necessario scuotere il cestello in nessun momento e non abbiamo nemmeno preriscaldato la friggitrice ad aria. Inoltre, le patatine non si sono attaccate al fondo del cestello, come invece accadrebbe su una teglia nel forno, il che ha reso molto più semplice la pulizia dopo la cena.

Abbiamo provato anche le patatine surgelate con l'impostazione predefinita "friggitrice ad aria". In questo caso, le patatine sono risultate meno dorate e croccanti, ma comunque cotte perfettamente. Abbiamo usato la stessa impostazione anche per cuocere una selezione di verdure, che hanno prodotto un esterno leggermente bruciacchiato e un interno cotto ma croccante.

Abbiamo provato anche l'impostazione "mantenere in caldo" della friggitrice ad aria Cosori. La temperatura massima è di 90ºC (preimpostata a 80ºC), in più si può impostare il timer per un massimo di 60 minuti.

Il cestello della friggitrice è lavabile in lavastoviglie, ma abbiamo preferito lavarlo a mano per proteggere il rivestimento antiaderente.

In termini di rumore, la friggitrice ad aria ha raggiunto i 60 dB. Questo valore è equivalente al rumore che si sente in una strada tranquilla. Per questo motivo, anche se si sente che è accesa, emette un ronzio poco fastidioso.

Punteggio prestazioni: 5/5

Recensione Cosori Pro III Dual Blaze: app

Offre la possibilità di controllo a distanza

Accesso a centinaia di ricette

Non compatibile con Amazon Alexa

Oltre a controllare la Cosori Pro III Dual Blaze dal pannello del display, gli utenti possono scaricare l'applicazione gratuita VeSync per controllare a distanza la friggitrice ad aria e monitorare i progressi della cottura.

L'app contiene oltre 100 ricette. È possibile selezionare una ricetta, la temperatura e l'ora da remoto sull'app, ma è necessario rimanere nelle vicinanze per premere il pulsante di avvio/pausa per attivarla.

Pur avendo la possibilità di collegarla ad Amazon Alexa per il controllo vocale nell'app, la friggitrice ad aria in sè non è compatibile con l'assistente vocale.

Punteggio app: 3.5/5

Cosori Pro III Dual Blaze, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Punteggio Cosori Pro III Dual Blaze Caratteristiche Note Punteggio Qualità-prezzo Attualmente è la friggitrice ad aria con cestello Cosori più costosa 4/5 Design Capacità di cottura ottima senza occupare troppo spazio. Inoltre, ha un design elegante 5/5 Prestazioni Risultati di cottura fantastici e pulizia semplice 5/5 App Molte ricette, ma non si può controllare completamente a distanza 3.5/5

Compratela se...

Vi piace la semplicità Il pannello di controllo con 12 pre-impostazioni è molto reattivo e facile da usare.

Vi piacciono le friggitrici ad aria a cestello Questo modello è una delle migliori friggitrici ad aria a cestello che abbiamo mai provato in termini di capacità, qualità e usabilità.

Vi piace avere diverse opzioni di controllo Cosori Pro III Dual Blaze può essere controllata tramite il pannello del display, l'app o l'assistente vocale.

Non compratela se...

Vi serve uno spazio di cottura più ampio Anche se la capacità è piuttosto buona per una friggitrice ad aria a cestello, si ottengono i migliori risultati di cottura quando il cibo non è ammassato all'interno. Per ottenere il massimo spazio in una friggitrice ad aria, consigliamo di scegliere un formato a fornetto.

Avete un budget limitato La Cosori Pro III Dual Blaze è uno dei modelli più costosi della linea di friggitrici ad aria del marchio.

Alternative

