Recensione PHILIPS AIRFRYER PREMIUM XXL HD9762/90

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

PHILIPS AIRFRYER PREMIUM XXL HD9762/90: recensione veloce

La Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è uno dei modelli di fascia alta dell’azienda olandese, ed è sicuramente tra le migliori friggitrici ad aria in commercio. La friggitrice ha un corpo nero lucido e restituisce la sensazione di un prodotto solido e fatto per durare nel tempo. Grazie alle guide molto scorrevoli il cestello si inserisce e si estrae senza sforzi e anche i vari pezzi di cui si compone sono facili da rimuovere.

Da tempo Philips è ben nota per i suoi elettrodomestici da cucina e nell’ultimo decennio si è cimentata nella produzione di friggitrici ad aria, diventando un marchio di riferimento per questa tipologia di prodotti.

Le friggitrici ad aria sono in realtà dei piccoli forni ventilati (ecco come funziona una friggitrice ad aria) che utilizzano l’aria calda per friggere o cuocere uniformemente il cibo, minimizzando la quantità di olio necessaria.

Secondo Philips la Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 riesce a cuocere i cibi con il 90% di grassi in meno. La tecnologia Fat removal può inoltre ridurre il grasso attraverso un inserto aggiuntivo a forma di stella marina posto tra il cestello e il cassetto, che appunto separa e intrappola il grasso durante la cottura.

La capacità di Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è di 1,4kg e permette, secondo l’azienda, di cucinare fino a 6 porzioni.

Questo comporta anche un certo ingombro sul piano di lavoro, quindi assicuratevi di avere spazio a sufficienza. Oltre alla frittura è anche possibile cuocere, grigliare, arrostire e riscaldare il cibo.

Sono presenti cinque programmi preimpostati con temperature predefinite per la cottura di surgelati, pollo, carne, pesce e dolci, ma sarà necessario selezionare manualmente il tempo di cottura. È invece possibile intervenire su entrambi i parametri attraverso la modalità manuale, accessibile con la manopola centrale e i pulsanti posti su entrambi i lati dello schermo LED.

La friggitrice è facile da pulire, e le varie parti di cui si compone si possono mettere in lavastoviglie senza rischi per il trattamento antiaderente. Nonostante il corpo sia lucido difficilmente tende a sporcarsi e le macchie sono molto facili da rimuovere.

Dato il prezzo, fa un po’ storcere il naso l’assenza di una qualche funzione smart e di un ricettario incluso nella confezione. In ogni caso, la Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è sicuramente un’ottima friggitrice ad aria, ideale per chi cucina spesso per più persone e con un occhio alla linea.

PHILIPS AIRFRYER PREMIUM XXL HD9762/90: Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

La Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è disponibile su Amazon ad un prezzo che si aggira sui 300€ (Si apre in una nuova scheda), ma durante i periodi di sconti la si può anche trovare intono ai 200€.

Il prezzo di listino è forse un po’ eccessivo considerando l’assenza di funzioni smart e di un vero e proprio ricettario incluso, tuttavia, se si approfitta delle varie offerte disponibili durante i saldi, si può veramente fare un affare.

Prezzo 3/5

PHILIPS AIRFRYER PREMIUM XXL HD9762/90: design

(Image credit: Future)

La Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è un prodotto solido e fatto per durare nel tempo. Il corpo è caratterizzato da una forma arrotondata elegante ed è realizzato con una plastica di colore nero rigida di ottima qualità. La prima impressione che si ha, osservando il corpo lucido, è che si sporcherà facilmente e bisognerà pulirlo costantemente.

Fortunatamente, siamo stati subito smentiti dato che non solo è difficile che si sporchi, ma è anche facile da pulire. Basterà, infatti, un panno e un po’ di sgrassatore per mantenere sempre la vostra Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 in condizioni impeccabili. Tutti i vari componenti interni sono poi facilmente smontabili e possono essere messi tranquillamente in lavastoviglie senza rischi per il trattamento antiaderente.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le sue dimensioni di 433 x 321 x 315 mm (L x P x A) sono molto generose rispetto ad altre friggitrici ad aria con la stessa capienza di 7,3L, perciò vi occuperà un bel po’ di spazio sul piano di lavoro. D’altro canto, ciò vi consentirà di preparare circa 6 porzioni, ideale se avete ospiti a casa o volete preparare qualcosa in più magari per l'indomani.

Sul pannello anteriore troviamo uno schermo LED con sotto una manopola per la regolazione della temperatura e del tempo di cottura, oltre a cinque programmi predefiniti per cucinare cibi surgelati, carne, pesce, pollo intero e torte. La funzione di riscaldamento, il cui tasto si trova sulla sinistra sotto quello della temperatura, permette anche di mantenere caldo il cibo per 30 minuti, mentre per la cottura si può procedere un’ora alla volta. La temperatura massima raggiungibile è di 200°C.

