I migliori condizionatori sono in grado di garantire un adeguato raffreddamento durante le giornate più calde, assicurando al tempo stesso una buona efficienza energetica.

I condizionatori più recenti fanno esclusivamente uso di tecnologia ad inverter, in grado di ridurre drasticamente i consumi rispetto il vecchio tipo "on/off". Questa tipologia è infatti pensata per un erogazione continua della potenza refrigerante, al contrario dei vecchi condizionatori "on/off", che come suggerisce il nome, avevano un funzionamento intermittente.

Nella scelta del modello è cruciale considerare le dimensioni dell'ambiente da raffreddare, così come il consumo in kWh all'anno e i fattori di efficienza energetica in modalità raffreddamento e riscaldamento SEER e SCOP.

Per questo motivo abbiamo realizzato una lista dei migliori condizionatori attualmente disponibili sul mercato. In questa classifica troverete i modelli più efficienti e ricchi di funzionalità, nonché quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo, per finire con i condizionatori più economici.

I migliori condizionatori del 2022

Daikin Dual Split Perfera 2MXM40M+FTXM25/35N Il condizionatore dual split più performante ed efficiente Specifiche BTU: 12000 + 9000 Pompa di calore: Si Funzioni: Flusso d'aria 3D, sensore di movimento, risparmio energetico, controllo vocale con smart speaker Classe energetica di raffrescamento: A+++ Consumo annuale in modalità refrigerazione: 101 kWh (FTXM25); 137 kWH (FTXM35N) Consumo annuale in modalità riscaldamento: 659 kWh (FTXM25); 686 kWh (FTXM35N) Rumorosità massima: 58 dBA Tipologia filtro aria: Antipolvere estraibile/lavabile Dimensioni unità interna: 295x778x272mm Dimensioni unità esterna: 550x840x330mm Dimensione ambiente: 18mq (FTXM25); 25 mq (FTXM35N) SEER: 8,65 SCOP: 5,10 Pro + Classe energetica A+++ + Dual split + Completo di funzionalità + Modulo WiFi + Controllo attraverso gli smart speaker Amazon Alexa e Google Contro - Costoso

Si tratta del modello dual split più completo e performante di Daikin. Include due unità interne, di cui una da 9000 BTU e l'altra da 12000 BTU, con cui è possibile raffreddare o riscaldare ambienti con grandezza fino ad un massimo di 25mq.

Il design compatto e moderno che caratterizza le unità interne consente di installarle facilmente all'interno di edifici come abitazioni o attività commerciali. L'elegante aspetto, con linee decise e squadrate, permette inoltre di adattarlo agevolmente agli interni arricchendone lo stile estetico.

Trattandosi del modello di punta Daikin, non mancano le funzionalità smart più avanzate, come il flusso d'aria 3D, ottenuto attraverso l'oscillazione automatica dei deflettori sia in orizzontale che in verticale, oppure il sensore di movimento integrato che permette di attivare automaticamente la modalità risparmio energetico se nessuno è presente nella stanza, oltre alla possibilità di controllare i condizionatori attraverso gli smart speaker Google Home o Amazon Alexa ed altro.

I Dakin Perfera della serie Bluevolution sono inoltre dotati della tecnologia Flash Streamer, una tecnica che fa uso di un flusso di elettroni per neutralizzare odori ed allergeni, rilasciando aria pulita nella stanza.

L'unità esterna a due allacci utilizza la tecnologia ad inverter con pompa di calore, facendo uso di gas R32 che permette un abbattimento dei consumi elettrici e un conseguente risparmio energetico.

