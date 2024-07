Un nuovo leak sul Pixel 9 Pro XL lascia intendere le specifiche del terzo modello di Pixel 9

Google si prepara a presentare la serie Pixel 9 al suo prossimo evento di lancio il 13 agosto,- e una nuova fuga di notizie ci ha fornito ulteriori informazioni su alcune specifiche di un terzo modello che Google starebbe introducendo quest'anno.

Oltre al Pixel 9 e al Pixel 9 Pro, pensiamo che questa volta ci sarà anche un modello Pro XL. Potrebbe essere il telefono più costoso del trio e sul forum XDA ( via 9to5Google) sono state pubblicate delle foto che mostrano il telefono.

Google ci ha già mostrato l'aspetto del Pixel 9 Pro e sembra che questo telefono sia lo stesso, ma più grande, e grazie alle informazioni sullo schermo del dispositivo, alcune delle sue specifiche potrebbero essere state rivelate insieme al suo aspetto.

Il Pixel 9 Pro XL sarà apparentemente dotato di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria, almeno in una delle sue configurazioni. Viene elencato anche il modem Samsung Exynos 5400, che si dà il caso supporti la connettività satellitare, una caratteristica che si dice arriverà con Android 15. È probabile che questo modem venga montato anche negli altri modelli Pixel 9.

Più RAM che mai

Il Pixel 8 ha 8 GB di RAM (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A titolo di confronto, il Google Pixel 8 offre 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna. Il Pixel 8 Pro, invece, aumenta la RAM a 12 GB ed è disponibile con uno spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Il Pixel 9 Pro XL, se questa fuga di notizie è accurata, sarebbe il primo telefono della serie Pixel a disporre di 16 GB di RAM, forse per consentire qualche trucco AI in più. Non è chiaro se anche gli altri telefoni Pixel 9 saranno disponibili con 16 GB di RAM.

Tutti e quattro i modelli Pixel previsti per il mese prossimo - compreso il Pixel 9 Pro Fold, che è il successore del Google Pixel Fold - sono già stati presentati nei documenti normativi, quindi a questo punto non resta molto da rivelare a Google il 13 agosto.

Naturalmente vi riporteremo tutti gli annunci non appena arriveranno e Google trasmetterà l'evento in livestreaming. Potremmo anche vedere il Google Pixel Watch 3 durante lo stesso evento, che quest'anno si svolge prima rispetto al solito.