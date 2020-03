I migliori TV da 75”

I televisori da 75” stanno diventando sempre più diffusi. Con la drastica diminuzione dei prezzi dei modelli da 55” e 40”, la fetta di utenti che non si accontentano più di diagonali che una volta sembravano enormi si sta allargando progressivamente. Grazie ai nuovi processi produttivi, anche quelli che una volta sembravano dispositivi d’elite stanno trovando spazio negli showroom della grande distribuzione e vengono messi sul mercato in numero sempre crescente; di conseguenza chi desidera differenziarsi dalla massa con qualcosa di realmente fuori dal comune deve puntare ai mastodonti da 98”, che di stellare non hanno solo le dimensioni, ma anche il prezzo.

Ciò non significa comunque che i TV da 75” siano propriamente economici: in proporzione costano decisamente di più rispetto ai modelli di dimensioni inferiori, sia per la maggior quantità di materiale utilizzato che per il processo produttivo che non ha ancora raggiunto volumi critici. Se trovate qualche offerta che vi sembra troppo bella per essere vera, probabilmente siete incappati in un vecchio LCD che, a parte le dimensioni, non riesce a eguagliare la qualità di immagine che comunemente contraddistingue quelli che sono considerati dei veri e propri top di gamma dalle maggiori aziende produttrici.

La nostra guida vi illustrerà quali sono i migliori TV 4K disponibili sul mercato, quindi buona lettura!

1. Samsung Q950R: in assoluto il miglior TV 4K da 75”: Samsung Q950R: la recensione

Le immagini nitide e luminose sono il punto di forza di questo modello Samsung

Diagonale: 75" | Sintonizzatore: Doppio Freeview HD/Freesat HD | Risoluzione: 7680 x 4320 | Tecnologia del pannello: LED | Smart TV: Smart Hub | Curvo: No | Dimensioni: 1680 x 1020 x 337 mm (L x A x P)

Ottima qualità delle immagini

Eccellenti angoli di visione

Carenza di contenuti in 8K

Manca il supporto a Dolby Atmos e Dolby Vision

Samsung utilizza la generosa diagonale del suo modello da 75” per offrire l’avveniristica risoluzione 8K; il problema principale è che, ad oggi, ci sono pochissimi contenuti nativi in questo formato. Ma non c’è da preoccuparsi: il processo di upscaling del Q950R svolge un lavoro encomiabile nell’adattare alle capacità del pannello i video HD e 4K, con risultati che lasciano a bocca aperta.

La partita contro gli OLED vede la tecnologia QLED in svantaggio sul terreno dei contrasti e dei livelli del nero, ma di contro risulta vittoriosa sia per quanto riguarda la luminosità, sia per gli angoli di visione, che sono stati ulteriormente migliorati rispetto alla precedente serie Samsung.

Purtroppo, dobbiamo annotare qualche fastidiosa mancanza che non ci saremmo aspettati in un prodotto di questa fascia. In particolare, ci riferiamo all’assenza del supporto allo standard Dolby Vision, il che significa che non sarà possibile godere dei titoli Netflix o di alcuni Blu-ray al massimo della qualità disponibile. Allo stesso modo gli speaker non sono certificati con la tecnologia Dolby Atmos, motivo per cui chi si aspetta un impianto premium sarà leggermente deluso.

Anche con questi lievi difetti, comunque, il Samsung Q95075 è il miglior 75” disponibile sul mercato, grazie a una favolosa qualità dell’immagine, un’interfaccia intuitiva e il supporto della risoluzione 8K che gli permetterà di rimanere al passo coi tempi anche negli anni a venire. Se il prezzo è fuori dalla vostra portata, non preoccupatevi: gli altri modelli nella nostra classifica sono più economici.

Samsung Q950R: la recensione

2. LG OLED77C9: il secondo in classificaLG C9 OLED: la recensione

La punta di diamante delle serie LG propone un modello che arriva ai 77”

Diagonale: 77" | Sintonizzatore: Freeview HD | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: webOS | Curvo: No | Dimensioni: 1722 x 1046 x 254mm (L x A x P)

Supporto agli standard Dolby Atmos e Dolby Vision

Ottimo sistema operativo coadiuvato dall’Intelligenza Artificiale ThinQ

Meno luminoso rispetto alla tecnologia VA

Gli speaker non sono dello stesso livello dei top di gamma



Per chi non fosse interessato agli 8K, questo 77” di LG rappresenta la scelta migliore in termini di qualità di immagine. La tecnologia OLED offre immagini nitide, colori vibranti e un livello di contrasto a cui classici pannelli VA possono solo avvicinarsi. Inoltre, la serie C9 supporta gli standard Dolby Vision, HLG e Dolby Atmos (per quanto riguarda la parte audio), il che rende il C977 uno dei TV più completi disponibili sul mercato.

Non solo: il sistema operativo proprietario webOS, coadiuvato dall’intelligenza artificiale ThinQ, è uno dei migliori esempi di come le app possano essere integrate nell’ecosistema televisivo; il processore a9 di seconda generazione rende la navigazione rapida ed intuitiva e l’impianto acustico in configurazione 2.2 si dimostra all’altezza della splendida qualità delle immagini.

