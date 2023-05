iPhone 15 vs iPhone 14: confronto preliminare

A settembre Apple dovrebbe presentare la serie iPhone 15, che si comporrà del modello standard, iPhone 15 Pro e del tanto chiacchierato iPhone 15 Ultra.

Scommettiamo che tutti e tre i dispositivi (o quattro, se Apple deciderà di rilasciare un altro modello Plus) si riveleranno tra i migliori iPhone mai realizzati e, se le indiscrezioni sono fondate, le differenze tra i vari modelli potrebbero essere più marcate che mai.

I nostri articoli che mettono a confronto iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra mettono in evidenza come potrebbero essere i prossimi top di gamma Apple, ma in questo articolo vediamo come potrebbe cavarsela l'iPhone 15 standard a confronto con iPhone 14.

iPhone 15 vs iPhone 14: specifiche

(Image credit: Apple)

Vi ricordiamo che nessuna delle specifiche di iPhone 15 è stata confermata da Apple, ma pensiamo di aver sentito abbastanza indiscrezioni in ciascuna categoria da poter fare alcune ipotesi ragionate sulle specifiche di fotocamera, display e processore di entrambi i dispositivi.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 vs iPhone 14: Specifiche iPhone 15 (rumored) iPhone 14 Display: 6.1-inch OLED 6.1-inch OLED Risoluzione: 2532 x 1170 pixel 2532 x 1170 pixel Frequenza di aggiornamento: 60Hz 60Hz Chipset: A16 Bionic A15 Bionic Fotocamere posteriori: 48MP (24mm, ƒ/1.78), 12MP ultra-wide (13mm, ƒ/2.2) 12MP (26mm, f/1.5), 12MP ultra-wide (13mm, f/2.4) Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: 8GB 6GB Spazio di archiviazione: 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB Batteria: ≈3.279mAh 3.279mAh

iPhone 15 vs iPhone 14: prezzo e uscita

iPhone 14 è stato reso disponibile dal 16 settembre 2022. (Image credit: Apple)

iPhone 14 è stato presentato ufficialmente il 7 settembre 2022 ed è stato reso disponibile per l'acquisto il 16 settembre ai seguenti prezzi:

128GB: 1.029€

256GB: 1.159€

512GB: 1.419€

Naturalmente non conosciamo ancora il prezzo o la data di uscita di iPhone 15, ma possiamo fare un'ipotesi sensata guardando alla tabella di marcia solitamente seguita da Apple.

In genere Apple sceglie la prima o la seconda settimana di settembre per il lancio annuale dell'iPhone, optando per un martedì o un mercoledì. Ci aspettiamo quindi che iPhone 15 venga svelato il 5, 6, 12 o 13 settembre di quest'anno, prima di essere messo in vendita circa una settimana dopo.

In termini di prezzo, ci aspettiamo che iPhone 15 sia uguale all'iPhone 14, quindi un prezzo di partenza di 1.029€ sembra possibile.

Bisogna considerare che altri produttori, tra cui Samsung e Oppo, hanno scelto di rinunciare all'opzione di archiviazione da 128 GB per i rispettivi top di gamma del 2023, quindi iPhone 15 potrebbe partire da 1.159€ (per il modello da 256 GB).

iPhone 15 vs iPhone 14: design e display

(Image credit: Future)

Per quanto riguarda il display degli smartphone, ci aspettiamo che iPhone 15 offra un importante miglioramento rispetto a iPhone 14. Quest'ultimo ha un display OLED Super XDR da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e, secondo le indiscrezioni, iPhone 15 presenterà le stesse specifiche.

Tuttavia, è quasi certo che iPhone 15 erediterà da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max la Dynamic Island, che conferirebbe anche agli iPhone standard un aspetto più premium.

Al di là della Dynamic Island, però, il display di iPhone 15 dovrebbe rimanere identico a quello del suo predecessore.

Sia iPhone 14 Pro che iPhone 14 Pro Max vantano la tecnologia ProMotion per la frequenza di aggiornamento adattiva a 1-120Hz, che regola automaticamente la fluidità del display in base a cosa sta succedendo sullo schermo. Tuttavia, sembra che iPhone 15 manterrà la frequenza di aggiornamento statica a 60Hz dell'iPhone 14.

Tutti i modelli della serie iPhone 15 dovrebbero avere la Dynamic Island. (Image credit: Apple)

Le indiscrezioni relative al design di iPhone 15 sono un po' più interessanti, anche perché accennano ad alcune differenze evidenti rispetto a iPhone 14.

Tra le indiscrezioni sul design spicca quella secondo cui tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno bordi leggermente curvi, il che significa che iPhone 15 potrebbe assomigliare di più all'iPhone 11 (mentre iPhone 14 ha un'estetica più simile a quella di iPhone 12 e iPhone 13).