Subito al di sotto del pannello anteriore troviamo il cestello contenuto in un cassetto estraibile tramite una maniglia. A differenza di altre friggitrici, non è presente alcun blocco di sicurezza sulla maniglia, quindi evitate di tenere la friggitrice alla portata di un bambino.

All’interno del cestello troviamo una piccola griglia da posare sul fondo e l’inserto aggiuntivo a forma di stella marina per la rimozione del grasso. Nella confezione è anche incluso un separatore in metallo per alimenti che, all’occasione, vi consente di eseguire due preparazioni diverse contemporaneamente, risparmiando così anche un po' tempo sui tempi di cottura.

Design 5/5

PHILIPS AIRFRYER PREMIUM XXL HD9762/90: funzioni e caratteristiche

(Image credit: Future)

Siamo rimasti piacevolmente soddisfatti dalla croccantezza che la Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è riuscita a dare alle patatine fritte e alle ali di pollo.

All’inizio ci siamo dovuti abituare a scegliere i tempi e le temperature corretti, ma alla fine abbiamo ottenuto i risultati desiderati. Per esempio, per quanto riguarda le patatine fritte, inizialmente abbiamo usato le impostazioni consigliate per la loro cottura, che prevedono una temperatura ma non un tempo. Abbiamo così utilizzato come tempo di riferimento quello indicato sulla busta delle patatine, ma a fine cottura ci siamo accorti che sarebbero stati necessari diversi minuti in più di quelli previsti (alla fine ce ne sono voluti quasi il doppio), tuttavia, alla fine di tutto il risultato è stato più che soddisfacente.

Una funzione molto utile è che quando la cottura è terminata, la friggitrice emette un avviso sonoro. Purtroppo, manca un promemoria incorporato che ci ricordi di scuotere o girare il contenuto del cestello a metà cottura, per garantire che la superficie dei cibi venga raggiunta uniformemente dal circolo di aria calda. A questa mancanza si può facilmente supplire mettendo come tempo di cottura la metà di quello richiesto e poi, all’avviso sonoro, aggiungere il restante.

Durante la cottura la Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 emette un leggero rumore, nulla di troppo fastidioso, anche se di certo non è fra le più silenziose.

Purtroppo, questa friggitrice non è dotata di una qualche funzione smart e non è quindi possibile connetterla alla rete Wi-Fi e gestirla tramite app per smartphone. Tuttavia, Philips ha creato l’app NutriU, un ricettario molto ben fatto, disponibile per iOS e Android, con ricette originali create appositamente per l’Airfryer e in cui è possibile trovare suggerimenti per tempi di cottura e temperature relativi ad una gamma di cibi diversi. In ogni caso, visto anche il prezzo, ci sarebbe piaciuto avere un libretto fisico per le mani da poter sfogliare e consultare all’occorrenza.

A proposito di libretto fisico, il manuale di istruzioni presente nella confezione risulta piuttosto scarno e non descrive con precisione le varie funzioni della macchina. Per esempio, per capire che il pulsante sulla sinistra al di sotto di quello della temperatura, fosse la funzione di riscaldamento abbiamo dovuto consultare il sito ufficiale dove è presente il manuale completo e dettagliato in italiano. Sinceramente non capiamo questa scelta da parte di Philips.

Funzioni e caratteristiche 4/5

PHILIPS AIRFRYER PREMIUM XXL HD9762/90: esperienza d’uso

La Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è sicuramente una delle migliori friggitrici ad aria attualmente in circolazione per qualità costruttiva, capienza e facilità di utilizzo. Peccato per qualche piccolo difetto evidenziato nel capitolo delle funzioni che si sarebbe potuto tranquillamente evitare, soprattutto considerando il prezzo di vendita. È forse questo il maggior ostacolo che potrebbe scoraggiare un po’ di utenti all’acquisto, facendoli orientare su versioni più economiche. Nel complesso, comunque, ci siamo trovati davvero molto bene ad usarla e la consigliamo a tutti, in particolar modo a chi ha un nucleo familiare composto da 3 o più persone.

Esperienza d’uso 4/5

PHILIPS AIRFRYER PREMIUM XXL HD9762/90: dovreste acquistarla?

Compratela se …

Cucinate per molte persone Grazie al cestello da 7,3L, questa friggitrice è ideale se cucinate solitamente tante porzioni per una vasta tavola.

Cercate una friggitrice ad aria facile da usare I comandi presenti sulla parte anteriore sono facili e intuitivi, inoltre, il cestello è all’interno di un cassetto facilmente estraibile grazie alle apposite guide e alla comoda maniglia anteriore.

Non compratela se …

Siete a corto di spazio in cucina La Philips AirFryer Premium XXL HD9762/90 è XXL anche nelle dimensioni oltre che nel nome. Occupa davvero tanto spazio e, se ne avete poco a disposizione sul piano di lavoro, fareste meglio a cercare un modello più compatto.

Avete un budget ridotto Il prezzo di listino è un po’ alto considerando le sue caratteristiche. Se volete spendere meno vi conviene orientarvi su alternative più economiche ma altrettanto valide.