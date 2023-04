iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: confronto preliminare

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro

Come di consueto, Apple dovrebbe presentare i nuovi modelli della gamma iPhone 15 a settembre. Sempre seguendo lo schema al quale siamo abituati, dovrebbero esserci tre varianti, ovvero iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (il sostituto della variante Pro Max).

I successori degli attuali iPhone 14 introdurranno diverse novità, offrendo caratteristiche che superano quelle dei rispettivi predecessori e ponendosi tra i migliori smartphone in circolazione.

Dal momento che iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (che potrebbe anche chiamarsi iPhone 15 Pro Max) non sono ancora stati presentati, possiamo solo fare ipotesi sulle specifiche e sulle caratteristiche di ciascun modello.

Basandoci sulle informazioni che siamo riusciti a raccogliere finora, tenteremo di mettere a confronto l'attuale iPhone 14 Pro e il suo successore, iPhone 15 Pro, per capire quali sono le novità più importanti che potremmo trovare sul nuovo modello e valutare se vale la pena di fare l'aggiornamento o conviene risparmiare rimanendo con il Pro dello scorso anno.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: specifiche

Vale la pena chiarire che nessuna delle specifiche qui sotto è tata confermata ufficialmente da Apple, ma da mesi raccogliamo rumor e indiscrezioni sul nuovo iPhone per fare ipotesi (realistiche) sulle specifiche della fotocamera, del display e del processore di iPhone 15 Pro.

Tuttavia, non siamo riusciti a trovare informazioni su batteria e spazio di archiviazione, motivo per cui abbiamo preferito non azzardare ipotesi a riguardo.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Specifiche iPhone 15 Pro (rumored) iPhone 14 Pro Display: 6.1-pollici OLED 6.1-pollici OLED Risoluzione: 2316 x 1080 pixel 2316 x 1080 pixel Frequenza di aggiornamento: Adattiva 1-120Hz Adattiva 1-120Hz Processore: A17 Bionic A16 Bionic Fotocamera: 48MP (principale), 12MP (ultragrandangolare), 12MP (teleobiettivo con zoom ottico 3x) 48MP (principale), 12MP (ultragrandangolare), 12MP (teleobiettivo con zoom ottico 3x) Selfie camera: 12MP 12MP RAM: 8GB 6GB Memoria: Nessuna Info 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Batteria: Nessuna Info 3,200mAh

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Prezzo e disponibilità

Per fare un'ipotesi su quando arriverà l'iPhone 15 Pro e quanto costerà rispetto all'iPhone 14 Pro ci baseremo sullo schema seguito finora da Apple. L'iPhone 14 è stato presentato il 7 settembre 2022 prima di essere messo in vendita - insieme a iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max - circa una settimana dopo, il 16 settembre. L'iPhone 14 Plus, invece, è arrivato sugli scaffali il mese successivo, il 7 ottobre.

Di norma Apple presenta i suoi iPhone tra la prima e la seconda settimana di settembre, di martedì o mercoledì. Ci aspettiamo quindi che l'iPhone 15 Pro arrivi il 5 / 6 o il 12 / 13 settembre di quest'anno, per poi essere disponibile nel giro di una settimana o poco più.

Per quanto riguarda il prezzo, ci aspettiamo che iPhone 15 Pro costi una cifra simile a quella dell'attuale iPhone 14 Pro, che nella versione da 128GB di memoria (cioè l'opzione più economica) costa 1.339€. Tuttavia riteniamo improbabile che Apple proponga nuovamente una variante da 128GB per il suo Pro, che da quest'anno potrebbe (come fatto da Oppo e Samsung) avere un minimo di 256GB. Se così fosse, basandoci sul prezzo di iPhone 14 Pro da 256 GB, il prezzo di partenza di iPhone 15 Pro potrebbe essere di 1469€.

L'arrivo della presunta variante Ultra potrebbe far scendere leggermente il prezzo di iPhone 15 Pro, anche se riteniamo più probabile che il top di gamma costi semplicemente di più rispetto al precedente Pro Max e che il prezzo degli altri modelli rimanga invariato.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Design e display

L'iPhone 14 Pro equipaggia un eccellente schermo OLED da 6,1 che, molto probabilmente, troveremo anche su iPhone 15 Pro.

