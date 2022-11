Serie TV Now TV, le migliori del 2022

Che serie ci sono su Now TV? In questo articolo troverete le migliori serie TV Now TV consigliate da TechRadar. Come per servizi come Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video, i contenuti su Sky e Now TV possono essere rimossi a causa di problemi di diritti, ma non temete: manterremo questo elenco aggiornato su base mensile, in modo che possiate sapere in qualsiasi momento quali serie TV guardare tra quelle disponibili.

Se in questo momento non c’è nulla che vi interessi, non dimenticate di tornare a controllare regolarmente questa pagina per sapere quando arrivano nuovi contenuti su Now TV.

Ma cosa cambia tra Sky e Now TV? L’arrivo di Now TV per Sky è stato rivoluzionario. Il suo arrivo nel 2012 ha portato la possibilità di accedere a tutta una serie di film e serie TV che prima erano strettamente legati a un obbligo di contratto e a un'antenna parabolica. Ora chiunque può godere dell’offerta Sky, purché disponga di una connessione a banda larga in grado di riprodurre film e serie TV, possibilmente anche in alta definizione.

Quanto costa il pacchetto completo di Now TV? Con 14,99€ al mese avrete accesso a tutti i film, le serie TV e gli show in alta definizione. Se invece siete interessati solamente o al cinema, o alle serie TV e agli show, l’abbonamento singolo vi costerà solo 9,99€ al mese. Non c'è possibilità di usufruire della prova gratuita, ma se siete interessati a testare il servizio prima di sottoscrivere un abbonamento per vedere se ne vale la pena, il costo del primo mese con Pass Cinema e Entertainment è di soli 3€.

Sky ora dispone di due decoder per Now TV. Il primo è il Now TV Box e il secondo è la nuova Now TV Smart Stick, che unisce sia i canali di streaming senza contratto che che i canali Freeview.

Le migliori serie TV Now TV del 2022

House of the Dragon

House of the Dragon è il prequel de Il Trono di Spade, basato sul romanzo Fuoco e Sangue dello scrittore e co-creatore della serie George R. R. Martin. House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi narrati ne Il Trono di Spade e narra l'inizio della decadenza della Casa Targaryen.

Euphoria

Euphoria è una delle uscite più recenti su Sky. Creata da Sam Levinson e prodotta da Drake per HBO, si basa sull'omonima miniserie israeliana e narra le vicende di un gruppo di liceali alle prese con le prime esperienze di sesso, droga, crisi d'identità, amori e amicizie.

La serie si è conquistata una certa popolarità grazie all'interpretazione strepitosa di Zendaya, nei panni della protagonista, che insieme al giovanissimo e talentuoso cast riesce a dare agli spettatori uno spaccato realistico di tutto ciò che rappresenta la Generazione Z, trattando argomenti e tematiche che nessuno di solito ha il coraggio di affrontare.

Stagioni su NowTV: 2

Scene da un matrimonio

Scene da un matrimonio è il remake dell'omonima miniserie televisiva svedese del 1973. Nella versione del 2021, i protagonisti Mira e Johnatan sono interpretati da Jessica Chastain e Oscar Isaac, e la trama stavolta si focalizza su una coppia americana in epoca contemporanea, più rappresentativa dei nostri tempi.

Nel corso dei cinque episodi la narrazione approfondisce i dettagli della loro relazione, focalizzandosi sul matrimonio e offrendo uno sguardo intimo, nudo e crudo su un rapporto di coppia che potrebbe essere quello di chiunque.

Stagioni su Now TV: 1

Alfredino - Una storia italiana

Questa miniserie televisiva italiana originale Sky composta da quattro puntate ripercorre i fatti della tragedia del Vermicino, il famigerato caso di cronaca nera del 1981 che vide protagonista Alfredo Rampi, un bimbo di sei anni che morì tre giorni dopo essere caduto in un pozzo artesiano. Il tragico incidente ebbe un impatto notevole sulla stampa e sull'opinione pubblica italiana, e portò negli anni successivi alla nascita della Protezione Civile. Alla produzione ha collaborato il Centro Alfredo Rampi, fondato dai genitori di Alfredino per sensibilizzare sui rischi ambientali e migliorare il soccorso durante le emergenze

The Undoing - Le verità non dette

Grace Fraser (Nicole Kidman) è un'affermata psicoterapeuta newyorkese dalla vita all'apparenza perfetta. Suo marito Jonathan (Hugh Grant) è un noto oncologo pedriatico, e il loro figlio Henry è un ragazzo intelligente, educato e maturo.

