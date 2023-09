Come installare macOS 14 Sonoma sul vostro Mac o MacBook

MacOS 14 Sonoma, il nuovo sistema operativo Apple per i Mac e MacBook, è ufficialmente disponibile per il download gratuito; in questa guida vi mostreremo come ottenere e installare l'aggiornamento.

Apple ha annunciato macOS 14 Sonoma durante l'evento WWDC 2023 all'inizio dell'anno e da allora sono state rilasciate diverse versioni beta che hanno permesso a sviluppatori e utenti di testare il nuovo sistema operativo. Questo periodo è servito a identificare eventuali bug e problemi, consentendo al team di macOS di risolverli prima del lancio globale.

Ora che macOS 14 Sonoma è disponibile si presenta come un sistema operativo solido con pochi bug, ma dotato di alcune nuove fantastiche funzionalità. Date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori funzioni di macOS 14 Sonoma per scoprire le novità della nuova versione.

Prima di tutto eseguite un backup

Apple tende a rilasciare software stabili e si spera che i mesi di test abbiano identificato e risolto ogni potenziale problema di macOS 14 Sonoma.

Tuttavia, l'installazione di un sistema operativo nuovo di zecca comporta sempre dei rischi, soprattutto nei primi giorni. Le probabilità che qualcosa vada storto sono relativamente basse, ma è bene essere preparati al peggio. Prima di procedere all'installazione di macOS 14 Sonoma, è quindi consigliabile dedicare un po' di tempo al backup del vostro Mac o MacBook.

Come installare macOS 14 Sonoma sul Mac

Assicuratevi che il Mac o MacBook supporti macOS 14 Sonoma

Aprite l'applicazione "Impostazioni di sistema"

Fate clic su "Aggiornamento software"

Installate macOS 14 Sonoma e riavviate.

Mac e MacBook Compatibili

iMac 2019 o successivo

iMac Pro 2017

MacBook Air 2018 o successivo

MacBook Pro 2018 o successivo

Mac Pro 2019 o successivo

Mac Studio 2022 o successivo

Mac mini 2018 o successivo

Guida passo passo

1. Aprite l'applicazione Impostazioni di sistema (Image: © Apple / Future) Per iniziare, aprite l'applicazione "Impostazioni di sistema" e scegliete "Generali" e poi "Aggiornamento software". È possibile farlo cercando in Spotlight o facendo clic sulla cartella Applicazioni nel Dock e scegliendo l'app Impostazioni di sistema.

2. Installare macOS 14 Sonoma (Image: © Apple / Future) L'aggiornamento di macOS 14 Sonoma dovrebbe apparire tra i download nella schermata "Aggiornamento software". Fate clic su "Aggiorna ora" per avviare l'installazione di macOS 14 Sonoma.

Il Mac scaricherà e installerà macOS 14 Sonoma e al termine dell'operazione si riavvierà per completare il processo. Il gioco è fatto!

Assicuratevi sempre che il vostro Mac rimanga collegato a una fonte di alimentazione per tutta la durata dell'installazione per garantire che nulla vada storto (non è necessario considerare questo aspetto se si sta installando macOS 14 Sonoma su un iMac, Mac mini, Mac Studio o Mac Pro.)

Aggiornamento da versioni precedenti di macOS

Se state passando a macOS Sonoma da una versione precedente di macOS e non avete l'impostazione "Aggiornamento software", cercate l'aggiornamento nell'App Store.

Fate clic su Aggiornamenti e l'App Store verificherà la presenza di nuove versioni del software. Se il vostro Mac o MacBook è compatibile, macOS Sonoma dovrebbe apparire nella lista degli aggiornamenti disponibili.

In alternativa potete anche provare a cercare macOS Sonoma nella casella di ricerca.

Considerazioni finali

L'aggiornamento macOS 14 Sonoma non è enorme in termini di nuove funzionalità, ma ci sono alcuni importanti miglioramenti che migliorano l'esperienza d'uso quotidiana.

Tra questi troviamo il nuovo supporto per inserire per la prima volta i widget delle app sul Desktop e nuovi screensaver. La versione macOS 14 Sonoma di Safari supporta anche i profili utente, in modo che i diversi utenti possano accedere alla loro cronologia di navigazione, alle schede, alle estensioni e altro ancora.

Uno dei miglioramenti più importanti è il supporto per la trasformazione dei siti web in app web, che potrebbe essere un vantaggio notevole per gli utenti di Gmail che preferiscono non utilizzare un'app di terze parti per accedere alle proprie e-mail.

Altre modifiche arrivano da iOS 17, tra cui un nuovo menu per un accesso più rapido alle Memoji e ai Live Sticker e un nuovo modo di condividere e visualizzare le posizioni di amici e familiari.