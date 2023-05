Recensione Philips 800 - Purificatore D'aria

Adatto per ambienti non molto grandi

Il Philips Serie 800 è un purificatore d'aria conveniente con un design elegante che migliora l'aria in modo efficace. Tuttavia, ha una copertura limitata, può essere rumoroso in modalità Turbo e manca di funzioni smart e di un telecomando. Questi aspetti potrebbero influenzare la decisione d'acquisto.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Il purificatore d'aria Philips Serie 800 è una buona opzione per chi cerca un purificatore d'aria di qualità a un prezzo interessante. Ha un design elegante e moderno che si adatta bene a diversi ambienti domestici ed è compatto e facile da collocare nella stanza.

Potrebbe non essere adatto a chi ha spazi ampi, in quanto può coprire solo una superficie massima di 49 metri quadrati. Inoltre, la ventola può essere rumorosa quando il purificatore è in modalità Turbo, il che potrebbe essere fastidioso

Nel complesso, il purificatore d'aria Philips Serie 800 è una buona opzione per chi cerca un purificatore d'aria di qualità a un prezzo interessante. È efficace nella rimozione degli inquinanti, ha un design elegante e moderno ed è compatto e facile da posizionare. Tuttavia, potrebbe non essere adatto a chi ha spazi ampi o è sensibile al rumore.

Prezzo e disponibilità

Il Philips Serie 800 è in commercio da alcuni mesi ormai e lo si trova facilmente su Amazon , sul sito di Philips e presso i principali negozi online e sul territorio. Il prezzo di riferimento è 234 euro sul sito Philips (dove al momento c’è solo in grigio), oppure €179,99 su Amazon.

Il filtro di ricambio di trova anch’esso su Amazon e costa circa 30 euro. Se volete un filtro che sia efficace anche nel rimuovere i cattivi odori, invece, ci vorrà quello con carboni attivi. Costa circa 45 euro.

Al prezzo di listino il Philips Serie 800 si può considerare un prodotto piuttosto costoso, e non sarebbe il più facile da consigliare. Ma lo street price è decisamente più interessante. Per esempio, al momento lo trovate a 151 e 133 euro su Amazon, rispettivamente nelle versioni bianche e grige.

Sul sito Philips costa ancora meno, con la versione grigia disponibile a 117 euro. Un prezzo che rende il Philips Serie 800 davvero molto interessante.

Design

(Image credit: Valerio Porcu)

Il Philips Serie 800 ha un design elegante e moderno, e dovrebbe integrarsi bene in ogni ambiente domestico - ma è disponibile solo in bianco, il che limita un po’ le opzioni estetiche. È completamente in plastica, il che non è ideale ma tutti i depuratori o quasi sono fatti così - e dopotutto non sono oggetti che richiedano una grande resistenza.

C’è un solo pulsante nella parte superiore, a sfioramento, che cicla tra Automatico - Turbo - Sleep/Spento. È presente anche un indicatore di ripristino del filtro che consente di sapere quando è il momento di sostituirlo. Intorno all’unico pulsante c’è una luce LED circolare, che indica la qualità dell’aria in tempo reale, in modo sintetico ma efficace: se è blu va tutto bene, se è rosso l’aria è più contaminata di quanto dovrebbe. In quest’ultimo caso, il dispositivo attiva la modalità Turbo e la mantiene fino a che il livello di contaminanti non scende di nuovo.

La parte anteriore del purificatore d'aria è dotata di un'ampia griglia di aspirazione che consente all'aria di entrare nel purificatore - uscirà poi verso l’alto, una volta filtrata.

Il purificatore d'aria Philips Serie 800 misura 250 x 250 x 367 millimetri e pesa 2,4 chilogrammi. Specifiche alla mano, può coprire un’area fino a 49 metri quadrati. Quindi potrebbe essere sufficiente per un piccolo bilocale, un tipo di abitazione molto comune nelle nostre città.

L’interno è piuttosto semplice: basta capovolgerlo per accedere al coperchio, che si sblocca con una piccola rotazione. Da qui potrete accedere al filtro HEPA, che va pulito periodicamente e sostituito dopo alcune migliaia di ore di funzionamento.

Il purificatore d'aria Philips Serie 800 è dotato di un sistema di filtraggio a due stadi che rimuove il 99,5% delle particelle di dimensioni pari a 0,003 micron, tra cui PM2,5, batteri, pollini, polvere, forfora di animali domestici e altri inquinanti. È fantastico per chi soffre di allergia, ma non ha un filtro a carboni attivi, quindi non è utile per rimuovere i cattivi odori.

