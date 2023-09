iPhone 15, questa funzione aumenta la durata della batteria

Per quanto riguarda il motivo per cui il limite è specificamente l'80%, tutto ha a che fare con la natura della tecnologia delle batterie agli ioni di litio che monta la maggior parte dei moderni dispositivi elettronici portatili: dagli smartphone ai notebook e oltre.

Forse avrete sentito dire che non è ottimale far arrivare la batteria del telefono al 100% e non è altrettanto ottimale lasciarla scendere a zero. Ciò è dovuto principalmente agli ioni di litio che si spostano dallo strato di ossido di litio e cobalto allo strato di grafite, all'interno della batteria. Questo trasferimento è il modo in cui viene rilasciata l'energia (che è quella che alimenta il telefono) e la ricarica riporta gli ioni nella direzione opposta.

Tuttavia, più ioni si trovano da una parte o dall'altra (cioè più vicini allo 0% o al 100%), più la batteria viene sollecitata, riducendo la sua longevità complessiva. Per questo motivo, più ci si avvicina al 50% - dove c'è un uguale equilibrio di ioni su entrambi gli strati - più l'autonomia è soddisfacente.

Naturalmente non si può usare il telefono senza aspettarsi che il livello di carica si riduca, quindi una regola generale per mantenere la batteria in salute a lungo termine è quella di mantenerla carica tra il 20% e l'80%, cosa che questa funzione aiuta a fare, anche quando l'iPhone è lasciato collegato alla presa di corrente senza sorveglianza.