Sia l'iPhone 14 Pro che l'iPhone 14 Pro Max dispongono di una frequenza di aggiornamento adattiva che va da 1 a 120 Hz (denominata ProMotion) che regola automaticamente la fluidità dei display per adattarsi a ciò che si vede sullo schermo.

La funzionalità del display always-on di Apple si basa proprio sulla tecnologia ProMotion, che probabilmente si troverà solo su iPhone 15 Pro e sul presunto iPhone 15 Ultra.

La Dynamic Island sarà nuovamente presente su iPhone 15 Pro, anche se potrebbero esserci delle differenze rispetto a quella attualmente in uso su iPhone 14 Pro. Ad esempio, secondo l'analista Apple Ming-Chi Kuo, il sensore di prossimità dell'iPhone 15 Pro sarà integrato all'interno della Dynamic Island stessa, anziché posizionato sotto di essa (come nell'iPhone 14 Pro).

Come osserva Kuo, è improbabile che questa nuova disposizione dei sensori comporti una differenza sostanziale nell'aspetto o nelle funzionalità dell'iPhone 15 Pro rispetto all'iPhone 14 Pro, ma la Dynamic Island del nuovo modello sarà tecnicamente più avanzata della precedente grazie all'inclusione di un sensore che prima era isolato.

Le indiscrezioni sul design dell'iPhone 15 Pro sono un po' più interessanti. Per esempio, alcuni leaker hanno suggerito che l'iPhone 15 Pro avrà i bordi in titanio e che questi saranno più arrotondati nella parte posteriore, differenziandosi da quelli squadrati di iPhone 14 Pro.

Secondo quanto riferito, Apple non era convinta di questo cambiamento nel design di iPhone 15 Pro, ma da allora sono emerse diverse foto che mostrano i lati curvi, dando credito all'indiscrezione.

Abbiamo anche sentito che l'iPhone 15 Pro avrà cornici più sottili rispetto all'iPhone 14 Pro - il che sarebbe un'impresa incredibile da parte di Apple, dato che le cornici di quest'ultimo sono già sottilissime e misurano appena 1,81 mm, 1,95 mm e 2,17 mm.

Sempre sul fronte del design, si diceva che l'iPhone 15 Pro avrebbe avuto dei pulsanti allo stato solido per volume e accensione. I leak suggerivano che questi tasti avrebbero usato le vibrazioni aptiche per simulare un senso di contatto/attivazione, pur non muovendosi effettivamente (si pensi al pulsante Home aptico dell'iPhone 7), ma gli analisti Apple hanno recentemente gettato acqua su queste affermazioni. Per ora, ci aspettiamo quindi che l'iPhone 15 Pro abbia la stessa configurazione di tasti fisici dell'iPhone 14 Pro.



L'ultima novità nel design di iPhone 15 Pro dovrebbe consistere nella porta di ricarica USB-C. L'UE ha comunicato ad Apple che dovrà implementare le porte di ricarica USB-C sui suoi iPhone a partire dal 2024, ma diverse fughe di notizie hanno suggerito che Apple adotterà lo standard di ricarica già dal 2023, con la gamma iPhone 15.

Per questo siamo convinti che l'iPhone 15 Pro sarà dotato di una porta di ricarica USB-C che andrà a sostituire la porta Lightning di iPhone 14 Pro, un aggiornamento che potrebbe garantire all'iPhone 15 Pro una velocità di trasferimento dati molto più elevata rispetto al suo predecessore.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Fotocamera

Questa è la configurazione del comparto fotografico di iPhone 14 Pro:

48MP grandangolare (24mm f/2.8)

12MP ultra-grandangolare (13mm f/2.2)

12MP teleobiettivo (77mm f/2.8)

Dubitiamo che l'iPhone 15 Pro si discosti troppo da questa formula vincente, anche se in teoria il nuovo modello potrà contare su un periscopio assente su iPhone 14 Pro. Se così fosse, iPhone 15 Pro potrà contare su uno zoom ottico migliore rispetto al suo predecessore.

Con ogni probabilità, però, la fotocamera a periscopio sarà riservata al tanto vociferato iPhone 15 Ultra, che dovrebbe avere anche un teleobiettivo con zoom variabile.

