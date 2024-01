Quanto è salutare la friggitrice ad aria?

Molti acquistano una delle migliori friggitrici ad aria perché i marchi propongono questi elettrodomestici come un modo più sano di cucinare i cibi. Ma è vero? E quanto sono davvero salutari le friggitrici ad aria?

Le friggitrici ad aria cucinano i cibi in modo diverso rispetto ai metodi più tradizionali. Le friggitrici ad aria cuociono i cibi per convezione, utilizzando un elemento riscaldante e delle ventole per far circolare l'aria calda intorno al cibo fino a quando non viene cotto in modo uniforme su tutti i lati.

Alcuni alimenti sono adatti alla frittura ad aria senza l'uso di olio, e molti saranno pronti più rapidamente rispetto a quelli preparati in un forno tradizionale. Questo per due motivi. Il primo è che con il forno è necessario attendere che si riscaldi prima di potervi inserire il cibo. In alcuni modelli, questo può richiedere anche 30 minuti, mentre una friggitrice ad aria si riscalda in pochi secondi. Il secondo motivo è che le friggitrici ad aria utilizzano un calore intenso ed elevato che si traduce in tempi di cottura più brevi.

Spesso uno dei maggiori punti di forza è che non è necessario utilizzare tanto olio, ma questo rende necessariamente le friggitrici ad aria automaticamente più salutari?

É salutare cucinare nella friggitrice ad aria?

Sappiamo che questa può sembrare una risposta semplice, ma la salubrità di ciò che si prepara nella friggitrice ad aria dipende da ciò che vi si mette dentro. Non è un segreto che piatti come patatine fritte surgelate, anelli di cipolla, ali di pollo e altri prodotti pre-fritti e surgelati non siano la scelta più salutare: friggendoli ad aria non li renderete istantaneamente più sani.

La differenza, però, è che, a differenza di quanto avviene con le friggitrici, non è necessario immergere il cibo in una vasca di olio bollente. Questo renderà i cibi più leggeri e meno unti.

In certi casi c'è bisogno di un po' d'olio per insaporire il cibo, ma sono l'aria che circola e il calore elevato a cuocere il cibo e a dare una finitura croccante, piuttosto che l'olio stesso.

È possibile utilizzare la friggitrice ad aria per preparare un'ampia gamma di piatti, ma c'è un'ampia scelta anche per quanto riguarda le ricette più leggere o salutari. È possibile preparare facilmente verdura, tuberi e ortaggi di vario genere, patatine fritte più sane, chips di verdure fatte in casa e patate arrosto croccanti.

(Image credit: Shutterstock)

Che differenza c'è tra una friggitrice ad aria e un forno?

Abbiamo già stabilito che la frittura ad aria è più salutare di quella in friggitrice, ma per quanto riguarda il forno la situazione non è altrettanto chiara. A seconda degli utensili e del cibo che si sta cucinando, dipende principalmente dalla quantità di grasso o olio extra che si usa. Tuttavia, grazie al design della friggitrice ad aria e ai cestelli con rivestimento antiaderente, è probabile che sia necessario meno olio rispetto a un forno tradizionale.