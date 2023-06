5 novità importanti di macOS Sonoma

Apple ha appena annunciato macOS Sonoma al WWWDC 2023, introducendo la nuova generazione di sistemi operativi per Mac.

Il nuovo macOS offre nuove ed entusiasmanti funzionalità e numerose opzioni di personalizzazione per personalizzare il vostro Mac.

In questo breve approfondimento vi raccontiamo cinque degli aggiornamenti e delle funzionalità più importanti del nuovo sistema operativo Apple.

1. Widget perfezionati

(Image credit: Apple)

Se avete seguito l'evento Apple avrete notato che in macOS Sonoma è stata posta una grande enfasi sui widget.

Ora che sono diventati un must per molti utenti iPhone, Apple ha deciso di rinnovare i widget anche su macOS. Ora è possibile posizionarli direttamente sul desktop, piuttosto che dover aprire il pannello dedicato e si apre una nuova finestra i widget passano automaticamente in secondo piano. Inoltre, per garantire una migliore uniformità dell'interfaccia, i widget si adatteranno al colore dello sfondo, come avviene su iPhone.

Noi non vediamo l'ora di addobbare i nostri MacBook con i nuovi widget, e voi?

2. Sonoma introduce la Game Mode

(Image credit: Apple)

Lo sviluppo dei chip della serie M ha cambiato il modo di concepire il gioco sui Mac e, al contempo, Apple ha raddoppiato gli sforzi per promuovere il gaming sui propri dispositivi. La nuova funzione "Game Mode" ottimizza le prestazioni di gioco e da priorità alle prestazioni di CPU e GPU per offrire framerate migliori, una minore latenza audio con le Airpods e una migliore reattività quando si utilizzano i controller Xbox e PS5.

La Modalità Gioco è tra le novità più acclamate del WWDC, in quanto consentirà a milioni di utenti l'accesso ai titoli di ultima generazione direttamente dal Mac. Come se non bastasse Hideo Kojima in persona ha rivelato che porterà la director's cut di Death Stranding su macOS entro il 2023. Il noto sviluppatore ha anche promesso che i futuri giochi di Kojima Production arriveranno su Mac, quindi potrebbe essere un anno importante per Apple in ambito gaming.

(Image credit: Apple)

3. Videoconferenze

Il nuovo aggiornamento di macOS renderà le videoconferenze più interessanti e interattive che mai. Con macOS Sonoma è possibile vedere la propria immagine sulla schermata principale dell'app in modo da essere molto più coinvolti nelle presentazioni di lavoro o nelle chiacchierate con gli amici.

Se utilizzate TikTok, l'effetto è simile alla modalità Greenscreen dell'app che sovrappone il vostro volto allo sfondo della conversazione. Grazie a questa funzione potete camminare, parlare e muovervi davanti ai vostri contenuti per evidenziare i dettagli di una presentazione, ad esempio.

4. Safari migliorato con profili, condivisione della password e integrazione con le web app

Safari sta per ricevere un importante aggiornamento che lo porterà finalmente a disporre di funzionalità comunemente presenti su altri browser popolari. Tra queste troviamo la possibilità di creare profili utente su macOS, quindi se condividete un dispositivo con un amico, un parente, o semplicemente avete un profilo di lavoro e uno personale, sarete in grado di tenere tutto separato e sicuro.

Le pagine private di Browning ora si bloccano da sole e possono essere impostate come protette da password; inoltre, Apple ha finalmente introdotto un sistema di condivisione della password.

5. Quando esce?

La beta per sviluppatori di macOS Sonoma è disponibile attraverso l'Apple Developer Program, mentre la beta pubblica sarà disponibile attraverso l'Apple Beta Software Program il mese prossimo. La release completa e gratuita è prevista per la fine dell'anno.

Siamo ansiosi di vedere se il nuovo macOS sarà davvero in grado di ravvivare i nostri Mac e MacBook, ma la premesse sembrano ottime!