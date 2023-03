9 cibi per la friggitrice ad aria che vi sorprenderanno

La friggitrice ad aria ha rivoluzionato il modo in cui molti di noi preparano la colazione, il pranzo e la cena. Un elettrodimestico utile, non solo per i pasti principali della giornata, ma anche per preparare merende e spuntini.

Ma come funziona la friggitrice ad aria? Le migliori friggitrici ad aria consentono di cucinare i cibi più velocemente, e anche di mangiare in modo più sano, poiché non richiedono l'uso di troppo olio. Si sente spesso parlare di cibi da non cucinare nella friggitrice ad aria, ma ci sono anche tante ricette a cui forse non avevate mai pensato che vale la pena provare.

Insomma, le friggitrici ad aria si prestano bene per cucinare anche pietanze che vanno oltre le semplici patatine e alette di pollo. Sicuramente avrete già un'idea di cosa cucinare nella friggitrice ad aria, ma di seguito potete trovare 9 cibi per la friggitrice ad aria più inusuali che vi daranno molte soddisfazioni.

Friggitrice ad aria: 9 cibi da provare

(Image credit: TechRadar)

1. Ciambelle

La friggitrice ad aria è l'elettrodomestico ideale per cuocere cibi surgelati pensati per essere cotti in forno, come cornetti e brioche. Nel caso di dolci prefritti, come le ciambelle, una friggitrice ad aria può dare il meglio di sè. Si cuoceranno in meno tempo rispetto al forno, e il risultato sarà un dolcetto delizioso, soffice all'interno e dorato all'esterno. Una volta cotte, potete decorarle con zucchero semolato o una glassa.

(Image credit: Shutterstock)

2. Gelato fritto

Il gelato fritto è un dessert popolare nei ristoranti asiatici: una pallina di gelato viene ricoperta da una sorta di pastella e fritta per meno di un minuto, per creare un guscio caldo e croccante mentre il gelato rimane intatto all'interno. Ci sono molte ricette online per ricreare una versione più salutare del gelato fritto in friggitrice ad aria, e noi vi consigliamo di provarne una. In soldoni, sarà sufficiente infarinare delle palline di gelato e poi pastellarle, passandole prima negli albumi d'uovo e poi in una miscela di corn-flakes sbriciolati. L'unica accortezza da adottare per una buona riuscita del piatto è rimettere il composto in congelatore dopo ogni singolo step.

(Image credit: Shutterstock)

3. Cinnamon rolls

Se provate a preparare i cinnamon rolls nella friggitrice ad aria, potreste ottenere risultati addirittura migliori rispetto ai metodi di cottura tradizionali. Certo, la chiave per ottenere dei cinnamon rolls deliziosi è l'impasto, però la friggitrice ad aria permette di accorciare i tempi di cottura e ottenere una crosticina irresistibile in superficie. Vi consigliamo di spennellarli con una miscela di burro fuso, zucchero e cannella.

Se non avete voglia di preparare i cinnamon rolls da zero, niente paura. Potete comprarne di congelati (li vendono anche all'Ikea) e usare la friggitrice ad aria semplicemente per cuocerli.

(Image credit: TechRadar)

4. Toast

Per quanto riguarda il ripieno, potete sbizzarrirvi secondo i vostri gusti. Quello che possiamo dirvi è che i toast nella friggitrice ad aria si cuociono perfettamente, senza che sia necessario usare padelle, tostapane o griglie. Un piccolo consiglio che vi diamo è quello di spalmare un sottile strato di burro sulla superficie esterna del pane. Basteranno pochi minuti (ricordandovi di girare il toast a metà cottura) per ottenere un risultato perfetto.

(Image credit: Future / Victoria Woollaston)

5. Bruschette

Se non avete voglia di sandwich, toast o panini, potete usare la friggitrice ad aria per preparare ottime bruschette o crostini. Basteranno delle fette di pane, un mix di formaggi filanti e gli ingredienti che preferite per preparare uno spuntino o un antipasto gustosissimi.

(Image credit: Shutterstock)

6. Fagottini al cioccolato

Questo è un piccolo trucchetto per usare dell'eventuale cioccolato avanzato, magari dalle uova di Pasqua o dalla calza della Befana. Basterò ricoprire qualunque cioccolatino abbiate a portata di mano (barrette, ovetti, tavolette...) con della pasta sfoglia, assicurandovi di non creare buchi, e cuocere il fagottino così ottenuto nella friggitrice ad aria. Provate anche con della cioccolata ripiena, magari al caramello!

(Image credit: Future / Victoria Woollaston)

7. Uova sode

Senz'altro non potete bollire le uova in una friggitrice ad aria, però potrete comunque ottenere delle uova sode perfette! Rispettando tempi di cottura e temperatura giuste, il risultato non vi deluderà.

(Image credit: Future | Photo by Emily Peck )

8. Patate ripiene

Le patate ripiene al forno sono un piatto molto popolare, e cuocerle in friggitrice ad aria vi permetterà di ottenere un ottimo risultato in meno tempo. Per accorciare ulteriormente le tempistiche, vi consigliamo di sbollentare le patate prima di farcirle e ultimare la cottura in friggitrice ad aria. Alla fine le patate avranno una deliziosa buccia croccante, mantenendo l'interno morbido e burroso. Ne vale la pena!

(Image credit: gettyimages)

9. Ceci

Se utilizzate i ceci in lattina precotti, c'è ben poco che dovrete fare prima di cuocerli. Basterà sciacquarli bene e tamponarli con un panno pulito, salarli e speziarli a piacere per ottenere uno snack delizioso, croccante e salutare. In meno di 15 minuti in friggitrice ad aria saranno pronti!