Durante l'uso la friggitrice ad aria Proscenic T31 si comporta proprio come un forno in miniatura, con tanto di sportello, teglie e griglie estraibili. Il pannello di controllo è facile da usare e dispone di 12 programmi di cottura preimpostati, nonché di impostazioni per regolare manualmente i tempi di cottura e la temperatura. Durante i test, la friggitrice ad aria Proscenic T31 si è dimostrata efficiente e versatile, anche grazie a uno spazio di cottura su tre livelli. É piuttosto ingombrante, e gli accessori per il girarrosto necessitano di spazio aggiuntivo per essere riposti.

Proscenic T31: recensione breve

Quando si parla delle migliori friggitrici ad aria, Proscenic è un marchio abbastanza giovane: Proscenic T31, infatti, è solo il terzo modello proposto dal marchio,e offre uno stile diverso rispetto alle friggitrici ad aria tradizionali che sicuramente piacerà a chi non ama i modelli con cestello.

Proscenic T31 è una friggitrice ad aria dalla grande capacità, dotata di sportello e griglie estraibili proprio come un piccolo forno tradizionale. Questa friggitrice ad aria non offre moltissime funzioni extra, quindi non si tratta di un apparecchio particolarmente versatile come altri modelli. Per saperne di più, date un'occhiata al nostro confronto friggitrice ad aria vs forno.

Detto questo, Proscenic T31 viene fornita con una serie di accessori per il girarrosto, il che la rende una proposta interessante per gli amanti della carne. Inoltre, i 12 programmi di cottura preimpostati offrono numerose indicazioni per le impostazioni di cottura per una varietà di alimenti, mentre l'app dedicata consente di controllare la friggitrice ad aria anche a distanza.

Durante i nostri test, Proscenic T31 si è dimostrata all'altezza del suo compito, cuocendo cibi cotti in modo ottimale, rapido e semplice. Se preferite una modalità di cucina su griglia piuttosto che con un cestello e vi piace l'idea di controllare lo stato delle pietanze attraverso lo sportello trasparente, questa è la friggitrice ad aria che fa per voi. Tuttavia, se avete poco spazio sul bancone, meglio scegliere un apparecchio meno ingombrante.

Proscenic T31: prezzo e disponibilità

199,00€

La friggitrice ad aria Proscenit T31 è disponibile per l'acquisto in Italia a un prezzo di listino di 199€. Attualmente, su Amazon c'è la possibilità di applicare un coupon (Si apre in una nuova scheda) per avere 30€ di sconto.

Prezzo: 4/5

Proscenic T31: design

Preriscaldamento automatico

Pannello di controllo intuitivo

Cottura su 3 livelli

La prima cosa che salta all'occhio sul design della Proscenic T31 è la sua forma grande e squadrata. È un apparecchio tutt'altro che discreto: misura 35 x 39 x 42 cm, comprese le maniglie. Oltre alla maniglia frontale che serve per aprire lo sportello ce n'è anche una posteriore, che facilita il sollevamento e lo spostamento.

Lo sportello include un inserto trasparente per controllare il cibo mentre cuoce, azione che viene facilitata anche dalla luce interna. All'interno si possono scegliere tre livelli diversi per la cottura del cibo e la friggitrice è dotata di due griglie e una leccarda che serve principalmente come vassoio di raccolta da posizionare sul fondo. In dotazione anche una serie di accessori per il girarrosto, tra cui un forchettone, pinze, cestello e spiedo.

Alcuni accessori, in particolare lo spiedo, sono piuttosto complicati da montare e consigliamo di fare pratica prima di utilizzarli per cuocere il cibo.

Il pannello di controllo, facile da usare, è completamente nero quando è l'apparecchio è spento. Accendendolo risulteranno visibili tutti i pulsanti a sfioro, tra cui i 13 dedicati ai programmi preimpostati per cuocere patatine fritte, alette di pollo, bistecche, verdure, pesce, pollo, pizza, bacon, dolci, sandwich, frutta e le funzioni per disidratare e friggere ad aria.

