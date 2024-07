OpenAI sfida ufficialmente Google con SearchGPT, ma per ora non tutti possono accedervi

Dopo mesi di speculazioni, il motore di ricerca di OpenAI, SearchGPT, è arrivato, ma solo come prototipo e in fase di test limitata. Tuttavia, si tratta di un momento epocale per l'azienda di IA generativa e potrebbe rappresentare la prima sfida sostanziale al dominio di Google sui motori di ricerca.

OpenAI ha annunciato la sperimentazione di SearchGPT in un post sul blog giovedì. Lo definisce un "prototipo temporaneo" e pubblica solo una lista d'attesa per l'accesso. Tuttavia, stiamo imparando molto sul tipo di risultati che ci si può aspettare da SearchGPT.

La schermata principale inizierà con una casella di richiesta aperta e precompilata con la frase "Cosa stai cercando?". Accetterà query in linguaggio naturale, il che non è diverso da Google, ma a differenza del motore di ricerca più famoso al mondo, SearchGPT accetterà query successive.

Un esempio è la ricerca di "I migliori pomodori da coltivare in Minnesota" e la successiva domanda "Quali di questi posso piantare ora?". OpenAI implica che il contesto sarà mantenuto attraverso ulteriori query, un'impresa attualmente non possibile con Google o il motore di ricerca Bing di Microsoft.

Lo sviluppo di un motore di ricerca da parte di OpenAI è notevole, se si considera che la versione iniziale del suo ChatGPT basato sul Large Language Model (LLM) non aveva accesso al web per ottenere informazioni in tempo reale. L'addestramento dei dati si è fermato nel 2021.

SearchGPT, invece, secondo OpenAI, "combinerà la forza dei nostri modelli di intelligenza artificiale con le informazioni provenienti dal web per darvi risposte rapide e tempestive con fonti chiare e pertinenti".

OpenAI chiarisce che SearchGPT citerà le sue fonti e includerà i link diretti ad esse, cosa che non è sempre chiaro che i nuovi risultati di ricercadi Google basati su Gemini AI facciano. Si ha l'impressione che OpenAI stia cercando di svolgere il ruolo di buon cittadino del motore di ricerca, promettendo di aiutare gli utenti a "scoprire i siti e le esperienze degli editori". Considerando il numero di editori e creatori di contenuti che stanno facendo causa a OpenAI per aver presumibilmente distrutto i loro dati per addestrare i suoi modelli, si tratta di una posizione degna di nota.

L'azienda di intelligenza artificiale sta già mettendo in fila partner editoriali come The Atlantic.

"La ricerca con l'intelligenza artificiale diventerà uno dei modi principali con cui le persone navigano in Internet ed è fondamentale, in questi primi giorni, che la tecnologia sia costruita in modo da valorizzare, rispettare e proteggere il giornalismo e gli editori. Non vediamo l'ora di collaborare con OpenAI in questo processo e di creare un nuovo modo per i lettori di scoprire The Atlantic", ha dichiarato Nicholas Thompson, CEO di The Atlantic, nel post sul blog di SearchGPT.

Forse per aggirare l'attuale contenzioso sul data scrapping, OpenAI sottolinea che "SearchGPT riguarda la ricerca ed è separato dall'addestramento dei modelli di fondazione dell'intelligenza artificiale generativa di OpenAI", e aggiunge che i risultati degli editori saranno inclusi anche se non accettano l'addestramento generativo di OpenAI.

SearchGPT promette anche risultati di ricerca più visivi, che assomigliano poco a quelli che ci si potrebbe aspettare da Google o Bing.

SearchGPT sarà un motore di ricerca AI indipendente, ma OpenAI prevede di integrarlo alla fine in ChatGPT, che potrebbe rendere la piattaforma molto più potente e utile.

L'arrivo di SearchGPT arriva poche settimane dopo che Google ha integrato i risultati di Gemini Generative Search nella parte superiore di molte pagine di risultati di ricerca come panoramiche AIO. È stata una mossa accolta con un po' di disappunto da coloro che si affidano a Google per ottenere risultati rapidi e senza fronzoli e dagli editori che temono che i loro risultati e link vengano spinti più in basso nella pagina. È probabile che Google sia stato in parte spronato a fare questa mossa di IA da Bing, che è il primo operatore nello spazio di ricerca dell'IA grazie all'IA generativa basata su ChatGPT di OpenAI. In un certo senso, sembra che la ricerca AI abbia chiuso il cerchio. Ma la domanda rimane: è questo che le persone vogliono dalla ricerca?

È possibile iscriversialla lista d'attesa (è necessario un account ChatGPT) qui.