Sul corpo del purificatore Philips 800 c’è anche il sensore che misura la qualità dell’aria: a differenza di altri prodotti di questa categoria, il sensore è accessibile e lo si può pulire - cosa che secondo il manuale va fatta una volta alla settimana.

Esperienza d’uso

(Image credit: Valerio Porcu)

Le dimensioni compatte del Philips Serie 800 sono un bel pregio, perché è molto più facile da posizionare nella stanza; l’effetto indesiderato è che, proprio perché è relativamente piccolo, filtra poca aria per volta.

Di conseguenza, quando il sensore rileva che la qualità dell’aria è da “LED rosso”, la ventola parte al massimo con una notevole rumorosità. Rispetto a modelli più grandi, questa situazione rumorosa tende a durare più a lungo.

Il funzionamento in automatico è assolutamente soddisfacente: dopo aver premuto l’unico pulsante una volta, il Philips Serie 800 tendenzialmente fa tutto da solo. Analizza la qualità dell’aria e regola la ventola di conseguenza.

In situazioni “di emergenza” si può attivare il turbo manualmente, ma non è una cosa di cui avrete bisogno spesso. E come detto la rumorosità sale parecchio e potreste non essere molto contenti.

Di contro, in modalità Sleep genera solo 19 decibel, quindi è udibile solo in una situazione di perfetto silenzio. Una soluzione ottima se lo tenete in camera da letto o se non volete. avere disturbi. È consigliabile usare questa modalità quando l’aria è già a un livello di pulizia adeguata, perché attivando Sleep il Philips Serie 800 riesce (più o meno) a mantenere lo stato precedente, ma non a migliorare la qualità dell’aria.

Sicuramente la mancanza di funzioni smart si nota: ormai siamo abituati ad avere tutti i dispositivi connessi, e a controllare le cose dallo smartphone (o persino dal televisore, a volte).

Il Philips Serie 800 invece non è connesso a Internet: bisogna alzarsi, avvicinarsi, e premere il singolo pulsante per ciclare da una modalità all’altra. Per spegnerlo del tutto, invece, c’è un interruttore (di quelli di una volta) nella parte posteriore.

Sicuramente un depuratore d’aria non ha bisogno di essere connesso a Internet, e senza dubbio si può vivere anche senza vedere aggiornamenti in tempo reale sul telefono.

Però un telecomando Philips magari ce lo poteva anche mettere, su un depuratore che tutto sommato non è proprio super economico.

Philips Serie 800, ne vale la pena?

Image 1 of 13 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

In generale, il Philips Serie 800 può essere considerato un buon purificatore d'aria efficace nella rimozione degli inquinanti, ma potrebbe non essere adatto a tutti a causa del prezzo, della limitata copertura dell'area e della mancanza di funzioni smart. È importante considerare le proprie esigenze specifiche prima di prendere una decisione di acquisto.

Al prezzo di listino è probabilmente un po’ troppo costoso, ma fortunatamente lo street price è un’altra cosa

Compratelo se …

Cercate un depuratore a buon prezzo Il Philips Serie 800 è disponibile a un prezzo interessante, specialmente se si considera lo "street price" più basso rispetto al prezzo di listino. Questo lo rende un'opzione accessibile per chi cerca un purificatore d'aria di qualità.

Ci tenete all’estetica Il purificatore ha un design elegante e moderno che si adatta bene a diversi ambienti domestici. La sua forma compatta e la possibilità di posizionarlo facilmente nella stanza sono un pregio.

Guardate prima di tutto al risultato Il purificatore d'aria Philips Serie 800 utilizza un sistema di filtraggio a due stadi che rimuove efficacemente il 99,5% delle particelle di dimensioni ridotte, tra cui batteri, pollini, polvere e inquinanti. È particolarmente adatto per chi soffre di allergie.

Non compratelo se …

Avete spazi grandi Il Philips Serie 800 può coprire un'area fino a 49 metri quadrati, il che lo rende più adatto per stanze di dimensioni ridotte o appartamenti di dimensioni limitate. Se hai bisogno di coprire un'area più ampia, potrebbe essere necessario considerare altri modelli.

Il rumore è un problema Quando la qualità dell'aria è bassa e il purificatore attiva la modalità Turbo, la ventola funziona al massimo, generando un rumore significativo. Questo potrebbe risultare fastidioso, soprattutto se si desidera utilizzarlo in ambienti tranquilli come la camera da letto.