Daikin Bluevolution Stylish Silver FTXA35AS Il miglior condizionatore mono split Specifiche BTU: 12000 Pompa di calore: Si Funzioni: Flusso d'aria 3D, sensore di movimento, risparmio energetico, controllo vocale con smart speaker Classe energetica di refrigerazione: A+++ Consumo annuale in modalità raffrescamento: 136 kWh Consumo annuale in modalità riscaldamento: 679 kWh Rumorosità massima: 60 dBA Tipologia filtro aria: Estraibile/lavabile antimuffa Dimensioni unità interna: 295x798x189mm Dimensioni unità esterna: 550x828x329mm SEER: 8,73 SCOP: 5,15 Pro + Il condizionatore mono split più completo + Classe energetica A+++ + Modulo WiFi per il controllo con l'app Contro - Prezzo alto - Non è possibile controllarlo attraverso uno smart speaker - Rumoroso

Il miglior modello di condizionatore mono split del catologo Daikin. Fa parte della gamma Stylish, che come suggerisce il nome, pone un forte accento sull'aspetto estetico dell'unità interna.

È un modello adatto al raffreddamento di stanze grandi fino a 25 mq completo di tutte le funzionalità top di gamma. Ha un'aletta con profilo ottimizzato ad effetto Coanda, in grado di direzionare con precisione il fusso d'aria in uscita. L'aletta indirizzerà l'aria verso il basso in modalità riscaldamento e verso l'altro in modalità raffrescamento, garantendo una temperatura più uniforme e confortevole in camera.

Questa capacità è coadiuvata dalla tecnologia Intelligent Thermal Sensor, che permette di rilevare la presenza di persone all'interno di una stanza, indirizzando l'aria nelle zone da riscaldare o raffreddare. Il condizionatore assicura anche la miglior qualità dell'aria con Flash Streamer, che attraverso un flusso di elettroni e il doppio filtro al titanio e all'argento, è in grado di neutralizzare sia la polvere che gli allergeni.

La presenza di un sensore dedicato permette di regolare il livello di umidità ambientale, mentre nuovo motore con resistenza aerodinamica ridotta, riduce la rumorosità a vantaggio dell'efficienza energetica.

È infine possibile controllare il condizionatore su smartphone attraverso l'app Daikin Online Controller, che da l'accesso a diverse funzionalità per la gestione del clima.

Daikin Siesta Super Plus ATXP35M Il condizionatore con il miglior rapporto qualità prezzo Specifiche BTU: 12000 Pompa di calore: Si Funzioni: Flusso d'aria 3D, risparmio energetico, controllo Wi-Fi con app, modalità comfort Classe energetica di refrigerazione: A++ Consumo annuale in modalità raffrescamento: 187 kWh Consumo annuale in modalità riscaldamento: 847 kWh Rumorosità massima: 58 dBA Tipologia filtro aria: Doppio filtro titanio e argento Dimensioni unità interna: 286x770x225 Dimensioni unità esterna: 550x708x320 SEER: 6,56 SCOP: 4,62 Pro + Ottimo rapporto qualità prezzo + Dotato delle principali funzionalità smart dei top di gamma Daikin + Classe energetica A++ + Specifiche modalità di risparmio energetico Contro - Non ha le funzionalità avanzate dei top di gamma

La serie Siesta di Daikin offre l'efficienza e le funzionalità caratteristiche dei top di gamma, ma ad un prezzo più accessibile.

Questo modello da 12000 BTU ha una classe energetica in raffrescamento A++ ed una rumorosità massima di soli 19dbA, che è ulteriormente possibile ridurre di 3dbA attraverso il programma Silent.

Come per i modelli di punta, offre un flusso d'aria tridimensionale ottenuto attraverso flap mobili in orizzontale e verticale, il doppio filtro all'apatite di titanio e all'argento per l'eliminazione di odori e allergeni nell'aria e la connettività Wi-Fi (opzionale) con cui poter controllare il condizionatore attraverso lo smartphone.

