Il gas e l'energia elettrica sono indispensabili nella quotidianità di ogni individuo. Nonostante i rincari nelle bollette che hanno caratterizzato l'ultimo periodo, è possibile confrontare i prezzi proposti dai vari fornitori per capire quali sono i provider luce e gas più convenienti e quali, al contrario, sono i più cari.

Oggi, a seguito della crisi del gas causata dalla guerra Russia-Ucraina, le offerte del mercato libero sono principalmente a prezzo variabile. Per valutare le diverse offerte, infatti, il primo fattore da tenere in considerazione è il prezzo all'ingrosso pagato dai fornitori per l'energia: il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per l'energia elettrica, e il Punto di Scambio Virtuale (PSV) per il gas. Questi salgono e scendono ogni giorno in base all'andamento di mercato, e la loro variazione influirà sulla vostra bolletta nel caso sottoscriviate un contratto a prezzo indicizzato.

Spesso, per risparmiare di più, conviene scegliere lo stesso fornitore luce e gas optando per una soluzione unica per entrambe le utenze.

(Image credit: stock.adobe.com @ rh2010)

Ci sono molti strumenti utili e comodi che permettono di fare un confronto tra i fornitori di luce e gas e vi aiutano a trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Infatti, una tariffa più o meno conveniente dipende anche dalle abitudini, dalle dimensioni dell'abitazione, dal numero di persone che compone il nucleo familiare, dagli elettrodomestici più utilizzati e anche dagli orari.

Altri fattori da tenere in considerazione per scegliere il miglior provider luce e gas sono l'analisi del contratto, la celerità ed efficienza nel rispondere ai reclami e, naturalmente, l'indice di soddisfazione degli altri clienti.

Migliori provider luce e gas

(Image credit: NeN)

1. NeN Luce e Gas Tariffa a prezzo bloccato! Prezzo luce: 0,279 €/kWh | Prezzo gas: 0,94 €/Smc | Promozioni attive: Sconto disponibile per risparmiare fino a 100€ Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Formula con abbonamento Prezzo bloccato per un anno Si sa in anticipo quanto si spenderà, senza sorprese Non ci sono sportelli aperti al pubblico Bisogna valutare bene se il calcolo della tariffa fissa è stato fatto con precisione

NeN è un fornitore vantaggioso perché blocca il prezzo dell'energia per 12 mesi, in modo che l'utente non debba preoccuparsi dei rincari. Il 97% dei clienti passati a NeN si dicono soddisfatti sul comparatore Selectra per convenienza, qualità del servizio e possibilità di pagare il canone annuale fisso in 12 mensilità di pari importo, tutto incluso.

Si tratta di un fornitore 100% digitale, quindi non è disponibile uno sportello. Tuttavia, gli utenti si dichiarano soddisfatti del servizio clienti, a partire dall'attivazione semplice e tempestiva e della trasparenza che contraddistingue questa azienda.

La rata mensile viene calcolata sui consumi reali, mantenendo bloccato il prezzo della materia prima (attualmente valido fino al 23 marzo 2023).

NeN dichiara di acquistare l'energia elettrica da fonti rinnovabili e di compensare tutte le emissioni del gas venduto, presentandosi come azienda 100% green.

Come extra, con NeN è possibile acquistare il Robo, un piccolo dispositivo che si può installare nella propria abitazione per monitorare i consumi con precisione, controllare lo stato di salute degli elettrodomestici e sfruttare consigli utili per ottimizzare al meglio l'uso dell'energia.

Attivando le utenze con NeN con il codice sconto Chicercatrova!Nen (Si apre in una nuova scheda) potrete risparmiare 4,17€ al mese (ovvero 50€ in un anno) su ogni fornitura, che diventano 100€ nel caso si attivino sia luce che gas.

(Image credit: Sorgenia)

2. Sorgenia Luce e Gas Prezzo indicizzato, sconti e bonus Prezzo luce: PUN + 0,01€/kWh il primo anno e 0,038€/kWh dal secondo anno | Prezzo gas: Pun + 0,25€/Smc il primo anno e 0,261€/Smc dal secondo anno | Promozioni attive: Sconto disponibile per risparmiare fino a 80€ Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Tanti sconti e bonus Gas ed energia a prezzo di mercato Non ci sono sportelli aperti al pubblico

L'offerta Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia permette di sfruttare diversi vantaggi, come ad esempio il prezzo indicizzato che permette di approfittare degli abbassamenti sul costo di mercato dell'energia risparmiando sulle bollette.