Naturalmente le cose nella realtà non sono come sembrano, e tutto inizia a precipitare dal momento in cui il marito di Grace sparisce nel nulla e viene ritrovato il corpo mutilato e senza vita della madre di un compagno di scuola di Henry, nonchè vecchio paziente di Jonathan.

The Outsider

The Outsider è una miniserie televisiva prodotta da HBO e tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La storia inizia con il ritrovamento del cadavere di un bambino, morto in circostanze misteriose. Il caso viene affidato al detective Ralph Anderson (interpretato da Ben Mendelsohn), un poliziotto esperto e dai metodi poco ortodossi. La soluzione del caso appare all'inizio troppo semplice, ed è quando delle forze soprannaturali iniziano a interferire nelle indagini che l’investigatore inizia a mettere in dubbio tutto ciò che aveva scoperto fino a quel momento.

Stagioni su Now TV: 1

Catch-22

Questa miniserie narra le avventure di un giovane aviatore dell'United States Army Air Forces, chiamato John “Yo-Yo” Yossarian, ed è ambientata in Italia, in un campo di addestramento per paracadutisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Prodotta, interpretata e diretta da George Clooney e basata sul romanzo Comma 22 di Joseph Heller, questa serie racconta, dei retroscena tipici di un conflitto mondiale con dei risvolti tragicomici. Il cast è d’eccezione, presenti nomi come Hugh Laurie, Grant Heslov e Kyle Chandler.

Stagioni su Now TV: 1

La verità sul caso Harry Quebert

La verità sul caso Harry Quebert è una miniserie televisiva drammatica basata sull'omonimo romanzo del 2012 e diretta da Jean-Jacques Annaud. Con Patrick Dempsey nei panni del protagonista, la serie TV segue le vicende avvenute nell'arco di trentatrè anni a partire dal 1975, anno in cui scomparve una ragazza di nome Nola Kellergan. Quando nel 2008 il corpo viene trovato nella tenuta del famoso scrittore Harry Quebert, il suo amico Marcus Goldman inizia a condurre delle indagini personali per scagionarlo a seguito dell'accusa di omicidio

Hannibal

Grazie all'unicità del suo modo di pensare che gli permette di entrare nella mente di un killer come nessun altro, Will Graham è diventato il profiler più talentuoso dell'FBI. La sua genialità ed empatia gli si ritorceranno contro, portandolo a essere affiancato dall'illustre psichiatra Hannibal Lecter (impersonato da un impeccabile Mad Mikkelsen).

La serie ruota intorno al suo rapporto con Hannibal Lecter, che da psicologo diventa la sua nemesi quando scopre la vera natura di assassino dell'uomo, avvicinandosi alla linea sottile che divide realtà e follia in un legame oscuro e malsano.

La sceneggiatura e le prestazioni degli attori sono ottime, la narrazione punta su una rappresentazione molto estetica, quasi affascinante, ricercata e opulenta.

Stagioni su Now TV: 2

The Affair - Una relazione pericolosa

The Affair non è affatto la serie TV che potreste aspettarvi. Inizia come un melodramma incentrato sulle vicende dello scrittore Noah (Dominic West) e la sua famiglia, in vacanza a Montauk a Long Island. Lì Noah si innamora di Alison, una cameriera interpretata da Ruth Wilson. Alison è sposata, ma i due si imbarcano ugualmente in una relazione clandestina, e la situazione inizia subito a sfuggire di mano ai due amanti. The Affair è avvincente perché la narrazione avviene da diversi punti di vista, conferendo alla serie un alone di mistero e incertezza. Assistiamo alle stesse scene più volte ma da diverse prospettive, con vestiti diversi e dialoghi cambiati, che contribuiscono a rendere più labili i contorni della realtà e la storia più intricata.

Stagioni su Now TV: 5

Chernobyl

Chi non conosce la terribile storia vera associata a Chernobyl? Questa serie TV, esclusiva Sky prodotta da HBO, racconta in versione integrale tutto ciò che accadde dopo il 26 Aprile del 1986, il fatidico giorno in cui avvenne lo scoppio del reattore nucleare. I costumi, le ambientazioni e gli eventi sono riprodotti alla perfezione, tanto da trasmettere anche troppo duramente in alcuni momenti la paura e la sofferenza di coloro che assistettero al disastro. Questa è una serie TV sicuramente da non perdere.

Stagioni su Now TV: 1

And Just Like That...