Tra gli altri pulsanti troviamo quelli per il preriscaldamento e il mantenimento in caldo delle pietanze, che possono essere attivati in combinazione con una qualsiasi delle preimpostazioni.

C'è anche un pulsante per attivare il meccanismo del girarrosto e uno per accendere la luce interna. Completano la dotazione un pulsante di accensione e uno di avvio/pausa, insieme a un ampio quadrante per regolare il tempo e la temperatura.

Durante l'uso, l'apparecchio emette un segnale acustico una volta completato il preriscaldamento e con alcune modalità di cottura preimpostate fornisce anche un pratico promemoria per scuotere o girare gli alimenti.

Design: 4/5

Proscenic T31: prestazioni

Preimpostazioni utili per impratichirsi con tempistiche e temperature

Cibo cotto in maniera uniforme

Facile da usare e pulire

Abbiamo iniziato i nostri test cucinando delle alette di pollo con la funzione preimpostata. Prima di iniziare abbiamo premuto il pulsante di preriscaldamento, e la friggitrice ha impiegato 5 minuti per arrivare a una temperatura di 195°. Abbiamo posizionato 5 alette sul vassoio di cottura forato, con la leccarda sul fondo della friggitrice ad aria. Il programma prevedeva 25 minuti di cottura.

A metà cottura la friggitrice ad aria ha emesso un segnale acustico per ricordarci di girare le alette. Già a questo punto, la carne sembrava quasi cotta completamente, quindi abbiamo tenuto d'occhio la situazione una volta ripresa la cottura. Il pannello trasparente e la luce interna si sono rivelati estremamente utili per controllare le alette senza aprire ogni volta lo sportello.

Dopo soli 16 minuti abbiamo deciso di togliere le alette dalla friggitrice ad aria. Il termometro da cucina indicava una temperatura interna di 90ºC, e la carne è risultata umida e tenera al punto giusto, con la pelle croccante e leggermente dorata.

Abbiamo poi deciso di provare a cuocere delle patatine fritte fatte in casa. Il manuale di istruzioni consiglia di immergere le patate appena tagliate in acqua fredda per 15 minuti, prima di asciugarle e aggiungere un cucchiaio di olio scarso.

Selezionando il programma per le patatine, abbiamo attivato la funzione di preriscaldamento di 4 minuti prima di inserirle nella friggitrice sulla teglia forata, distribuendole in un unico strato. Al segnale acustico di metà cottura abbiamo girato le patate.

Al termine del tempo di cottura consigliato le abbiamo scosse nuovamente e aggiunto altri due minuti per garantire una doratura uniforme. Le patatine alla fine erano molto buone, soffici all'interno e dorate all'esterno, leggermente croccanti. Abbiamo apprezzato la possibilità di cucinare più cibo contemporaneamente su due teglie, il che rende più facile cucinare un pasto completo per più persone. Sulla carta, Proscenic T31 offre una grande capacità di 15 litri.

In seguito abbiamo usato lo stesso programma per cuocere le patatine surgelate. Anche in questo caso abbiamo attivato la funzione di preriscaldamento e girato le patatine quando richiesto dopo 10 minuti. Al termine del programma di 20 minuti, erano croccanti, dorate e cotte alla perfezione.

Nel tentativo di cucinare qualcosa di dolce e di utilizzare il programma per torte, abbiamo seguito la ricetta dei muffin al cioccolato del ricettario in dotazione. Dopo aver mescolato l'impasto per i muffin e preriscaldato la friggitrice ad aria, abbiamo cotto gli 8 muffin in dei pirottini di carta direttamente sulla leccarda per 15 minuti.

Esteticamente i muffin sono risultati un po' diversi da come ci saremmo aspettati, ma non possiamo criticare la consistenza, che era leggera, soffice e umida all'interno. L'esterno era un po' troppo croccante, e con il senno di poi si sarebbe potuto aggiungere più zucchero. In ogni caso, sapere che questa friggitrice ad aria è perfetta anche per cuocere dolci è a dir poco positivo.

