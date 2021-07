Cosa cucinare nella friggitrice ad aria?

La friggitrice ad aria offre un metodo alternativo per mettere insieme un pasto gustoso e veloce. Questi elettrodomestici funzionano in modo simile ai normali forni ventilati, tramite il ricircolo di aria calda, con qualche vantaggio. Se siete stanchi delle solite ricette ma non volete impiegare più sforzi e tempo in cucina, una delle migliori friggitrici ad aria può venirvi in aiuto.

Il cibo quindi viene cucinato su tutti i lati grazie all'aria calda forzata da una ventola, senza il bisogno del calore diretto di una griglia o una padella. Per questo i tempi di cottura sono sensibilmente ridotti.

Naturalmente è possibile cuocere in pochi minuti i cibi anche in una friggitrice a olio tradizionale, ma il vantaggio delle friggitrici ad aria è proprio quello di ottenere cibi più sani ma altrettanto buoni, utilizzando solo una minima quantità di olio.

Se state pensando di investire in una friggitrice ad aria, probabilmente vorrete sapere qual è l'opzione migliore in commercio in base al vostro budget. Altri parametri da tenere in considerazione sono l'ingombro, la portata del cestello e la presenza di comparti per la cottura separati.

Vi consigliamo di consultare la nostra guida alle migliori friggitrici ad aria per trovare quella che fa per voi. Abbiamo incluso modelli di varie fasce di prezzo, per accontentare ogni budget ed esigenza.

Cosa cucinare in una friggitrice ad aria?

Le friggitrici ad aria possono cucinare piuttosto velocemente qualunque tipo di piatto, dalle patatine fritte ai dolci. Si possono cucinare anche i cibi surgelati, prelevandoli direttamente dal freezer. Se sceglierete una friggitrice ad aria con due scomparti, potrete cucinare due pietanze con diversi tempi e modalità di cottura separatamente, nello stesso momento.

Dal momento che le friggitrici ad aria sfruttano il ricircolo di aria calda per cucinare il cibo, ribadiamo che è importante tenere in considerazione che i tempi di cottura sono più corti rispetto a un forno tradizionale. Le patatine fritte, per esempio, sono pronte in genere in meno di 15 minuti.

Tra gli altri cibi (surgelati e non) perfetti per la friggitrice ad aria ci sono alette di pollo, bistecche e vari tagli di carne, ortaggi e tuberi di ogni genere. Si prestano alla preparazione in friggitrice ad aria anche le pizzette, i vol-au-vent, i panzerotti, i calzoni, lo gnocco fritto e vari tipi di lievitati. Se volete cucinare uno snack gustoso e salutare, potete provare i ceci speziati croccanti o le chips di verdure fatte per esempio con zucchine, carote e cavolo nero.

Le friggitrici ad aria non si prestano a cucinare solo contorni. Date spazio alla fantasia cucinando piatti etnici come tacos, fajitas e burritos, primi piatti come lasagne e cannelloni, o piatti unici come le melanzane alla parmigiana, ma fate attenzione a non riempire troppo il cestello. Questo potrebbe comportare tempi dilatati e una cottura non omogenea.

(Image credit: Instant Pot)

Nella friggitrice ad aria si può cucinare la carne cruda?

Potete usare una friggitrice ad aria per cucinare la carne cruda esattamente come fareste con piastre e fornelli. Le bistecche sono molto semplici da preparare nella friggitrice ad aria, basterà ricordarsi di girarle a metà cottura. Nessun problema anche per il pollo fresco, intero o in pezzi, e per le pepite di pollo surgelate.

Anche le salsicce sono perfette per la friggitrice ad aria: compatibilmente con la quantità e le dimensioni, si possono cucinare in meno di 10 minuti. Se cucinate tipi di carne particolarmente grassa come la pancetta non avrete bisogno di aggiungere olio extra.

Nella friggitrice ad aria si possono cucinare anche polpette, spiedini e hamburger, ottenendo un risultato croccante fuori e morbido dentro. Attenzione alle alte temperature, che rischiano di bruciare l'esterno del cibo. Tenete le pietanze sempre controllate durante la cottura.

Che dolci si possono cucinare nella friggitrice ad aria?

Le friggitrici ad aria si prestano a cucinare cibi sia salati che dolci.

I churros e le ciambelle sono perfetti per la friggitrice ad aria, risultando a fine cottura dorati, leggeri e molto più asciutti rispetto alla frittura a immersione. Si possono cucinare anche frittelle, sformati, tortini e dolcetti come gli s'more (marshmallow riscaldati posti fra due biscotti insieme a uno strato di cioccolato).

Dato che le friggitrici ad aria funzionano come un forno in miniatura, vi si possono cucinare anche torte, biscotti e crostate.

Se cercate un'opzione più salutare, ricordate che nella friggitrice ad aria si può cucinare anche la frutta. Una mela tagliata a fettine sottili si trasforma in poco tempo in uno snack sano, leggero e croccante, mentre altri tipi di frutta più succosi come la pesca diventano un gustoso spuntino con la sola aggiunta di cannella e poco zucchero per la macerazione.

Se contate di preparare molti dolci, vi consigliamo di acquistare una friggitrice ad aria che oltre alle funzioni classiche presenta anche le modalità per cuocere al forno, rosolare, cuocere lentamente a bassa temperatura e grigliare.

Cosa non si può cucinare in una friggitrice ad aria?

Naturalmente ci sono anche alcuni cibi che proprio non si possono cucinare in una friggitrice ad aria. Basta pensare agli alimenti che non sono adatti alla frittura, magari perchè la pastella o il condimento non aderirebbero come si deve e l'elettrodomestico poi sarebbe molto difficile da pulire.

Tra gli altri cibi che se cucinati in una friggitrice ad aria non darebbero risultati ottimali ci sono verdure fresche crude, come i broccoli, e alimenti la cui cottura richiede l'acqua, come il riso. Lo stesso vale per i formaggi, a meno che non siano parte del ripieno di qualche altra pietanza.