Recensione Proscenic T22

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Proscenic T22: recensione veloce

Proscenic è un'azienda cinese che ha esordito sul mercato degli elettrodomestici con i suoi aspirapolvere senza fili e robot aspirapolvere. L'anno scorso ha presentato la sua prima friggitrice ad aria, la Proscenic T21.

Quest'anno Proscenic è tornata con la friggitrice ad aria T22. Come le altre friggitrici ad aria in commercio, la Proscenic T22 utilizza un circolo di aria calda per cuocere qualsiasi cosa in modo che risulti croccante fuori e morbida dentro, dalle patatine alle ali di pollo, alla carne, alle verdure, e chi più ne ha più ne metta. Con la T22, Proscenic dichiara che si possa utilizzare fino al 90% di olio in meno rispetto alla frittura tradizionale.

Migliori offerte Proscenic T22 air fryer di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 93,87 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 139 € (Si apre in una nuova scheda) 104 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Reduced Price

Proscenic T22 air fryer a Amazon per 104 € (Si apre in una nuova scheda)

La Proscenic T22 ha una capacità di 5 litri e presenta un bel design compatto ed elegante, oltre ad alcune pre-impostazioni aggiuntive che la rendono un elettrodomestico versatile: la si può utilizzare per cuocere verdure, patate, carne, pesce, e addirittura dolci.

La T22 è dotata di connettività Wi-Fi, il che significa che può essere accesa, spenta e regolata a distanza per quanto riguarda temperatura, tempi di cottura e altre impostazioni. È possibile programmare anche l'orario di accensione (a patto di avere già posizionato il cibo nel cestello, pronto per la cottura). Inoltre, tramite Alexa o Google Assistant si possono utilizzare i comandi vocali per controllare la friggitrice.

Provandola abbiamo riscontrato che la T22 non ha nessun problema nell'arrostire e dorare qualsiasi cibo, garantendo una crosticina croccante all'esterno e una cottura ottimale all'interno. Ma con le ali e le patatine fritte fatte in casa non è riuscita a creare l'esterno croccante desiderato. Con un prezzo di listino di 139 euro, è la friggitrice più costosa proposta da Proscenic, ma è un prezzo congruo alla qualità e alle impostazioni smart che offre.

(Image credit: TechRadar)

Disponibilità e prezzo

La Proscenic T22 ha un prezzo di listino di 139€, anche se spesso la si trova in offerta a poco più di 100€. Oltre che sul sito ufficiale, la si può trovare su Amazon e altri rivenditori online.

Il prezzo è conveniente e perfettamente adeguato alle funzioni offerte dalla friggitrice, alla capacità di 5 litri e alla resa delle pietanze cucinate, infatti la Proscenic T22 è una delle migliori friggitrici ad aria per qualità-prezzo.

Voto prezzo: 5/5

(Image credit: TechRadar)

Design

La Proscenic T22 è una friggitrice ad aria più compatta e lineare rispetto alla T21. Con le sue dimensioni di 36,1 x 27,1 x 30,6 cm, occupa uno spazio relativamente ridotto sul piano della cucina. I comandi touch si trovano sulla parte superiore dell'elettrodomestico e gli conferiscono un'estetica elegante e pulita. Con la sua capacità massima di 5 litri può contenere una quantità di cibo sufficiente per 3-4 porzioni più piccole o 2 porzioni abbondanti.

Come già accennato, Proscenic T22 può friggere ad aria, arrostire, cuocere e grigliare. Sono disponibili 11 pre-impostazioni per la cottura di patatine fritte, pollo, bistecche, gamberi, pesce, anelli di cipolla, pizza, pancetta, dolci, panini e verdure. Naturalmente potete cucinare anche altre pietanze e regolare manualmente la temperatura di cottura (con incrementi di cinque gradi alla volta) e la durata (con incrementi di un minuto alla volta). La temperatura di cottura varia da 70ºC a 205ºC per un massimo di 60 minuti di utilizzo consecutivo.

Migliori offerte Proscenic T22 air fryer di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 93,87 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 139 € (Si apre in una nuova scheda) 104 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Reduced Price

La funzione per mantenere il cibo caldo si regola a una temperatura di 70ºC per un massimo di 60 minuti, mentre la funzione di pre-riscaldamento dura da tre a cinque minuti, a seconda della temperatura di cottura selezionata.

Il cestello della friggitrice ad aria è quadrato, con gli angoli arrotondati, ed è dotato di un piatto forato su cui si appoggiano gli alimenti. Sia il cestello che il piatto sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia più facile. Sul manico del cestello è presente un pratico pulsante di sicurezza che deve essere premuto prima di poter rimuovere ed inserire il cestello dalla friggitrice ad aria.

Come già accennato, la friggitrice ad aria si connette al Wi-Fi e si può associare all'app per controllarla a distanza. L'app contiene varie ricette, e nel libretto di istruzioni troverete anche una tabella con delle indicazioni per i tempi e le modalità di cottura di alcuni cibi. Per il resto dovrete sperimentare voi stessi per trovare la temperatura e i tempi di cottura migliori per alcune ricette, soprattutto quando si tratta di cibi surgelati, dal momento che manca un'impostazione dedicata.