Le funzioni includono la modalità comfort, che impedisce di soffiare l'aria addosso alle persone direzionando in orizzontale l'aria fredda e in verticale l'aria calda; la modalità massima potenza, con cui è possibile raffreddare rapidamente un ambiente; la modalità notturna, che permette di compensare gli sbalzi di temperatura durante il sonno e la funzione Econo, che riduce il consumo energetico permettendo di utilizzare altri elettrodomestici.

L'unità esterna viene inoltre fornita con trattamento anticorrosione Blue Fin.

Ariston Prios R32 Un condizionatore con buone caratteristiche ad un prezzo accessibile Specifiche BTU: 12000 Pompa di calore: Si Funzioni: Memory, auto-pulizia, modulo Wi-Fi opzionale per il controllo tramite app Classe energetica di refrigerazione: A++ Consumo annuale in modalità raffrescamento: 201,4 kWh Consumo annuale in modalità riscaldamento: 823 kWh Rumorosità massima: 39 dBA Tipologia filtro aria: Antiodore removibile Dimensioni unità interna: 805x194x285 Dimensioni unità esterna: 700x275x550 SEER: 6,1 SCOP: 4,64 Pro + Prezzo basso + Dotato di un buon comparto di funzionalità + Buona efficienza energetica grazie alla tecnologia inverter 3D + Modulo WiFi opzionale per il controllo tramite app + Manutenzione automatica Contro - Mancano diverse funzionalità smart

Ariston Prios R32 è un condizionatore che fa uso di tecnologia inverter 3D, la quale consente di abbattere i consumi e assicurare una buona efficienza energetica, attraverso un controllo ottimizzato dei vari parametri dell'unità.

Questo modello offre fino a 12 velocità di cui tre impostabili e altri tre sottolivelli dedicate alle modalità deumidificatore, turbo e silence. È dotato di un buon comparto di funzionalità, tra cui è presente Memory, consente di memorizzare i parametri di temperatura e di velocità, direzionando il flusso d'aria nel punto in cui si trova il telecomando; in questo modo è possibile raffreddare specifiche aree dell'ambiente.

Con la modalità auto-pulente è invece possibile avviare una pulizia dell'elemento esterno, rimuovendone le impurità. È inoltre dotato di filtro anti-odore per l'eliminazione dall'aria di batteri, muffe e la neutralizzazione di allergeni.

Il condizionatore Prios R32 di Ariston supporta anche un modulo Wi-Fi opzionale Ariston Clima, con cui è possibile controllare l'unità attraverso l'app apposita.

Hisense Easy smart 9000 Un condizionatore economico adatto ad ambienti piccoli Specifiche BTU: 9000 Pompa di calore: Si Funzioni: Modalità notte, rilevamento temperatura da telecomando, Classe energetica di refrigerazione: A++ Consumo annuale in modalità raffrescamento: 149 kWh Consumo annuale in modalità riscaldamento: 700 kWh Rumorosità massima: 54 dbA Tipologia filtro aria: Antipolvere removibile Dimensioni unità interna: 790×255×200 mm Dimensioni unità esterna: 660×483×240 mm SEER: 6,1 SCOP: 4,0 Pro + Uno tra i migliori condizionatori economici + Efficiente + Diverse ed utili modalità + Tecnologia inverter 3D + Silenzioso Contro - Adatto solo ad ambienti piccoli - Non ha il WiFi per il controllo tramite app - Normale filtro anti-polvere

Uno fra i migliori condizionatori più economici della gamma Easy Smart di Hisense. Come per il modello precedente, è dotato di tecnologia inverter 3D per un abbattimento del 30% sui consumi.

Non mancano le funzionalità tra cui la modalità Sleep, che adatta la temperatura agli orari notturni in modo da agevolare il sonno; i-Feel, che rileva la temperatura attraverso un sensore posto nel telecomando per impostare una temperatura adeguata di raffreddamento o riscaldamento; la possibilità di impostare accensione e spegnimento automatico e infine la modalità Smart, che permette di regolare la temperatura ambientale, tenendo la stanza fresca o calda in base alla stagione.