Si prevede che iPhone 15 avrà anche una porta di ricarica USB-C al posto della porta Lightning dell'iPhone 14. L'UE infatti ha comunicato ad Apple l'obbligo di aggiungere le porte di ricarica USB-C agli iPhone a partire dal 2024, ma tutto lascia pensare che l'azienda adotterà il nuovo standard di ricarica già nel 2023.

Purtroppo, sembra che le restanti differenze di design tra la serie iPhone 14 e la serie iPhone 15 - bordi in titanio, cornici più sottili e così via - saranno riservate ai modelli Pro e Ultra.

iPhone 15 vs iPhone 14: Fotocamera

(Image credit: Apple)

Il comparto fotografico di iPhone 14 è dotato della seguente configurazione a doppio sensore:

Sensore principale da 12MP (26mm, f/1.5)

Sensore ultra-wide da 12MP (13mm, f/2.4)

Anche per iPhone 15 è prevista una configurazione della fotocamera a doppio sensore, nonostante le indiscrezioni indichino che il telefono erediterà il sensore principale da 48 MP di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max al posto del sensore principale da 12 MP utilizzato dall'iPhone 14 standard.

Questa è sicuramente un'ottima notizia per i potenziali acquirenti di iPhone 15. Sebbene le fotocamere di iPhone 14 regalino prestazioni più che dignitose, sono essenzialmente invariate rispetto a iPhone 13, quindi è positivo sapere che Apple darà ai fan un motivo tangibile per prendere in considerazione il passaggio al nuovo iPhone 15.

Naturalmente, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra sono destinati a ricevere aggiornamenti maggiori anche su questo fronte: si dice che entrambi i modelli saranno dotati di fotocamere a periscopio e dei più grandi sensori per iPhone di sempre. L'Ultra potrebbe addirittura avere un teleobiettivo con zoom variabile.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, si prevede che il sensore da 12MP di iPhone 14 rimarrà invariato su iPhone 15.

iPhone 15 vs iPhone 14: prestazioni

(Image credit: Apple)

Sul fronte delle prestazioni, iPhone 14 utilizza la penultima versione del SoC proprietario Apple, mentre il nuovissimo A16 Bionic è riservato ai fratelli Pro.

La buona notizia è che iPhone 15 dovrebbe montare l'A16 Bionic, che tecnicamente dovrebbe rendere il dispositivo più veloce rispetto a iPhone 14 (che comunque garantisce ottime prestazioni). La cattiva notizia è che a settembre è previsto anche l'arrivo dell'A17 Bionic, che sembra destinato esclusivamente a iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 vs iPhone 14:batteria

iPhone 15 dovrebbe sostituire la porta Lightning con una porta USB-C. (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

iPhone 14 ha una batteria da 3.279 mAh che garantisce un'intera giornata (e notte) di utilizzo se il telefono viene usato normalmente per le attività quotidiane.

A giudicare dai precedenti di Apple quando si tratta di aggiornare (o non aggiornare) le dimensioni della batteria ogni volta che esce un nuovo iPhone, ci aspettiamo che iPhone 15 abbia una batteria di dimensioni simili. iPhone 13, ad esempio, utilizza una batteria da 3.227 mAh praticamente identica a quella di iPhone 14.

Un'interessante indiscrezione sulla batteria di iPhone 15 è la potenziale aggiunta della ricarica wireless inversa, che renderebbe il dispositivo in grado di ricaricare in modalità wireless altri gadget Apple.

iPhone 15 vs iPhone 14: conclusioni

(Image credit: Future / Apple)

La scelta di passare a iPhone 15 vanilla dipenderà sia dall'iPhone che si sta utilizzando attualmente sia da ciò che si cerca in uno smartphone.

Gli iPhone sono noti per essere dispositivi longevi e dotati di funzionalità e componenti ottimi, che non necessitano di essere cambiati ogni anno. Quindi, se siete possessori di un iPhone 14 o addirittura di un iPhone 13, non sarà indispensabile passare all'iPhone 15.

Per riassumere: anche se non sappiamo ancora con certezza quali saranno le caratteristiche di iPhone 15, siamo praticamente certi che i principali aggiornamenti consisteranno nella Dynamic Island e nel sensore della fotocamera da 48MP.

Di conseguenza, se possedete già un iPhone 13 o 14, vi consigliamo di passare all'iPhone 15 solo se desiderate ardentemente la Dynamic Island o se avete bisogno di una fotocamera principale migliore.

Detto questo, è probabile che a questo punto sia molto meglio spendere di più per un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Ultra. Entrambi i migliori smartphone Apple per il 2023 sembrano destinati a offrire modifiche al design più significative e una serie di aggiornamenti della fotocamera di livello superiore rispetto all'iPhone 15, quindi il prossimo modello standard di iPhone sembra ancora una volta destinato a chi desidera uno smartphone pratico e senza troppi fronzoli, oppure a chi desidera un nuovo modello passando da un iPhone più datato.