Si può poi approfittare di alcuni sconti e promozioni: innanzitutto, c'è uno sconto di 80€ frazionato sulle bollette dei primi 12 mesi. Sono previsti anche degli sconti fedeltà crescenti a partire dal dodicesimo mese, per i clienti che hanno scelto di rimanere a lungo con Sorgenia. Dulcis in fundo, per ogni amico che porterete in Sorgenia guadagnerete entrambi 25€ per ogni attivazione, quindi fino a 50€ nel caso si scelga l'offerta per luce e gas insieme.

Sorgenia viene definito dagli utenti un ottimo fornitore affidabile, con un ottimo servizio clienti e rarissimi problemi riscontrati. Naturalmente, questo provider si serve di energia 100% green e permette di pagare tutto online in maniera pratica, rapida e semplice. Con Sorgenia, le bollette vengono emesse ogni mese.

(Image credit: Eni Plenitude)

3. Eni Plenitude Luce e Gas Un'azienda solida che propone tariffe a prezzo di mercato Prezzo luce: PUN + 0,045 €/kWh | Prezzo gas: PSV + 0,203 €/Smc | Promozioni attive: Sconto disponibile per risparmiare fino a 24€ Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Varie offerte tra cui scegliere Prezzi piuttosto competitivi Assistenza online e tramite sportello Promozioni meno vantaggiose rispetto ad altri provider Alcuni problemi con l'app

Da marzo 2022 si chiama Eni Plenitude, ed è un nome decisamente noto nel mercato dei provider di luce e gas, spesso scelto da chi cerca un fornitore solido, affidabile e sicuro. Viene consigliato dall'83% dei clienti sul comparatore Selectra, che si dichiarano soddisfatti dell'assistenza veloce ed esaustiva.

Il prezzo dell'offerta non si può bloccare, il che significa che non è possibile ottenere una stima del prezzo di luce e gas dei prossimi mesi, in quanto dipende dall'andamento del mercato. Eni Plenitude, tuttavia, garantisce ai clienti che pagheranno il prezzo all'ingrosso più un piccolo contributo al consumo.

Talvolta qualche utente riscontra problemi con l'app, dichiarandosi costretto a gestire le attività da browser. Attivando l'addebito diretto su conto corrente, potrete approfittare di uno sconto fino a 24€ in bolletta in 2 anni per ogni fornitura (circa 1€ al mese).

Come altre, anche Eni Plenitude fornisce energia prodotta da fonti rinnovabili e dichiara di finanziare progetti di conservazione forestale per compensare le emissioni di CO2.

(Image credit: Enel)

4. Enel Flex Luce e Gas Prezzo indicizzato e corrispettivo di commercializzazione bloccato per un anno Prezzo luce: PUN + 0,085 €/kWh | Prezzo gas: PSV + 0,15 €/Smc | Promozioni attive: / Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Azienda sicura e affidabile Prezzo dell'energia competitivo Monitoraggio dei consumi gratuito Offerta non compatibile con subentri o prime attivazioni del contatore

Enel Flex è l'offerta di Enel Energia che permette di risparmiare nei giorni festivi e nelle ore serali con una tariffa trioraria. Grazie al prezzo variabile dell'energia, la tariffa sarà adattata in base alle oscillazioni di mercato.

Oltre al contributo al consumo, che varia in base al giorno e all'orario del consumo, c'è un corrispettivo di commercializzazione di 10€ al mese con prezzo bloccato per un anno.

Tramite l'app Enel Energia o l'area clienti da browser, è possibile monitorare i propri consumi gratuitamente e con precisione.

Anche con Enel avrete la garanzia di usare solo energia certificata proveniente da fonti rinnovabili, inoltre è incluso nella tariffa il servizio Bolletta Web per ricevere le fatture comodamente in formato elettronico, senza spreco di carta.

(Image credit: Edison)

5. Edison World Luce e Gas Luce e gas ai prezzi di ingrosso Prezzo luce: PUN + 0 €/kWh | Prezzo gas: PSV + 0 €/Smc | Promozioni attive: Sconto disponibile per risparmiare fino a 50€ Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Prezzo concorrenziale Vari servizi aggiuntivi Talvolta ci sono attese lunghe per parlare con un operatore

Con l'offerta Edison World gli utenti pagano gas e luce con il prezzo all'ingrosso, con una tariffa indicizzata al PUN e al PSV che segue gli andamenti del mercato.

Anche stavolta l'offerta è 100% green, ed è incluso senza costi aggiuntivi il servizio Edison CoCo per monitorare e gestire i consumi.

Per quanto riguarda l'energia elettrica viene data la possibilità di scegliere tra prezzo monorario o multiorario, in base alle proprie abitudini di consumo. Il costo di commercializzazione è di 12€ al mese.

Con Edison World si può inoltre approfittare di uno sconto di 25€ per utenza rateizzato in bolletta, e attivando la Promo Cashback si possono accumulare ulteriori scontistiche,