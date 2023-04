Chi lavora da casa o si trova costretto a passare buona parte della giornata tra le mura domestiche, o di un ufficio, laboratorio e via dicendo, spesso si ritrova a respirare aria viziata.

Non sempre è possibile aprire semplicemente la finestra e far cambiare l’aria. Basti pensare ai mesi più freddi, quando una finestra aperta può far scendere la temperatura di diversi gradi in pochi minuti o al contrario ai mesi caldi, quando si fa di tutto per mantenere un ambiente fresco isolandosi al suo interno e accendendo i condizionatori . Inoltre, in certe aree urbane l’aria esterna è molto contaminata, quindi aprire la finestra significa lasciare entrare sostanze inquinanti che di certo non vogliamo respirare.

Per fortuna esistono soluzioni che consentono di mantenere gli ambienti interni salubri, asciutti e vivibili anche se si passano molte ore con le finestre chiuse. Stiamo parlando dei deumidificatori e dei purificatori d’aria .

Partiamo dicendo che queste due tipologie di dispositivi vengono spesso confuse ma hanno scopi e funzioni diverse, tanto da poter convivere tranquillamente nello stesso ambiente senza il rischio di sovrapporsi.

Questo non vuol dire che chi lavora a casa abbia bisogno di acquistarli entrambi, in quanto per alcuni ambienti è più che sufficiente un deumidificatore, mentre per altri il depuratore d’aria può essere la scelta più azzeccata.

Per aiutarvi a scegliere la soluzione più adatta a voi, abbiamo redatto una guida che mette in risalto le principali differenze tra purificatori d’aria e deumidificatori, includendo casi d’uso specifici, peculiarità e una panoramica sui costi di installazione e gestione.

Deumidificatori vs Purificatori d’aria: quali sono le differenze?

A cosa serve il deumidificatore

Riduce l’umidità relativa dell’aria

Aiuta a prevenire la formazione di muffe e batteri

Aiuta a mantenere l’ambiente più fresco in estate

Il deumidificatore serve a ridurre il livello di umidità relativa presente nell’aria. Per farlo elimina l'umidità in eccesso allo scopo di prevenire la formazione di muffe e la crescita di batteri. Un ambiente con un basso livello di umidità relativa si mantiene più fresco durante l’estate.

A cosa serve il purificatore d’aria?

Migliora la qualità dell’aria nei locali chiusi

Rimuove odori sgradevoli, particelle e allergeni (polvere, pollini, batteri e virus)

Può essere una soluzione ideale per chi soffre d’asma

Il purificatore d'aria è pensato appositamente per migliorare la qualità dell'aria presente nella stanza o locale nel quale viene installato rimuovendo particelle e allergeni presenti nell'aria, come polvere, fumo, pollini, odori sgradevoli e persino batteri e virus. Questo dispositivo si rivela particolarmente adatto per chi soffre di allergie o problemi respiratori come l'asma.

Ora che abbiamo capito quali sono le principali funzioni di ciascun dispositivo, andiamo a vedere qualche caso d’uso concreto per capire quando conviene scegliere un deumidificatore piuttosto che un purificatore d’aria e viceversa.

Deumidificatore vs Purificatore d’aria: quale scegliere in base alle esigenze

Ecco qualche esempio utile a capire quale può essere la soluzione migliore per le vostre esigenze.

Come capire se serve deumidificatore

Il concetto di base è relativamente semplice da capire: un ambiente troppo umido può essere malsano, e sicuramente è sgradevole. Per capirlo, basta pensare all’afa estiva o al freddo intenso di certi inverni: il problema non è tanto la temperatura assoluta ma l’umidità, e infatti si sta meglio in ambienti molto caldi ma secchi, piuttosto che in ambienti molto caldi e anche molto umidi. In poche parole, meglio il deserto della foresta pluviale, per il nostro benessere.

Ecco alcune situazioni in cui è utile il deumidificatore:

Ambienti particolarmente umidi come scantinati o luoghi dove c'è una scarsa circolazione dell'aria; l’eccesso di umidità tende a provocare la formazione di muffe e funghi

Cucine, bagni o altre stanze della casa dove si verificano problemi di condensa sulle finestre o sui muri

Consigliato per chi abita in zone costiere, dove la salsedine può rovinare mobili, tessuti e apparecchiature elettroniche

Ambienti di lavoro nei quali sono presenti attrezzature sensibili all’umidità come laboratori, officine e magazzini

Detto questo, come abbiamo chiarito nel primo paragrafo, in molti casi deumidificatori e purificatori d’aria vanno a braccetto e possono essere utilizzati in modo complementare.

