The Marvels: quando esce su Disney Plus?

The Marvels è appena arrivato nelle sale cinematografiche ma in molti si stanno già ponendo una grande domanda: quando sarà disponibile su Disney Plus?

Questa data è interessante in particolare per coloro che non sono intenzionati ad andare a vedere The Marvels al cinema. Il terzo e ultimo film dell'anno del Marvel Cinematic Universe (MCU) non è stato accolto benissimo da tutti e ha ottenuto un punteggio del 60% su Rotten Tomatoes, motivo per cui non vi biasimiamo se decidete di aspettare che esca in streaming.

Al momento Disney non ha comunicato una data di uscita ufficiale (come sempre). Il film è arrivato nelle sale italiane lo scorso 8 novembre, quindi ci vorrà ancora un po' prima che sia disponibile sul piccolo schermo.

Dato che però, come molti di voi, seguiamo l'evoluzione dell'MCU dal primo giorno, ci siamo fatti un'idea di quando potrebbe uscire e condivideremo con voi le nostra ipotesi ragionata.

The Marvels su Disney Plus: quando esce?

The Marvels is billed as a sequel to 2019's Captain Marvel (Image credit: Marvel Studios)

Come abbiamo detto sopra, non sappiamo esattamente quando il nuovo film della Fase 5 della Marvel sarà disponibile in streaming. Tuttavia, crediamo che le "Meraviglie" si uniranno alla piattaforma nel febbraio del 2024 e ci sono prove che indicano che siamo sulla strada giusta.

Prendiamo ad esempio Black Panther: Wakanda Forever. Questo film della Fase 4 del MCU ha debuttato nelle sale nel novembre 2022 e non è arrivato su Disney Plus fino a febbraio di quest'anno. Ciò significa che c'è stato un intervallo di tre mesi tra l'uscita nei cinema e il suo arrivo su Disney Plus all'inizio del 2023.

Anche altri film Marvel recenti hanno seguito questo schema di uscita uscendo in streaming a tre mesi dall'arrivo sul grande schermo. Ant-Man and the Wasp: Quantumania è uscito nelle sale a febbraio 2023 ma è arrivato su Disney Plus a maggio. Anche Guardiani della Galassia 3 ha fatto il suo esordio sulla piattaforma Disney tre mesi dopo l'uscita nelle sale a maggio.

Be there for the moment that changes everything.Watch the final trailer for #TheMarvels, in theaters this Friday. Get tickets now: https://t.co/AzHO2t7bWM pic.twitter.com/lnlj98pNrwNovember 7, 2023 See more

Se The Marvels, come prevediamo, continuasse a seguire la tabella di marcia Disney, dovrebbe arrivare su Disney Plus a febbraio 2024.

Detto questo, la Marvel potrebbe decidere di cambiare la data di uscita, soprattutto se The Marvels non otterrà grandi risultati al botteghino. Per Variety,è destinato a guadagnare tra i 60 e i 65 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend di apertura, il che lo renderebbe il film del MCU con il più basso incasso dai tempi di Ant-Man del 2015, e sarebbe un inizio disastroso per un film che, secondo quanto riferito, è costato la bellezza di 270 milioni di dollari. (Fonte: Forbes).

Ci sono molti altri film di grande richiamo che potrebbero influire negativamente sugli incassi dell'ultimo film Marvel. Il prequel di Hunger Games, l'ultimo film d'animazione della Disney, Wish, e l'epopea storica di Ridley Scott, Napoleon, con il premio Oscar Joaquin Phoenix, usciranno tutti entro il 22 novembre. The Marvels, quindi, ha davvero bisogno di un inizio solido per non rivelarsi un flop (perlomeno in termini di incassi).

Detto questo, se il film dovesse andare particolarmente male, Disney potrebbe decidere di farlo uscire in streaming prima del previsto. Per completezza va detto che Doctor Strange 2 ha guadagnato 955 milioni di dollari in tutto il mondo ed è arrivato sulla piattaforma sei settimane dopo il suo debutto sul grande schermo, quindi il successo al botteghino non è sempre un fattore primario nel determinare l'arrivo di un film su Disney Plus.



Tuttavia, rimaniamo fedeli alla nostra previsione della finestra di lancio di febbraio 2024 per The Marvels. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato ai Film Marvel dove troverete un'utile guida per vederli in ordine cronologico, di uscita e molte altre informazioni utili sul MCU.

