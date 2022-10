Friggitrice ad aria, ne vale la pena?

Non vedete l’ora di provare una moderna friggitrice ad aria? Tra le migliori offerte del Black Friday troverete una vasta gamma di friggitrici ad aria di marchi di qualità come Ninja, Tefal e Corsori. Una friggitrice ad aria può aiutarvi a risparmiare energia e tempo in cucina, oltre che a cucinare cibo più salutare.

Con il recente aumento del costo dell’energia, risparmiare tempo e denaro in casa è diventata un’esigenza e, di seguito, valuteremo quali sono i consumi e i costi" di una friggitrice ad aria.

Se volete consultare una classifica esaustiva dei prodotti a disposizione, consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida alle migliori friggitrici ad aria del 2022. Se, al contrario, siete indecisi, continuate con la lettura per scoprire tutti i pro e i contro di questi prodotti.

Friggitrice ad aria: come funziona?

La friggitrice ad aria sta diventando un prodotto essenziale per ogni cucina, grazie alla sua efficienza e versatilità che offrono una qualità della cottura pari a quella di un forno, impiegando però meno tempo e denaro.

I forni tradizionali, siano essi a gas o elettrici, sfruttano la loro principale fonte di alimentazione per generare calore che, in seguito, si disperde. Una friggitrice ad aria ottimizza l’utilizzo di energia riscaldando le pietanze poste nella camera di cottura con un getto continuo di aria ad alta temperatura. La maggiore compattezza delle friggitrici ad aria consente di abbreviare i tempi di cottura, evitando di riscaldare spazio inutilizzato.

La sua velocità la rende adatta a preparare veloci pasti da consumare nelle pause dal lavoro e la qualità della cottura valorizza ogni tipo di dieta, inclusa quella vegana.

Friggitrice ad aria: è meno costosa di un forno?

“Cuocere con una friggitrice ad aria può rivelarsi più economico rispetto ad un forno tradizionale - spiega l’esperta di energia di uswitch.com, Natalie Mathie. I principali vantaggi - prosegue - si ricavano dal minore tempo che una friggitrice ad aria impiega per riscaldarsi e la maggiore velocità di cottura. In alcuni casi - conclude Mathie - i tempi vengono ridotti del 50%”.

Per calcolare il consumo energetico di una friggitrice ad aria occorre moltiplicare i Kilowatt che richiede per le ore di utilizzo e dividere il risultato per 1000. Una friggitrice che richiede 1500kW, utilizzata per un’ora al giorno, consuma 1,5kWh (Kilowattora). Ora non resta che consultare la bolletta per sapere il costo di ogni Kilowattora.

(Image credit: Instant Pot)

Friggitrice ad aria: è un buon momento per acquistarne una?

Con il Black Friday dietro l’angolo, le offerte per acquistare una friggitrice ad aria ad un prezzo scontato sono molti, e i prezzi sono destinati a scendere ulteriormente nel corso del mese.

Tuttavia, se si ha la certezza di volerne una è bene muoversi per tempo, in modo da evitare che il modello scelto non sia più disponibile il fatidico 25 novembre.

Friggitrice ad aria: un prodotto consigliato

Sebbene la friggitrice ad aria sia più economica di un forno tradizionale, occorre valutare bene, prima dell'acquisto, che le modalità di cottura coprano tutte le esigenze e che il prodotto scelto sia sufficientemente versatile, come nel caso di Ninja Foodi AG301EU .

Ninja Foodi AG301EU offre anche la modalità di cottura griglia, eccellente per grigliare carne e pesce senza preoccuparsi del fumo. Inoltre, può anche essere utilizzata per disidratare e arrostire il cibo.