And Just Like That... è il proseguimento della serie Sex and the City e dei film a essa ispirati. Carrie, Miranda, Charlotte (e... no, Samantha non c'è) sono tornate, diciassette anni dopo, con dieci nuovi episodi. In questo revival assistiamo al cambiamento delle protagoniste, che dai problemi e le tribolazioni dei loro trent'anni passano a destreggiarsi tra carriera, vita amorosa e amicizie nel terzo millennio, dopo aver raggiunto il traguardo dei cinquanta.

Stagioni su Now TV: 1

Britannia

Britannia è una serie TV di genere fantasy prodotta da Amazon in collaborazione con Sky. Lo scenario è quello dell’invasione della Gran Bretagna da parte dell'esercito Romano nel 43 d.C. La campagna militare è guidata dal generale Aulo Plauzio (David Morrissey), un uomo determinato a portare a termine il compito che gli è stato assegnato dall’imperatore, scontrandosi con il popolo dei Cantiaci e guardandosi dalla magia dei temuti Druidi. La serie TV ha riscosso un gran successo tra gli amanti del genere, ed è già stata rinnovata per una terza stagione.

Stagioni su Now TV: 2

Billions

Non capita spesso di tifare per l’amministratore miliardario di un fondo speculativo, ma questa è una delle rare volte in cui vi verrà spontaneo farlo.Damian Lewis interpreta Bobby “Axe” Axelrod, un ragazzo incredibilmente ricco che utilizza metodi un po' dubbi per fare soldi. Chuck Rhoades è il procuratore distrettuale che si troverà a decidere le sorti della carriera di Bobby, per la cui società tra l’altro lavora la moglie Wendy. Difficilmente vi stancherete di questa serie TV, eccezionale ed estremamente avvincente.

Stagioni su Now TV: 5

The Strain

Questa serie TV si ispira alla trilogia di libri Nocturna ed è diretta e prodotta da Guillermo del Toro, maestro del fantasy e dell’horror, in collaborazione con Chuck Hogan. The Strain riprende alcuni temi comuni al genere dark fantasy: un virus misterioso, dei vampiri, la società che collassa e alcuni scienziati che cercano un modo per sconfiggere il male. Se siete amanti del genere, questa serie TV non vi deluderà affatto.

Stagioni su Now TV: 4

Caterina la Grande

Questa miniserie è prodotta da Sky, diretta da Philip Martin e sceneggiata da Nigel Williams, ed è incentrata sulle vicende di corte avvenute tra il 1762 e il 1796 e sugli ultimi vent’anni di vita dell’Imperatrice Caterina II di Russia (interpretata da Helen Mirren). La trama ruota attorno alla relazione illecita che Caterina si dice abbia avuto con il generale Grigorij Aleksandrovič Potëmkin (Jason Clarke), e su come questo rapporto abbia influenzato fortemente le sue decisioni politiche. Se vi piacciono i drammi storici, questa serie TV è quella più adatta a voi.

Stagioni su Now TV: 1

Deadwood

Deadwood è una pluripremiata serie televisiva prodotta da HBO di genere western e drammatico. Deadwood è anche il nome di una cittadina dove regna il caos e non esistono leggi. La serie è ambientata nell'età dell’oro, dove uno dei pionieri fondatori della città, Al Swearengen(Ian McShane), gestisce un Saloon dal quale porta avanti i suoi loschi traffici. Altri personaggi giungeranno successivamente in questa cittadina e le loro vite, si intrecceranno inevitabilmente con quelle degli abitanti.

Stagioni su Now TV: 3

Das Boot

Questa drammatica serie TV, prodotta da Sky e basata sul famoso film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen e sui romanzi Das Boot e Die Festung di Lothar-Günther Buchheim, è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale a bordo di un sottomarino U-612 della marina Tedesca e narra la difficile vita che affronta un giovane ed inesperto equipaggio a bordo di un sommergibile incaricato di portare a termine una difficile missione in acque nemiche.

Stagioni su Now TV: 2

Merlin

Merlin è una serie televisiva prodotta dalla società Shine Limited di Elisabeth Murdoch, e trasmessa da BBC. Racconta la storia, del giovane mago Merlino (Colin Morgan) alla corte di Re Artù Pendragon(Bradley James). Arrivato come semplice servitore, ben presto diventerà l’amico più fidato del principe Artù e con l’aiuto della magia lo aiuterà a fondare il regno di Albion. Questo show sarà sicuramente apprezzato dagli amanti del genere fantasy medievale.

