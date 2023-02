Friggitrice ad aria o forno? Ecco pregi e difetti di entrambi

Le migliori friggitrici ad aria sono piccoli elettrodomestici ingegnosi, pratici e molto comodi: se utilizzati nel modo corretto permettono di risparmiare tempo e fatica in cucina e, perchè no, talvolta anche sui consumi.

Ma che differenza c'è tra la friggitrice ad aria e il forno ventilato? Come spesso capita, in molti si sono dimostrati scettici riguardo il loro utilizzo, paragonando le friggitrici ad aria a un semplicissimo forno ventilato. Sicuramente ci sono delle somiglianze tra un forno e una friggitrice ad aria, ma forse l'affermazione secondo cui "una friggitrice ad aria è un forno ventilato più piccolo" non è del tutto corretta.

Ma quindi, è tutto marketing oppure le friggitrici ad aria sono davvero una tipologia di elettrodomestico a sé stante che non può essere sostituita dal forno? Beh, ovviamente un po' di marketing c'è sempre di mezzo, ma sono i dettagli che contano.

Quali sono i vantaggi di una friggitrice ad aria?

La friggitrice ad aria e il forno ventilato funzionano in maniera simile, poiché consentono entrambi di cuocere molte preparrazioni sfruttando il circolo dell'aria calda al loro interno.

Nonostante la modalità di cottura a convezione possa essere uguale per friggitrice ad aria e forno ventilato, la friggitrice ad aria si differenzia da un forno elettrico per funzionalità, dimensioni, praticità, consumo energetico e prezzo. Non necessariamente un elettrodomestico è meglio dell'altro, ma senz'altro ce ne sarà uno più appropriato in base alle vostre abitudini ed esigenze in cucina.

In breve, i vantaggi di una friggitrice ad aria rispetto a un forno sono

Consumi energetici minori

Facilità di pulizia

Cibi più croccanti

Facilità di utilizzo

Consuma di più la friggitrice ad aria o il forno?

Le differenze principali stanno nelle tempistiche di utilizzo, nei consumi e nella quantità di condimenti necessaria. Una classifica degli elettrodomestici più energivori stilata da Selectra stima il fabbisogno energetico di una friggitrice ad aria fra 1,4 e 1,6 kW/h, con un costo di circa 0,70€ per un'ora di utilizzo. Il forno elettrico invece ha un consumo medio di 0,9 kW/h e un costo di utilizzo di circa 0,42€ all'ora. I costi, in ogni caso, possono variare a seconda del periodo e del fornitore.

Ancora più importante, tuttavia, è il fatto che con la friggitrice basta meno tempo. Non serve il preriscaldamento (quasi mai) e in linea di massima ci vuole meno tempo a cuocere la stessa quantità di cibo. Dunque, alla fine, la friggitrice ad aria consuma meno.

I tempi necessari per cuocere e (solo con alcuni modelli) preriscaldare brevemente la friggitrice ad aria sono infatti ridotti del 60% rispetto a un forno ventilato, e del 50% rispetto a un forno statico. Anche questo, oltre al fabbisogno energetico, incide sui consumi di energia elettrica.

Che differenza c'è tra la friggitrice ad aria e il forno ventilato?

Le differenze principali tra friggitrice ad aria e forno sono:

Capacità: nella friggitrice ci sta meno cibo

Consumi: Il forno, in generale, consuma più energia e costa di più

Pulizia: pulire la friggitrice ad aria è una passeggiata, pulire il forno è una seccatura

Tra forno e friggitrici ad aria cambia anche la tipologia di teglia su cui poggia il cibo. Mentre con un forno tradizionale sarà necessario acquistare una teglia microforata per ottenere risultati simili a una friggitrice ad aria, quest'ultima integra sempre nel cestello una griglia removibile, quindi non dovete comprare un accessorio a parte per ottenere "l'effetto frittura". Similmente, con la friggitrice ad aria non serve usare la carta da forno, proprio perché

Non è necessario l'utilizzo della carta da forno: l'eccesso di grassi e condimenti verrà raccolto sul fondo del cestello, e i fori della griglia vi permetteranno di ottenere pietanze croccanti e saporite utilizzando solo una piccola quantità di olio.

