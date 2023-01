Friggitrice ad aria, ecco 5 cibi da non cucinare con il vostro elettrodomestico

Le friggitrici ad aria sono la nuova (o quasi) meraviglia nel mondo degli elettrodomestici da cucina. Il che la dice lunga, visto che sono in competizione con le pentole a cottura lenta e i multicooker, due prodotti che hanno già avuto il loro momento di gloria.

È un onore meritato. Le friggitrici ad aria offrono un'alternativa più sana alla frittura con l'olio. Tendono a consumare meno energia rispetto ai forni tradizionali. Cuociono i cibi più velocemente, risparmiando tempo ed energia. Sono molto versatili per quanto riguarda la cottura. Inoltre, offrono un'alternativa molto più conveniente rispetto alla consegna di cibo a domicilio, se non si ha molto tempo per cucinare. Infine, sono anche convenienti: anche le migliori friggitrici ad aria subiscono regolarmente tagli di prezzo durante i periodi dei saldi.

In poche parole, sono la soluzione ideale per la maggior parte delle famiglie, soprattutto in questo periodo di inflazione. Infatti, PRNewswire riporta che "il mercato delle friggitrici ad aria degli Stati Uniti è previsto in forte crescita" da oggi al 2028.

Ma, naturalmente, come tutte le cose, anche le friggitrici ad aria hanno i loro limiti. Come utente a volte troppo zelante, ho imparato che ci sono alcune cose che non si dovrebbero fare quando si usa una friggitrice ad aria. Ho anche imparato anche ce esistono alimenti che non si dovrebbero nemmeno cucinare in una friggitrice, indipendentemente da quanti "trucchi" i cosiddetti influencer di TikTok postino per convincerci del contrario.

Ecco 5 cibi che non dovreste cucinare nella friggitrice ad aria, per non rischiare un pasticcio immondo o peggio.

1. Pastella umida, condimento secco

(Image credit: Shutterstock / ARENA Creative)

La pastella umida, come quella fatta con la birra o per la tempura, ha bisogno di un bagno d'olio caldo per rapprendersi rapidamente. Questo è ciò che rende croccanti all'esterno i gamberetti e le verdure in tempura. Poiché la friggitrice ad aria funziona facendo circolare aria calda, non è in grado di cuocere i vostri cibi croccanti preferiti nel modo in cui dovrebbero essere cucinati. Al contrario, si otterrà un pasticcio gommoso o molliccio e non uniforme, dato che, probabilmente, una parte della pastella sarà colata via durante il processo di cottura.

Non utilizzate nemmeno i cibi con uno strato di condimento secco. L'aria che circola farà saltare via gli aromi, soprattutto se si tratta di prodotti di grandi dimensioni come i cornflakes. Se proprio dovete farlo, strofinate bene il condimento o ricopritelo con un po' d'olio per farlo aderire.

2. Riso crudo

(Image credit: Shutterstock / PENpics Studio)

Proprio come la pastella umida ha bisogno di olio caldo per rapprendersi, il riso crudo ha bisogno di acqua per cuocere. E purtroppo le friggitrici ad aria non sono progettate per questo tipo di cottura. Ho visto alcuni tutorial che lo fanno in una friggitrice ad aria, ma sembra una procedura inutilmente lunga e complicata. Una ricetta prevede che si trovi un contenitore appropriato, come una tortiera, che si faccia bollire l'acqua, che si metta il riso e l'acqua bollente nella padella, che si copra bene la padella con un foglio di alluminio e che si imposti il timer per 30 minuti! 30 minuti!

Onestamente, è meglio cucinare il riso crudo come si deve, cioè mettendolo in una casseruola con acqua, portandolo a ebollizione, mescolando, riducendo la fiamma e facendo sobbollire per 15 minuti fino a quando tutta l'acqua viene assorbita. È così facile e molto meno tedioso. Se non vi sentite a vostro agio, investite in una cuociriso o un multicooker.

3. Pollo arrosto intero

(Image credit: Shutterstock / Sergii Koval)

Ancora una volta, una friggitrice ad aria utilizza l'aria calda per cuocere le cose, e mettere un pollo intero da arrostire significa che c'è molto meno spazio per far circolare correttamente l'aria e cuocere le cose in modo uniforme. Questo anche se si tratta di uno dei modelli più grandi.

Inoltre, la parte del pollo più vicina alla fonte di calore finirà probabilmente per cuocere più velocemente di quella inferiore, il che significa che vi ritroverete con una parte superiore bruciata, mentre il resto avrà ancora bisogno di un po' di tempo per cuocere. O peggio, un arrosto fradicio! Se volete cucinare il pollo arrosto in una friggitrice ad aria, è consigliabile investire in un forno combinato con friggitrice ad aria come la Cuisinart TOA-60.

4. Hamburger

(Image credit: Shutterstock / Sergio Mak)

È naturale desiderare degli hamburger ben cotti, ma perché cuocerli in friggitrice ad aria? Se volete che i vostri hamburger siano perfettamente cotti a cottura media (che è il modo in cui la carne di manzo dovrebbe essere cucinata e consumata in modo che sia ancora meravigliosamente succosa e saporita), dovreste evitare di cuocere la carne nella friggitrice ad aria.

Mantenere gli hamburger a cottura media significa che dovrete cuocerli per meno tempo, di conseguenza, con la friggitrice ad aria non avrete abbastanza tempo per far dorare e abbrustolire l'esterno. Una cottura troppo lunga significa asciugare troppo i vostri patty.

5. Pop-corn

(Image credit: Shutterstock / Chamille White)

I chicchi di pop-corn hanno bisogno di una temperatura compresa tra i 400 e i 460 gradi per scoppiare e, purtroppo, la maggior parte delle friggitrici ad aria non raggiunge questa temperatura. Ma se ne avete una che raggiunge i 400°, come la mia, potreste anche rischiare di innescare un incendio.

I popcorn fanno quello che devono fare, cioè scoppiare, il che significa che alcuni di essi potrebbero accidentalmente rimanere incastrati nell'elemento riscaldante in alto, sia perché un pezzo è saltato abbastanza in alto da rimanere incastrato, sia perché non c'era abbastanza spazio per ospitare tutti i chicchi scoppiati nel cestello. Si tratta di un potenziale rischio di incendio, soprattutto se quel pezzo resta incastrato mentre si sta cucinando un'altra pietanza.

Abbiamo visto cinque alimenti da evitare, ma se volete approfondire l'uso del vostro elettrodomestico, abbiamo preparato un articolo con tutto quello che dovete sapere sulla friggitrice ad aria. Inoltre, abbiamo predisposto alcuni consigli su cosa cucinare nella friggitrice ad aria, nonché un piccolo ma efficace trucco per preparare le patatine fritte in modo perfetto. Insomma, la friggitrice ad aria può essere uno strumento molto utile, basta adottare alcuni accorgimenti per evitare risultati scarsi o veri e propri disastri!