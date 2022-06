Ninja Foodi AG301EU Grill e Friggitrice ad aria | Recensione

Ninja Foodi AG301EU Grill e Friggitrice ad aria rappresenta lo step successivo delle friggitrici ad aria tradizionali: ha una funzione grill che permette di grigliare carne, pesce e qualsiasi altro cibo che cuocereste su un barbecue all'aperto, con il vantaggio di evitare seccature come fumo e preparazioni complicate. Inoltre, è in grado di cuocere al forno, disidratare e arrostire. Nei nostri test abbiamo ottenuto ottimi risultati in modalità friggitrice ad aria e griglia, ma è un apparecchio costoso e ingombrante, quindi non per tutti.

Ninja Foodi AG301EU: recensione breve

Ninja Foodi AG301EU Grill e Friggitrice ad aria è un elettrodomestico proposto da Ninja, marchio conosciuto per proporre alcune tra le migliori friggitrici ad aria e migliori multicooker sul mercato, nonchè altri apparecchi innovativi multi-funzione per la cucina.

Come molte friggitrici ad aria, Ninja Foodi AG301EU offre altre modalità di cottura oltre alla frittura: queste includono la cottura al forno, la disidratazione e la cottura arrosto, ma è la funzione per grigliare ciò che rende realmente unico questo elettrodomestico. Il sistema di controllo del fumo consente di utilizzare Ninja Foodi AG301EU per grigliare anche al chiuso, proprio come se aveste un barbecue nella vostra cucina.

Tra gli accessori inclusi troviamo una griglia, una pentola con rivestimento in ceramica, un cestello per friggitrice con rivestimento in ceramica, una griglia rivestita in ceramica, un paraspruzzi e la spazzola con raschietto per la pulizia. Tutti gli accessori sono lavabili nella lavastoviglie e antiaderenti, ma non si possono utilizzare tutti contemporaneamente. Il cestello per friggitrice non è molto grande a livello di capacità, ma dato il design ampio e piatto riesce a ospitare più cibo di quanto ci si aspetterebbe. Inoltre, c'è lo spazio necessario per disporre tutti gli alimenti senza sovrapposizioni per ottenere un risultato migliore.

Durante i nostri test siamo rimasti impressionati dai risultati della friggitrice ad aria e della griglia, ma ciò non toglie che si tratta di un elettrodomestico ingombrante per il quale è necessario uno spazio adeguato sul bancone. Non è l'ideale per le cucine meno spaziose, e vale la pena acquistarlo solo se sfrutterete molto la funzione per grigliare. Altrimenti, è meglio orientarsi su una friggitrice ad aria tradizionale.

(Image credit: TechRadar)

Prezzo e disponibilità

Prezzo di listino: 249,99€

Ninja Foodi AG301EU Grill e Friggitrice ad aria è disponibile sul sito ufficiale (opens in new tab) e presso i rivenditori autorizzati a un prezzo di listino di 249,99€, piuttosto elevato se confrontato ad altre friggitrici ad aria, ma giustificato dal fatto che con questo elettrodomestico multifunzione potrete fare molto, molto di più.

(Image credit: TechRadar)

Design

Comandi induitivi

Preriscaldamento automatico

Componenti lavabili in lavastoviglie

Ninja Foodi AG301EU Grill e Friggitrice ad aria è più ingombrante di quanto ci saremmo aspettati, infatti misura 26 x 35,6 x 45 cm. Inoltre, la sua configurazione con coperchio a cerniera richiede dello spazio libero intorno in modo da poter aprire l'elettrodomestico del tutto agevolmente. Il fatto di non poterlo posizionare sul bancone a ridosso del muro lo fa sembrare ancora più grande, anche se naturalmente potete spingerlo indietro quando non in uso.

La pentola principale con rivestimento in ceramica ha una capacità di 5,7 litri, ma se dovete friggere sarà necessario inserire il cestello per friggitrice che fa diminuire la capacità a 3,8 litri. Per grigliare c'è la griglia in ceramica, sempre da posizionare all'occorrenza nella pentola. Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie, ma se non ne avete una non preoccupatevi: troverete inclusa anche una spazzola con raschietto per la pulizia manuale della griglia. Tenete in considerazione che, dal momento che non tutti gli accessori possono essere contenuti contemporaneamente nel corpo principale, vi servirà anche lo spazio per riporre quelli non in uso.

(Image credit: TechRadar)

Il pannello con i comandi è posizionato sulla parte frontale, ed è semplice da utilizzare. Per grigliare si può scegliere tra quattro livelli di calore. La friggitrice ad aria può essere impostata a una temperatura tra i 150° e i 240°, per arrostire si può scegliere tra 120° e 160° e per cuocere al forno tra 120° e 210°. Per disidratare, invece, le temperature variano tra 40° e 90°, e naturalmente necessita di tempi più lunghi. Lo schermo e i pulsanti per regolare tempo e temperatura sono intuitivi e facili da usare. L'apparecchio si preriscalda automaticamente, informandovi a temperatura raggiunta per iniziare a cucinare. Tuttavia, non vi avviserà quando è ora di mescolare o girare il cibo.

Oltre al manuale di istruzioni, sono inclusi anche ricettario e guida rapida sui tempi e le temperature di cottura per i cibi più comuni. Per le funzioni per arrostire e cuocere al forno ci sono pochi suggerimenti, quindi se volete ottenere il meglio da queste modalità dovrete sperimentare.