Una volta cotte in forno, le pietanze possono risultare più gustose (grazie al maggior quantitativo di condimento che resta sugli alimenti) ma meno croccanti, anche nel caso si utilizzi la modalità ventilata. Nella friggitrice ad aria invece i cibi risultano più croccanti all'esterno, complici anche le dimensioni contenute del cestello dove si posizionano gli alimenti che permettono un circolo più veloce dell'aria.

Il cibo è più croccante anche perché la friggitrice ad aria assicura una maggiore circolazione di aria calda, rispetto al forno ventilato. Fanno eccezione alcuni forni ventilati di fascia alta, che hanno appunto la funzione "friggitrice ad aria". Ma il prezzo d'acquisto è molto più alto rispetto a un forno ordinario.

La friggitrice ad aria, oltre alle funzioni base per cuocere cibi surgelati e freschi per ottenere un risultato simile alla frittura tradizionale, permette di cucinare anche altre preparazioni come torte salate, dolci, salatini, verdure, carne e pesce arrosto e molto altro. Questo risulta molto comodo soprattutto se si necessita di preparare porzioni più piccole, che non giustificherebbero l'utilizzo del forno, con il vantaggio di impiegare anche meno tempo. Sicuramente anche il forno permette di fare di tutto, quindi da questo punto di vista siamo alla pari.

Anche in quanto a pulizia, una friggitrice ad aria è molto più semplice e veloce da gestire rispetto al forno. Si smonta in poco tempo e gli accessori possono essere lavati anche in lavastoviglie (non sempre), a meno che non sia esplicitamente sconsigliato nel libretto di istruzioni. Molto più rapido e comodo rispetto alla pulizia del forno!

Uno dei vantaggi del forno è che è in grado di ospitare quantità maggiori di cibo, magari inserendo più teglie su più ripiani: potete cuocere un pollo interno e oltre un chilo di patate. Nella friggitrice ad aria, compresi i modelli più grandi, sarebbe impossibile. Naturalmente, bisogna considerare che la cottura di un quantitativo importante di cibo impiega più tempo (e quindi più energia), e il risultato finale potrebbe essere meno omogeneo e soddisfacente.

Inoltre, il rischio di bruciare o seccare le pietanze con la modalità di cottura ventilata in forno è più alta rispetto alla friggitrice ad aria, che spesso è dotata di programmi preimpostati per la cottura ottimale di vari tipi di alimenti.

In conclusione, non necessariamente una friggitrice ad aria può sostituire un forno, e viceversa. Senz'altro una famiglia numerosa preferirà optare per un forno ventilato, dato anche anche nelle friggitrici ad aria più capienti non si può inserire troppo cibo in una volta per assicurare una qualità della cottura ottimale.

La friggitrice ad aria invece è perfetta per chi non vuole rinunciare a cibi croccanti ma preferisce metodi di cottura più salutari, soprattutto per chi vive da solo o in coppia e necessita di cucinare porzioni più piccole. Il forno resta comunque un valido alleato per teglie più grandi di pizza, pasta al forno, lasagne, dolci e lievitati vari.

Quali sono le controindicazioni della friggitrice ad aria?

Una friggitrice ad aria non ha particolari controindicazioni, se non forse quelle legate alla capienza. Anche i modelli più grandi non vanno oltre gli 8-9 litri di volume interno, e di solito non li puoi sfruttare per intero.

In altre parole, non ci puoi cuocere il pollo della domenica, le lasagne per 6 o più persone, la coscia d'agnello e così via. Per fare tante porzioni o cose voluminose, devi comunque avere anche il forno, a casa.