Gli incontentabili potrebbero obbiettare che, in termini di luminosità e fluidità delle scene in movimento, i QLED di Samsung siano migliori, ma si tratta di discussioni che lasciano il tempo che trovano: la serie C9 di LG è una vera gioia per gli occhi che trova la sua massima espressione nel modello da 77”, ancor più scenografico rispetto ai fratelli minori da 55 e 65”. Prima di aprire il portafoglio è bene tenere a mente che la serie CX è praticamente dietro l’angolo e non ci sono grossi dubbi sul fatto che possa scalzare la precedente nella nostra classifica.

3. TCL 75EP660: il migliore per rapporto qualità-prezzo

Il nuovo modello del produttore cinese si piazza ai vertici per il migliore rapporto qualità/prezzo

Diagonale: 75" | Sintonizzatore: DVB/T2 | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: LCD | Smart TV: Android | Curved: No | Dimensioni: 1679 x 1033 x 403mm (L x A x P)

Android TV aggiornato all’ultima versione disponibile

HDR luminoso e ricco di colori

Non ha la stessa qualità d’immagine dei TV più costosi

Impostazioni di personalizzazione limitate

Lo scorso luglio l’azienda cinese TCL ha rinnovato la propria gamma di Android TV introducendo la serie EP: la versione 66 è quella intermedia, priva del supporto agli standard HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Rinunciando a queste caratteristiche di nicchia è possibile portarsi a casa uno Smart TV recentemente aggiornato, visto che utilizza l’ultima versione del sistema operativo di Google, la 9.0 (Pie), a un prezzo sicuramente abbordabile.

Dal punto di vista strettamente qualitativo, il prodotto di TCL se la cava piuttosto bene grazie ad un ottimo lavoro dell’HDR che restituisce colori brillanti. Inoltre il design minimalista si sposa bene con diversi tipi di ambiente. Dulcis in fundo segnaliamo il supporto all’assistente vocale Alexa, che vi permette di controllarlo in maniera intuitiva.

Il paragone con i primi della classe non regge, ma se non avete a disposizione un budget faraonico, questa serie potrebbe davvero fare al caso vostro.

4. Sony XF90 (2018): il più economico

Il modello di casa Sony è il 75” a miglior prezzo

Diagonale: 75" | Sintonizzatore: Freeview HD | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: LCD | Smart TV: Android TV | Curvo: No | Dimensioni: 1447 x 829 x 69 mm (L x A x P)

Eccellente qualità delle immagini

Ottimo comparto audio

Android TV è un pessimo sistema operativo

Design controverso



Se siete alla ricerca del 75” più economico, il Sony XF90 è il modello che fa per voi. Complice il fatto che non si tratta dell’ultima serie del produttore nipponico (è stata rilasciata, infatti, nel 2018), ora questo TV è disponibile a un prezzo persino leggermente inferiore rispetto al competitor di TCL.

Il design non è certo il suo punto di forza: i piedini di supporto sono davvero grandi e rischiano persino di sporgere dal mobile per il televisore. D’altro canto, il sistema di illuminazione diretta sviluppato da Sony permette di raggiungere una notevolissima qualità delle immagini, soprattutto durante la riproduzione di materiale in 4K HDR.

Non dimentichiamoci poi dell’eccellente lavoro svolto dal processore X1 Extreme che, oltre a gestire in maniera impeccabile l’upscaling, si occupa di rimuovere le imperfezioni per rendere le scene nitide e ricche di quei dettagli che su uno schermo così grande spesso emergono in primo piano. Una critica da muovere a Sony (anche se sarebbe più corretto chiamare in causa Google) è quella di aver adottato il sistema operativo Android TV, il cui unico pregio è il supporto al ChromeCast. A parte questo si tratta di un software confusionario e lento che non si adatta minimamente a un ecosistema da salotto. Questo televisore è disponibile anche in una versione da 85”.

I consigli di TechRadar

La tecnologia OLED di LG è in assoluto la migliore, soprattutto se siete alla ricerca di un’esperienza simile a quella di una sala cinematografica. Se invece il TV si trova in una zona molto illuminata, la proposta di Samsung è quanto di meglio possiate trovare, grazie all’eccellente luminosità offerta. I modelli più economici, pur con qualche compromesso da accettare, rappresentano comunque un’ottima scelta, avendo passato il severo giudizio di TechRadar.



Per prima cosa, ricordatevi di diffidare di prezzi troppo allettanti: qualsiasi TV 4K da 75” proposto al di sotto dei 600 euro è un vero e proprio ripiego che in breve tempo vi farà rimpiangere il fatto di non aver investito qualche centinaio di euro in più.

Uno dei difetti più comuni è il cosiddetto backlight bleeding, ossia quel fenomeno per cui durante le scene scure si creano degli aloni, spesso agli angoli dello schermo, a causa dell’eccessiva potenza della retroilluminazione. Non solo: questo spesso comporta anche una perdita di definizione delle immagini più scure, con la conseguenza di rovinare tutta la scena. Si tratta di rischi che non si corrono con i modelli che vi abbiamo elencato sopra.