Friggitrice ad aria, quali sono i rischi?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'impennata della popolarità delle migliori friggitrici ad aria, soprattutto da quando in molti hanno iniziato a stare attenti al risparmio e a un'alimentazione più sana. Con una friggitrice ad aria si possono cucinare molte più cose di quanto si penserebbe (qui vi diciamo 9 cibi per la friggitrice ad aria che vi sorprenderanno).

Insomma, le friggitrici ad aria sono elettrodomestici preziosi che possono dare un grande aiuto in cucina. Tuttavia, ultimamente hanno iniziato a circolare alcune voci riguardo la presunta tossicità delle friggitrici ad aria, che secondo molti causerebbero problemi di salute. Per fugare ogni dubbio, abbiamo fatto qualche ricerca e parlato con un esperto.

La friggitrice ad aria fa male?

Nelle ultime due settimane, su TikTok sono stati pubblicati svariati video riguardanti alcuni possibili problemi di sicurezza delle friggitrici ad aria.

La preoccupazione maggiore riguarda il fatto che le friggitrici ad aria rilascino sostanze chimiche tossiche come BPA, PFOA e PFA (note anche come Teflon o Xylan) quando vengono riscaldate.

Da oltre un decennio DuPont, produttore del Teflon, è impegnata in una battaglia legale. Fino al 2013, il Teflon era prodotto con acido perfluoroottanoico, o PFOA, o C-8. Alcuni studi hanno rilevato che il PFOA, in particolare, è stato collegato a diverse malattie, di cui DuPont sarebbe stata a conoscenza già nel 1961.

Recentemente, alcuni utenti di friggitrici ad aria hanno dichiarato di essersi sentiti poco bene, il che è stato successivamente collegato all'uso di questo pericoloso materiale. L'amministratore delegato di My Cleanse Plan, Jim Finley, ha esaminato la tecnologia delle friggitrici ad aria e ha valutato se sono effettivamente tossiche.

"Ci sono stati dubbi sul fatto che le friggitrici ad aria possano rilasciare sostanze chimiche tossiche quando vengono riscaldate. Se è vero che alcune friggitrici ad aria possono produrre composti nocivi quando vengono riscaldate ad alte temperature, è importante notare che non tutte le friggitrici ad aria sono uguali.

"Alcune friggitrici ad aria sono realizzate con materiali che hanno maggiori probabilità di rilasciare sostanze chimiche nocive quando vengono riscaldate, mentre altre sono realizzate con materiali più sicuri come l'acciaio inossidabile o la ceramica. Inoltre, anche il tipo di cibo e la temperatura di cottura possono influire sulla formazione di sostanze nocive", spiega Jim.

"Le ricerche sulla sicurezza delle friggitrici ad aria sono ancora in corso e, sebbene alcuni studi abbiano sollevato preoccupazioni sui potenziali rischi per la salute associati all'uso delle friggitrici ad aria, generalmente si concorda sul fatto che le friggitrici ad aria siano sicure da usare".

Per approfondire l'argomento, abbiamo condotto una ricerca interna sul rivestimento antiaderente utilizzato da un paio di marchi preferiti dai nostri lettori: Cosori e Ninja.

Il cestello, il vassoio e gli altri accessori della friggitrice ad aria Cosori in questione sono realizzati in acciaio inox o alluminio, con un rivestimento che li rende antiaderenti. Questo rivestimento è solitamente in teflon o in acciaio inossidabile privo di BPA/PFOA. Quindi, la friggitrice ad aria Cosori utilizza il Teflon, ma della tipologia considerata sicura dai produttori e dagli esperti di salute, tra cui l'American Cancer Society.

A parte i materiali utilizzati per la realizzazione degli accessori, la friggitrice ad aria Cosori ha un corpo in plastica rigida e un rivestimento liscio e opaco. La superficie atossica e antiaderente utilizzata in tutte le friggitrici ad aria del marchio è priva di sostanze nocive e rende estremamente facile la pulizia a mano o in lavastoviglie.

La gamma di friggitrici ad aria Ninja appartiene a una fascia di mercato più alta e ha un prezzo che spesso ammonta a più del doppio di quello di una friggitrice ad aria Cosori.

Gli accessori delle friggitrici Ninja sono rivestiti in ceramica per garantire l'antiaderenza. Questo rivestimento, che di norma è più pesante, è in grado di resistere a temperature elevatissime, fino a 450ºC, anche se la maggior parte delle friggitrici ad aria offre una temperatura massima di 230ºC, ed è lavabile in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria: ci sono effetti sulla salute?

Se la notizia riguardo la potenziale pericolosità delle friggitrici ad aria vi preoccupa, potete dormire sonni tranquilli: gli esperti generalmente si trovano d'accordo sul fatto che le friggitrici ad aria sono sicure.

Ricordate: dal 2013, tutte le friggitrici ad aria prodotte con il Teflon non contengono il dannoso acido perfluoroottanoico, o PFOA o C-8. Per sicurezza verificate che la vostra friggitrice ad aria abbia un rivestimento in teflon, acciaio inox o ceramica privo di BPA/PFOA. Consigliamo inoltre di utilizzare utensili in silicone con la friggitrice ad aria e di lavarla a mano per proteggere il rivestimento antiaderente.

Potreste anche scoprire che alcune parti della vostra friggitrice ad aria - il cestello, ad esempio - dovranno essere sostituite dopo alcuni anni di utilizzo, a causa dell'usura del rivestimento antiaderente.