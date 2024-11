Sono un fan Apple, ma il Google Pixel 9 Pro è il telefono più bello dell'anno

Nel 2021 ho scritto un articolo su perché mi sento a mio agio rimanendo nell'ecosistema Apple, e, nonostante abbia provato (e apprezzato) molti dei migliori telefoni Android, l'iPhone, relativamente semplice, mi richiama ancora ogni anno come una coperta di sicurezza in titanio in un mondo di software complessi e fotocamere esageratamente grandi.

Certo, una delle ragioni principali di questo attaccamento è la comodità: come persona che usa un MacBook, una Apple TV e le AirPods fuori dall'ufficio, preferisco sempre l'efficienza tra i dispositivi all'innovazione. Ma Apple ha quasi raggiunto la perfezione anche nel design dei suoi prodotti.

Non c'è bisogno di dirvi che gli iPhone e i MacBook sono tanto simboli di status quanto strumenti di produttività: basta andare nel bar più vicino per averne la prova. E nessun altro telefono Android è riuscito a replicare la sinergia unica di semplicità e stile che caratterizza l'iPhone. Questo fino all'arrivo del Google Pixel 9 Pro.

Il Google Pixel 9 Pro è stato recentemente nominato telefono dell'anno da TechRadar, e non è difficile capire perché. È l'unica nuova ammiraglia del 2024 che si sente davvero diversa dal suo predecessore e, nonostante non sia il dispositivo più potente sul mercato, il Pixel 9 Pro è perfettamente in grado di svolgere tutte le funzioni che diamo per scontato: telefonare, gestire le notifiche, inviare messaggi e così via.

(Image credit: Google / Future)

Soprattutto, però, il Pixel 9 Pro è un telefono davvero elegante. Come ho detto, sono un grande fan dell'iPhone, ma anche io mi sono ritrovato a guardare due volte i lati piatti in alluminio del Pixel, il pannello posteriore in vetro satinato e il modulo a forma di pillola, dalle dimensioni perfette. Il telefono è anche straordinariamente resistente, con il Gorilla Glass Victus 2 sulla parte anteriore e una certificazione di resistenza alla polvere e all'acqua IP68. In poche parole, il Pixel 9 Pro è su un altro livello rispetto al Google Pixel 8 Pro, basta guardarlo.

Image 1 of 2 The Google Pixel 9 Pro in Obsidian (Image credit: Philip Berne / Future) The Google Pixel 8 Pro in Bay (Image credit: Future)

Naturalmente, c'è un grande elefante nella stanza: il Pixel 9 Pro è il telefono Pixel che più si avvicina a un iPhone rispetto a qualsiasi altro dispositivo della stessa linea (e a qualsiasi altro telefono Android) che lo ha preceduto. Sto effettivamente lodando Google per aver adottato la filosofia di design di Apple, mentre altri potrebbero criticare l'azienda per non aver portato nulla di veramente innovativo.

Ma, onestamente, perché non sfruttare una strategia vincente? Proprio come Samsung ha fatto bene ad ispirarsi al design dell'iPhone di Apple, anche Google dovrebbe continuare su questa strada, adottando un'estetica più pulita e industriale, che evidentemente risuona con i consumatori di un certo potere d'acquisto.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

In ogni caso, cosa ha da perdere Google progettando un Pixel in stile iPhone? Sappiamo che sono più gli utenti Android che passano ad iPhone che viceversa, e anche se il Pixel 9 Pro non convincerà gli utenti iPhone a migrare in massa verso il Pixel, potrebbe comunque aiutare a fidelizzare gli utenti Pixel esistenti. O, ancora meglio, potrebbe spingere altri utenti Android a scegliere i migliori telefoni Pixel anziché, per esempio, i modelli di punta di Samsung.

Sì, forse il Google Pixel 9 Pro rappresenta una certa perdita di personalità per la famiglia Pixel, ma Apple ha dimostrato che non è la personalità a spingere le persone a comprare i telefoni.