Voto design: 5/5

(Image credit: TechRadar)

Funzioni e caratteristiche

Nel dorare i cibi al punto giusto, la Proscenic T22 svolge un ottimo lavoro. Nonostante non ci sia un programma apposito, abbiamo provato a cucinare 450g di patatine fritte surgelate utilizzando l'impostazione dedicata alle patatine, che prevede una temperatura di 195° per 20 minuti. Al termine della cottura ci siamo resi conto che sarebbero stati necessari un paio di minuti in più, ma il risultato finale è stato soddisfacente.

Ci sono friggitrici ad aria che riescono a cuocere il cibo più velocemente, ma considerando che si trattava di quasi mezzo chilo di patatine non siamo rimasti insoddisfatti, anche considerato il risultato finale della cottura.

Ricordate che la funzione di preriscaldamento non è automatica: una volta selezionato il programma di cottura desiderato, è necessario aggiungere la durata del pre-riscaldamento, seguendo le istruzioni presenti sul manuale.

Con la pre-impostazione per il pollo abbiamo provato a cucinare delle alette, alla temperatura di 195° per 25 minuti. Anche in questo caso le tempistiche non sono state particolarmente brevi, ma il risultato ci ha lasciati soddisfatti: al termine della cottura le alette erano uniformemente dorate e con una bella crosticina croccante.

(Image credit: TechRadar)

Infine, abbiamo provato a friggere 450 g di patatine fresche fatte in casa. Dopo aver consultato il manuale, abbiamo lasciato in ammollo in acqua fresca e scolato le patate tagliate a bastoncino, per poi asciugarle e ungerle con un cucchiaio di olio e spezie. Un trucco per renderle più croccanti è aggiungere dell'amido di mais e, opzionalmente, del pangrattato. Dopodiché le abbiamo cotte per 20 minuti a 195ºC: al termine della cottura le patatine erano uniformemente dorate e cotte, con una bella crosticina croccante.

Una cosa molto utile è che la friggitrice ad aria è dotata di un promemoria incorporato che ricorda di scuotere o girare il contenuto del cestello a metà cottura, per garantire che tutta la supercifie dei cibi venga raggiunta uniformemente dal circolo di aria calda. L'avviso viene emesso tramite un segnale acustico e visivo sulla friggitrice stessa e, se lo si desidera, una notifica tramite l'app.

È possibile mantenere caldo qualsiasi piatto cucinato nella friggitrice ad aria per un massimo di due ore una volta completata la cottura. Come la maggior parte delle friggitrici ad aria, la T22 emette un leggero rumore durante la cottura, di poco superiore rispetto al normale ronzio di un frigorifero.

L'app Proscenic è semplice da usare e permette di selezionare a distanza un programma di cottura e di modificare la temperatura e il tempo prima di avviare la cottura, anche quando non ci si trova nelle vicinanze. É inoltre possibile programmare l'avvio della cottura della friggitrice ad aria fino a tre ore e 59 minuti dopo.

Voto funzioni e caratteristiche: 4/5

Esperienza d'uso

Troviamo che la Proscenic T22 sia una delle migliori friggitrici ad aria attualmente in circolazione per qualità costruttiva, un funzionamento semplice e intuitivo, le funzioni smart e una qualità della cottura ottima.

Questa friggitrice ad aria permette di cucinare cibi più sani, con meno olio e grassi in un tempo relativamente breve e in maniera molto facile. Nel complesso la consigliamo a tutti, sia a chi piace sperimentare in cucina che a chi ha poco tempo per mettere in tavola piatti salutari e gustosi.

Voto esperienza: 4,5/5

Migliori offerte Proscenic T22 air fryer di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 93,87 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 139 € (Si apre in una nuova scheda) 104 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Reduced Price

Proscenic T22, ne vale la pena?

Compratela se...

Volete una friggitrice ad aria con Wi-Fi La possibilità di connettere la Proscenic T22 al Wi-Fi e controllarla tramite smartphone è una funzionalità che sicuramente interessa a molti, e non è scontata da trovare in una friggitrice ad aria.

Vi piace cucinare i cibi più disparati Con 11 funzioni pre-impostate e la possibilità di regolarla manualmente, la T22 permette di cuocere varie pietanze scegliendo diversi metodi e tempi di cottura.

Volete una friggitrice che vi ricordi quando girare il cibo Con le friggitrici ad aria, scuotere il cibo o girarlo è molto importante per assicurarsi di ottenere un risultato omogeneo e ben cotto. Questa friggitrice ve lo ricorda in automatico... Meglio di così!

Non compratela se...

Consumate molti cibi surgelati Dal momento che manca un'impostazione dedicata, per cuocere perfettamente pietanze surgelate è necessario sperimentare un po'.

Volete spendere poco Con un prezzo che parte da almeno 100€ (se si trova un'offerta), la T22 potrebbe non essere la friggitrice ad aria adatta a chi cerca un modello più economico (e magari più piccolo).