(Image credit: TechRadar)

Prestazioni

Molto spazio per distribuire uniformemente il cibo

Le barre della griglia sono curve, non dritte

I cibi si cuociono e dorano alla perfezione

La modalità per friggere è leggermente diversa rispetto a una friggitrice ad aria tradizionale, in cui il cestello semplicemente si estrae. In questo caso, il cestello si inserisce nell'apparecchio principale verticalmente, come se fosse una pentola. Poi si preleva il cibo sollevando il coperchio. L'impostazione non è migliore o peggiore, ma mescolare il cibo a metà cottura potrebbe rivelarsi leggermente più scomodo.

Per testare la friggitrice ad aria abbiamo cucinato delle patatine fritte surgelate tagliate spesse, impostando la temperatura a 180° e attendendo che l'apparecchio si preriscaldasse (ci sono voluti 3 minuti). Una volta pronta, Ninja Foodi AG301EU Gci ha avvisati di inserire il cibo e ha automaticamente avviato il timer una volta chiuso il coperchio. Durante la cottura non vi verrà ricordato di mescolare o girare il cibo, ma vi consigliamo di controllare di tanto in tanto. Dopo 20 minuti, le patatine sono risultate croccanti, dorate e perfettamente cotte. Il sapore era ottimo, e ci abbiamo messo meno tempo rispetto a un forno tradizionale.

(Image credit: TechRadar)

Con la stessa modalità di cottura abbiamo provato a cuocere le alette di pollo, che siamo riusciti a disporre comodamente grazie allo spazio disponibile. Ce ne sono state 7, ma sovrapponendole leggermente ce ne sarebbero state di più. Abbiamo aggiunto mezzo cucchiaino di olio e preriscaldato la friggitrice a 200°. Dopo 15 minuti, le alette erano perfettamente dorate, con la pelle croccante e la carne tenera e succosa.

Nella terza prova abbiamo voluto vedere come se la cava Ninja Foodi nella cottura di patate fresche e tagliate a mano. Come consigliato dalla guida inclusa, abbiamo tenuto a bagno le patate crude in acqua fredda per 30 minuti. Le abbiamo poi asciugate, unte con un cucchiaino di olio e abbiamo preriscaldato l'apparecchio a 200°. Il tempo di cottura consigliato è di 23-26 minuti, ma dopo 10 e 15 minuti abbiamo girato le patatine. Dopo 18 minuti erano pronte, perfettamente cotte e dorate all'esterno.

(Image credit: TechRadar)

La griglia è la funzionalità di punta di questa friggitrice, quindi l'abbiamo testata con due hamburger di carne. Abbiamo seguito i suggerimenti della guida, cucinandoli alla potenza massima per 6 minuti. La griglia si preriscalda più lentamente, infatti ci ha impiegato 8 minuti. Ricordatevi di controllare che l'accessorio per la griglia sia inserito, in modo da trovarlo caldo al momento di aggiungere il cibo. Una volta aggiunti gli hamburger, li abbiamo girati dopo 3 minuti di cottura. Siamo rimasti impressionati dalla quantità minima di fumo e odore di cottura emessi, inoltre gli hamburger sono risultati cotti alla perfezione. Data la predisposizione dell'accessorio, i segni lasciati dalla griglia non sono verticali come ci si aspetterebbe, ma curvi.

Pulire la pentola, la griglia e gli accessori è semplice grazie al rivestimento in ceramica, sia manualmente che con l'aiuto della lavastoviglie. La griglia richiede un po' di pazienza in più se lavata a meno, ma la spazzola in dotazione rende il lavoro agevole.

L'apparecchio è complessivamente molto silenzioso. La modalità più rumorosa è quella per grigliare, ma si tratta di un suono sopportabilissimo.

(Image credit: TechRadar)

Dovrei acquistare Ninja Foodi AG301EU?

Compratela se...

Volete grigliare in casa Niente da dire, i cibi grigliati hanno tutto un altro sapore, che si tratti di pesce, carne o verdure. Farlo con una bistecchiera dentro casa però implica odori di cottura e parecchio fumo, seccature che si possono evitare facilmente con Ninja Foodi AG301EU Grill e Friggitrice ad aria.

Volete una friggitrice ad aria dalla superficie ampia Nonostante la capacità relativamente limitata di 3,7 litri, la predisposizione di Ninja Foodi AG301EU la rende più spaziosa di quanto ci si aspetterebbe. Dato che il cestello è piatto e ampio, il cibo si può distribuire su tutta la superficie senza sovrapposizioni.

Non volete fare fatica per pulire La fine perfetta di un pasto perfetto è non doversi mettere a lavare le stoviglie a mano. Con Ninja Foodi AG301EU non avrete questo problema, perchè tutte le parti removibili sono adatte per la lavastoviglie.

Non compratela se...

Avete poco spazio in cucina Ninja Foodi AG301EU è piuttosto ingombrante, e richiede anche una certa quantità di spazio libero intorno per essere utilizzata nel modo appropriato.

Volete una friggitrice ad aria doppia Ninja Foodi AG301EU ha solo una zona di cottura, quindi non è un modello flessibile come le friggitrici ad aria a doppio cestello. I cibi vengono quindi cucinati tutti allo stesso momento e alla stessa temperatura.