Come capire se serve purificatore d’aria

Il purificatore d’aria è consigliabile per eliminare polvere, allergeni, persino batteri o virus. Tutte le situazioni dove servirebbe un’aria più pulita sono contesti dove un purificatore d’aria può fare la differenza.

Ottimo per case o appartamenti situati in prossimità di incroci o strade molto trafficate, zone industriali e in generale dove è presente una maggiore concentrazione di particelle nocive nell'aria

Soluzione ideale per ambienti dove vivono persone che soffrono di problemi respiratori come asma o allergie da polvere, pollini e animali

da polvere, pollini e animali Consigliato in uffici o altri ambienti lavorativi chiusi e particolarmente affollati.

Deumidificatore vs Purificatore d’aria: investimento iniziale e costi di gestione

Con i prezzi dell’energia alle stelle sarebbe sciocco non considerare il fattore consumi nella scelta del dispositivo più adatto al vostro ambiente. Anche se scegliere uno dei migliori provider luce e gas può aiutarvi a risparmiare considerevolmente sul costo delle bollette, è bene avere un quadro chiaro dei costi di acquisto, installazione e gestione di ciascun dispositivo.

Spesa iniziale

Di norma i purificatori d'aria costano più dei deumidificatori, in particolare se si scelgono i modelli più avanzati, dotati di funzioni aggiuntive come la rilevazione della qualità dell'aria e la connettività Wi-Fi

dei deumidificatori, in particolare se si scelgono i modelli più avanzati, dotati di funzioni aggiuntive come la rilevazione della qualità dell'aria e la connettività Wi-Fi Esistono deumidificatori di grandi dimensioni prodotti da marchi famosi, che possono costare come o anche di più rispetto a un deumificatore

Per farla breve, la spesa iniziale dipenderà molto da quanto è grande il locale nel quale volete installare l’apparecchiatura e dalla qualità della stessa. Anche se di norma i purificatori costano di più, anche un buon deumidificatore richiede un esborso iniziale sostanzioso. Ma proviamo a quantificarlo per dare delle cifre di riferimento.

Quanto costa un deumidificatore?

I deumidificatori costano mediamente tra i 100 e i 500 euro, a seconda del modello, della potenza e delle funzionalità. I modelli di fascia bassa per ambienti di piccole medie dimensioni possono costare intorno ai 100-150 euro, mentre quelli più avanzati, con funzioni come il controllo remoto o l'auto-spegimento, toccano facilmente cifre vicine ai 300 euro. Vale la pena notare che se avete o state pensando di installare un condizionatore , allora avrete inclusa anche la funzione deumidifcatore.

Per quanto riguarda i costi di gestione, questi dipendono principalmente dal prezzo dell'energia (che può variare in base al fornitore e al periodo dell’anno) e da quanto li utilizzate. In media, il consumo energetico di un deumidificatore si attesta tra i 200 e i 500 watt, con costi di gestione che vanno da 0,05 a 0,12 euro/ora.

Quanto costa un purificatore d’aria?

I purificatori d'aria costano tra i 50 e i 1000 euro e, anche in questo caso, il prezzo varia in base al modello, alle funzioni e al brand. I modelli più economici vanno dai 50 ai 100 euro, mentre quelli più avanzati, dotati di connettività Wi-Fi e sistemi di rilevamento della qualità dell'aria, possono costare oltre i 500 euro.

I purificatori d'aria, oltre a consumare energia elettrica, richiedono la sostituzione periodica dei filtri. Come nel precedente esempio i costi di gestione dipendono molto dal vostro fornitore di energia elettrica e dall’uso che ne fate. Mediamente, il consumo energetico di un purificatore d'aria può variare tra i 10 e i 100 watt, con costi di gestione che vanno da 0,002 a 0,024 euro/ora. Sostituire un filtro può costare tra i 10 e i 100 euro in base al modello e alla tipologia di filtro. La frequenza di sostituzione dipende da tanti fattori che vanno dalla grandezza dell’ambiente nel quale viene installato il purificatore, alla quantità di particelle presenti nell’aria fino al tempo di utilizzo. Di norma si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-12 mesi.

Tuttavia esistono anche purificatori d'aria con filtri permanenti o lavabili che non richiedono sostituzioni frequenti.

Possiamo quindi riassumere dicendo che i costi iniziali e di gestione di queste due categorie di dispositivi dipendono dalle esigenze specifiche, dell'ambiente nel quale vengono installati e dalle funzioni extra. Prima di effettuare un acquisto, consigliamo di valutare attentamente le caratteristiche e le prestazioni dell'apparecchio per determinare quale sia la scelta migliore per le proprie esigenze e budget.