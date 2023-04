Purificatore d’aria vs ionizzatore, quali sono le differenze? Sia i purificatori d'aria che gli ionizzatori sono dispositivi pensati per aiutare a migliorare la qualità dell'aria di abitazioni o uffici, ma funzionano diversamente anche se apparentemente sono molto simili.

L'aria delle nostre abitazioni può essere più inquinata di quanto ci aspettiamo. Se l'aria che respiriamo quotidianamente non viene adeguatamente purificata, la percentuale di allergeni (come pollini, acari e muffe), polveri, germi e particelle di virus che si formerà potrebbe diventare alta al punto da causare malesseri. Nessuno di noi, naturalmente, vuole respirare un'aria malsana.

Una purificazione dell'aria corretta è necessaria soprattutto nel caso in cui nell'ambiente domestico vivano bambini, anziani o individui affetti da patologie respiratorie o allergie.

Sia ionizzatori che purificatori d'aria presentano svantaggi e vantaggi, la scelta di uno o dell'altro dipende dalle esigenze personali e dall'ambiente in cui si vuole posizionare l'apparecchio. Continuate a leggere per scoprire cos'è un purificatore d'aria, come funziona e cosa cambia rispetto a uno ionizzatore.

Purificatore d'aria vs ionizzatore Purificatore d'aria Rimuove le particelle nocive presenti nell'aria

Migliora la salubrità dell'aria

É più efficace nel rimuovere i cattivi odori

Facile da usare

Manutenzione più impegnativa

Dovendo sostituire periodicamente i filtri, potrebbe essere una scelta più costosa Ionizzatore Riduce il numero di particelle sospese nell'aria, senza però rimuoverle completamente

Migliora la salubrità dell'aria

Nessuna manutenzione richiesta per quanto riguarda la sostituzione dei filtri

Bisogna fare attenzione all'eventuale eccesso di ozono prodotto, tenendolo acceso per brevi lassi di tempo

É meno efficace nel rimuovere i cattivi odori

Gli effetti sono limitati sulle particelle inquinanti non sospese nell'aria

Purificatore d'aria vs ionizzatore, le differenze

Gli ionizzatori producono ioni negativi e li rilasciano nell'aria. Questi si uniscono alle particelle sospese, appesantendole e facendole cadere. Questo porta a una riduzione delle particelle presenti nell'aria e ne migliora la qualità, non riuscendo però a eliminare completamente tutte le sostanze potenzialmente dannose.

Ma invece come funziona un purificatore d'aria? Un purificatore d'aria utilizza un filtro (tipicamente un filtro HEPA) per purificare l'aria, catturando le particelle sospese come polline, polvere, allergeni e altre sostanze contaminanti. Spesso, nei purificatori d'aria sono presenti altri meccanismi per la rimozione di cattivi odori.

Nel caso si abbia la necessità di rimuovere tutti i contaminanti dannosi (come virus, batteri e altri microrganismi patogeni) per rendere l'aria realmente pulita, è obbligatoriamente necessario l'uso di un purificatore d'aria dotato di filtri HEPA o altre tecnologie avanzate.

Generalmente i migliori purificatori d'aria sono considerati i dispositivi più efficienti nel miglioramento della qualità dell'aria, proprio perchè riescono a rimuovere un quantitativo superiore di sostanze dannose. Gli ionizzatori infatti vengono per lo più usati come dispositivi complementari ai purificatori, e tornano utili nel caso l'obbiettivo principale sia solo un miglioramento dell'aria in determinati ambienti.

Per quanto riguarda il prezzo, non c'è molta differenza tra ionizzatori e purificatori d'aria. In entrambi i casi il costo dipende dai materiali usati, dal modello, dal marchio e dalle funzioni.

Purificatore d’aria vs ionizzatore, quale scegliere?

Un purificatore d'aria torna utilissimo anche nel caso in cui si conviva con qualche animale domestico, oppure più banalmente se nella vostra abitazione avete la moquette, molti tappeti o tessuti particolari. Spesso (e senza neanche accorgersene) gli spazi domestici diventano l'ambiente ideale per la proliferazione di batteri, germi e sostanze dannose.

I purificatori d'aria vengono posizionati in ambienti interni e ripuliscono l'aria della stanza (o delle stanze) in cui vengono posizionati. Ne esistono di varie tipologie: possono essere dotati di ionizzatori, profumi o filtri HEPA per le polvere sottili. Il prezzo varia in base alla completezza del modello che si desidera, alla metratura che possono coprire e alla tipologia di funzioni. Oltre alla sostituzione del filtro ogni 3 - 6 mesi (varia in base al modello), non richiedono una manutenzione complicata.

Un'altra differenza da considerare nella scelta di un purificatore d'aria piuttosto che uno ionizzatore è il contesto in cui l'apparecchio verrà posizionato. I purificatori d'aria, dotati di filtri HEPA o ai carboni attivi, sono indicati particolarmente per gli ambienti domestici. Si prestano ottimamente a catturare le microparticelle, come per esempio quelle derivanti dal pelo degli animali domestici, o alla polvere. Sono quindi ideali per i soggetti allergici.

Gli ionizzatori, d'altra parte, non sono adatti a tutti i tipi di ambiente. Facendone un uso eccessivo si può incorrere in una produzione di ozono eccessiva, potenzialmente dannosa per la salute. Scegliete dunque uno ionizzatore se non programmate di tenerlo acceso tante ore di seguito, quindi magari potreste metterlo in ufficio. Alternativamente, ricordate di tenerlo in funzione solo in alcuni momenti limitati.

Gli ionizzatori tendenzialmente possono coprire un'area più ampia, ma se volete un apparecchio da tenere in funzione a lungo, meglio preferire un purificatore.