La principale differenza tra le fotocamere dell'iPhone 15 Pro e quelle dell'iPhone 14 Pro, quindi, sarà probabilmente la qualità dei sensori utilizzati. Secondo quanto trapelato finora, l'iPhone 15 Pro dovrebbe montare nuovi sensori prodotti da Sony in grado di catturare più luce.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Prestazioni

L'iPhone 14 Pro equipaggia l'ultima versione del processore Apple dedicato ai dispositivi mobili, l'A16 Bionic, che lo rende uno dei telefoni più veloci (se non il più veloce) che si possa acquistare al momento.

Tuttavia, l'iPhone 15 Pro sarà ancora più veloce. Secondo quanto riferito da diverse fonti, il prossimo iPhone di livello Pro di Apple sarà dotato di un chip A17 Bionic, che in teoria dovrebbe essere molto più efficiente dell'A16 Bionic. Secondo l'agenzia cinese DCInside, infatti, l'A17 Bionic vanterà una CPU più potente del 20% rispetto al suo predecessore, il che significa che l'iPhone 15 Pro dovrebbe godere di un notevole incremento prestazionale rispetto all'iPhone 14 Pro.

DCInside sostiene che l'A17 Bionic ha ottenuto un punteggio single-core di 3019 e un punteggio multi-core di 7860 su Geekbench 6, mentre l'A16 Bionic ha ottenuto rispettivamente 2504 e 6314 punti nello stesso test. Naturalmente suggeriamo di leggere questi dati con un minimo di scetticismo, ma se i punteggi fossero realistici le prestazioni di iPhone 15 Pro potrebbero avvicinarsi a quelle dei MacBook M1, il che sarebbe incredibile.

Per quanto riguarda le altre specifiche, l'iPhone 15 Pro dovrebbe avere 8 GB di RAM, mentre l'attuale iPhone 14 Pro ha 6 GB di RAM. Anche in questo caso nessuna certezza, si parla di indiscrezioni non confermate che tuttavia sembrano piuttosto sensate se si pensa che mediamente i dispositivi Android usciti nel 2023 hanno quasi tutti almeno 8GB di RAM.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Batteria

L'iPhone 14 Pro ha una batteria da 3.200 mAh che garantisce un'intera giornata di utilizzo se il telefono viene usato normalmente per le attività quotidiane.

Non sappiamo molto sulle dimensioni della batteria dell'iPhone 15 Pro - ed è improbabile che ne sapremo di più nei prossimi mesi, dato che Apple è notoriamente riservatissima a riguardo - ma le indiscrezioni hanno suggerito che Apple stia lavorando a una funzione di ricarica wireless inversa per la linea iPhone 15.

Se fosse vero, l'iPhone 15 Pro sarebbe il primo smartphone Apple in grado di ricaricare in modalità wireless altri gadget della Mela.

Vale la pena ribadire che l'iPhone 15 Pro dovrebbe essere dotato di una porta USB-C, quindi probabilmente non sarà possibile utilizzare il cavo Lightning dell'iPhone 14 Pro per ricaricarlo.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Verdetto preliminare

L'iPhone 15 Pro sarà un telefono migliore dell'iPhone 14 Pro? Oggettivamente sì, ma come accade ormai da qualche anno le differenze (porta USB-C a parte) saranno minime e consisteranno in dei piccoli aggiornamenti di una formula già collaudata e apprezzata dagli utenti della casa di Cupertino.

Se prendiamo per buone tutte le indiscrezioni sull'iPhone 15 Pro che abbiamo riportato nel nostro confronto preliminare, dovremmo aspettarci un design più curato (grazie ai lati curvi in titanio e alle cornici più sottili), dei nuovi sensori della fotocamera e una velocità di elaborazione più elevata rispetto all'iPhone 14 Pro (grazie al nuovo chipset).

Nessuno di questi aggiornamenti può essere definito rivoluzionario e, dato che nella nostra recensione abbiamo descritto l'iPhone 14 Pro come l' "iPhone perfetto" riteniamo che l'aggiornamento a iPhone 15 Pro, per molti, sia superfluo. Le novità più importanti sembrano tutte destinate all'iPhone 15 Ultra e in particolare il nuovo comparto fotografico potrebbe renderlo uno dei migliori cameraphone mai visti.

Tuttavia, Apple potrebbe sorprenderci con degli aggiornamenti che non abbiamo trattato in questo articolo, quindi tornate a trovarci quando la linea iPhone 15 sarà presentata a settembre per saperne di più sulle reali differenze con iPhone 14 Pro.