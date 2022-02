Grazie a questa guida potrete scegliere uno dei migliori purificatori d'aria in base alle caratteristiche e alle funzioni che più si addicono alle vostre esigenze.

Ma a cosa servono i purificatori d'aria? Tra le mura domestiche, in ufficio o in qualsiasi altro ambiente chiuso dove si trascorrono gran parte delle giornate è importante che venga garantito un livello di salubrità dell'aria e vivibilità più alto possibile.

Dal punto di vista della salute e dell'igiene, infatti, la qualità dell'aria è fondamentale. A questo scopo vengono in aiuto proprio i purificatori dell'aria, che filtrano l'aria dell'ambiente in cui vengono collocati. In questo modo si possono rimuovere sia i cattivi odori che i batteri, gestendo il livello dell'ossigeno e la qualità dell'aria respirata.

Nella scelta del purificatore d'aria giusto per voi bisogna considerare fattori come la portabilità, per spostare il purificatore da un ambiente all'altro senza sforzo, il tipo di sistema di purificazione e di filtri, le funzioni smart, le prestazioni e i consumi.

I migliori purificatori d'aria del 2022

LEVOIT Core 400S

Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Proscenic A8

Philips AC0820/10

Dyson PURE COOL Link

1. LEVOIT Core 400S Il miglior purificatore d'aria per rapporto qualità-prezzo Dimensioni degli ambienti: 83m² | Filtri: HEPA, prefiltro lavabile, filtro a carbone | CADR: 400m³/h | Rumore: 24-52 dB

Levoit Core 400S dispone di un sistema di filtraggio a tre stadi e delle più disparate tecnologie per migliorare l'efficienza della purificazione, la circolazione dell'aria, la rilevazione di particelle di polvere, batteri, virus e muffe, e la neutralizzazione di odori.

Le dimensioni contenute 27,4 x 27,4 x 52 cm lo rendono molto comodo da spostare, e grazie al display LED con supporto per i comandi touch tutte le informazioni sono visibili a colpo d'occhio. Nonostante sia un dispositivo compatto, la sua potenza lo rende adatto a cambiare l'aria una volta ogni 30 minuti in una casa di 83m².

Si può controllare da remoto dall'app e tramite controllo vocale grazie al supporto per Alexa e Google Home. Levoit Core 400S inoltre è molto silenzioso e regola automaticmente la velocità della ventola in base alle necessità.

Xiaomi Mi Air Purifier 2 ha un prezzo sicuramente basso per quello che offre. Le dimensioni sono compatte, è semplice da usare e in poco tempo può migliorare sensibilmente la qualità dell'aria in ambienti fino a 30 m².

É dunque l'ideale per case non troppo grandi, per le quali può garantire una discreta potenza, un'ottima silenziosità e nessuno sforzo eccessivo per programmarlo.

Dal punto di vista della connettività non gli manca nulla: grazie all'app dedicata lo si può comandare a distanza semplicemente collegandolo alla rete Wi-Fi.

Purtroppo manca il display, che sarebbe stata una comodità in più, e una maniglia per trasportarlo più facilmente. Inoltre, per quanto riguarda l'assorbimento degli odori non è il purificatore d'aria migliore sul mercato.

3. Proscenic A8 Il purificatore d'aria smart con un ottimo prezzo Dimensioni degli ambienti: 55 m² | Filtri: Sistema di filtraggio HEPA 4 in 1 agli ioni d'argento | CADR: 220 m³/h | Rumore: 24 dB

Per il suo prezzo, Proscenic A8 regala prestazioni molto soddisfacenti. Include varie funzioni smart e lo si può controllare tramite app e comandi vocali. Il sensore PM 2.5 fornisce dati piuttosto accurati.

É molto semplice da usare, configurare e impostare secondo le esigenze ed è adatto per ambienti fino a 40 m². Può rilevare la qualità dell'aria, che viene poi indicata tramite il colore della luce LED.

Philips AC0820/10 è un purificatore d'aria semplice, senza troppi fronzoli, dal costo e dalle dimensioni piuttosto contenuti. Ciononostante dispone delle stesse tecnologie di altri purificatori della stessa marca più grandi e costosi.

Purtroppo si tratta di un apparecchio piuttosto rumoroso, a meno che non si utilizzi la modalità silenziosa. Le prestazioni sono ottime, anche per soggetti asmatici o allergici.

5. Dyson Pure Cool Link Un ottimo puirificatore d'aria, ma è costoso Dimensioni degli ambienti: 100 m² | Filtri: Filtro HEPA in vetro a 360° | CADR: 164m3/h | Rumore: ‎63 dB

Il purificatore d'aria Dyson Pure Cool Link è esteticamente piacevole, ha una buona qualità costruttiva ed è efficace nel purificare l'aria da allergeni e ambienti inquinanti. Tramite l'app si può vedere a colpo d'occhio la qualità dell'aria, con tanto di analisi dettagliata.

Oltre a essere un purificatore, Dyson Pure Cool Link è anche un ventilatore, seppur dalle prestazioni non ottimali anche alla massima potenza. Il purificatore invece non delude, ma è piuttosto rumoroso rispetto ad altri modelli concorrenti. Visto il prezzo alto, ci saremmo aspettati un prodotto praticamente privo di difetti