Per saperne di più, ecco 5 cibi da non cuocere in friggitrice ad aria e 9 cibi per la friggitrice ad aria che invece vi sorprenderanno.

La pulizia è semplice: teglie e leccarde possono essere lavate in lavastoviglie, ma il rivestimento antiaderente rende facile anche il lavaggio a mano. Gli accessori del girarrosto in acciaio inox sono più difficili da pulire a mano, quindi se possibile è meglio lavarli in lavastoviglie.

La friggitrice ad aria non è rumorosa. Si sente il ronzio della ventola, simile a quello di una comune cappa da cucina.

Prestazioni: 4.5/5

Proscenic T31: app

Orari programmabili

Offre molte funzioni dal pannello di controllo

Grande varietà di ricette

Connettere la friggitrice ad aria all'app è molto semplice: i comandi dell'app rispecchiano quelli del pannello frontale della friggitrice, consentendo di accedere a tutti i comandi comodamente a distanza. Inoltre, è possibile programmare gli orari di avvio tramite l'app, cosa che non è possibile fare direttamente dal pannello di controllo della friggitrice.

L'app non è niente di rivoluzionario, sia chiaro, ma è molto comodo controllare la durata del timer o mettere in pausa la cottura anche quando non ci si trova in prossimità della cucina.

Inoltre, se siete in cerca di ispirazione, l'app contiene un'infinità di ricette diverse da provare. E se scegliete di seguire una ricetta, potete semplicemente premere start e l'app imposterà il tempo e la temperatura corretti sulla vostra friggitrice ad aria, rendendo tutto molto semplice ed automatico.

Proscenic T31, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Proscenic T31 Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Prezzo competitivo per le dimensioni, la capacità e le funzioni. 4/5 Design Impostazioni varie e semplici da utilizzare. 4/5 Prestazioni L'utilizzo è molto intuitivo e i cibi si cuociono in modo uniforme. Nonostante la grande capacità sulla carta, non è spaziosa come una friggitrice ad aria con cestello grande. 4.5/5 App Non prevede funzioni aggiuntive, ma è comoda e semplice da usare e permette di comandare la friggitrice ad aria a distanza tramite telefono. 4/5

Compratela se...

Preferite la cottura su teglia La maggior parte delle friggitrici ad aria in commercio ha un design che permette di cuocere i cibi in un cestello, il che da certi punti di vista può essere limitante. Se preferite un metodo di cottura più tradizionale, grazie a teglie e leccarde questa friggitrice vi permetterà di cucinare in modo simile a un forno.

Volete una friggitrice da comandare tramite app L'app non è essenziale, ma è una comoda aggiunta gradita per avviare la cottura, programmarla e metterla in pausa a distanza.

Volete degli accessori per arrostire Questa friggitrice ad aria è perfetta per gli amanti della carne, in quanto permette di cuocere polli interi e altre tipologie di carne allo spiedo. Questo però significa anche che dovrete trovare il posto per riporre una marea di accessori.

Non compratela se...

Avete poco spazio Questa friggitrice ad aria di forma squadrata è piuttosto grande e ingombrante, quindi assicuratevi di avere abbastanza spazio sul bancone della cucina.

Volete un elettrodomestico multifunzione Questa friggitrice ad aria include poche funzioni extra, come quelle per grigliare e arrostire, quindi se cercate un elettrodomestico tuttofare è meglio scegliere un altro modello.

Volete una friggitrice ad aria con cestello Se volete la classica friggitrice ad aria con cestello, potrebbe essere frustrante usare questo modello dotato di teglie e leccarde, che necessita obbligatoriamente di una spatola per girare il cibo (proprio come un classico forno tradizionale).

Proscenic T31: alternative

Se volete una friggitrice ad aria con cestello, di seguito trovate altre proposte che potrebbero fare al caso vostro.