Stagioni su Now TV: 5

Gomorra

Gomorra è una serie ispirata alla storia dell'impero criminale della mafia campana, Camorra appunto, narrata da Roberto Saviano. Questa serie rivela, in modo crudo e brutale, la vita dei malavitosi incentrata sui traffici di droga e intrecci politici, nella periferia di Napoli. La prima stagione non ha mai veramente riscosso un grande successo con il pubblico. La seconda stagione, invece, ha ricevuto svariati apprezzamenti da chiunque l'abbia vista: è una serie epica tanto quanto The Wire e non vediamo l'ora di vedere dove ci porteranno le altre stagioni.

Stagioni su Now TV: 6

Dexter

Questa serie drammatica contemporanea, ideata da James Manos, ha riscosso un enorme successo, tanto da produrre ben 8 stagioni. La storia ruota attorno al particolare personaggio Dexter Morgan(Michael C. Hall), un metodico tecnico della polizia scientifica di Miami che come seconda vita ha scelto di uccidere tutti i serial killer che sfuggono alle maglie della giustizia, essendo a sua volta un serial killer. Ovviamente la brama di sangue difficilmente può rimanere celata all’infinito e nel corso delle varie serie Dexter si scontra sia con malfattori meritevoli della sua attenzione, sia con poliziotti pronti a tutto per fare il proprio dovere. La particolarità di questa premessa creerà nella serie una serie di incredibili colpi di scena che vi faranno letteralmente rimanere incollati allo schermo fino all’ultima serie dell’ultimo episodio.

Stagioni su Now TV: 8

The Young Pope

The Young Pope, è un particolare show televisivo diretto e prodotto dal regista Paolo Sorrentino. La trama è la seguente: Lenny Belardo, interpretato da Jude Law, è un cardinale statunitense con poca esperienza e scarsa influenza politica. Lenny è terribilmente scosso dal suo passato, perchè fu abbandonato in orfanotrofio e lì sviluppò un concetto di fede tutto suo. In maniera del tutto imprevista, fu eletto pontefice dal collegio cardinalizio, poichè essi erano convinti di poterlo manipolare a loro piacimento. Tuttavia Pio XIII (nome pontificale di Lenny), in realtà non è come loro se lo sarebbero aspettato...

Stagioni su Now TV: 1

Watchmen

Una serie TV del genere fantascienza targata HBO e prodotta dalla Warner Bros, che vede un cast d’eccezione composto, tra gli altri, da Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons. Basata sull’omonimo fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons. In questa serie, ambientata in un mondo alternativo al nostro, i supereroi(in questo caso della famiglia DC Comics) sono considerati come dei fuorilegge, continuamente cacciati dalle autorità e non visti di buon occhio dalla popolazione. Avvincente ed innovativa, è sicuramente da guardare.

Stagioni su Now TV: 1

Californication

Californication, serie TV statunitense ideata da Tom Kapinos, racconta la storia di Hank, un affermato scrittore newyorkese dalla vita dissoluta (interpretato dall'irriverente David Duchvny) trapiantato nella tanto odiata Los Angeles nel pieno di una crisi creativa ed esistenziale. Nel cast troviamo anche la splendida Natascha McElhone, nel ruolo della compagna di Hank, e l'esilarante Evan Handler.

Ancora oggi Californication resta un'ottima commedia drammatica, da scoprire e riscoprire, fino all'ultima stagione.

Stagioni su Now TV: 7

His Dark Materials - Queste oscure materie

E’ una serie TV di genere fantasy prodotta dalla HBO e ambientata in una realtà multiverso con mondi uno più stravagante dell’altro. Ispirata all'omonima trilogia di libri prodotti da Philip Pullman. La storia inizia in un mondo alternativo nel quale gli umani possiedono dei demoni come compagni, che sono la manifestazione della loro anima umana. La serie è incentrata sulla vita di una ragazzina chiamata “Lyra” che è un'orfana e vive al Jordan College di Oxford. Se siete fan del genere fantasy, non ve la perdete.

Stagioni su Now TV: 2

True Detective

True Detective è una serie televisiva che ad ogni stagione cambia sia la storia che gli attori. La prima stagione narra la caccia ad un serial killer durata diversi anni. Ad interpretare i due detective sono Matthew McConaughey e Woody Harrelson. In questa prima serie, si racconta lo svolgimento dell’indagine e le storie personali degli investigatori.La seconda stagione è però meno entusiasmante della prima, nonostante gli attori che interpretano i due nuovi detective siano Colin Farrell e Rachel McAdams.

Stagioni su Now TV: 2

Twin Peaks

Twin Peaks è la più grande e strana serie televisiva trasmessa dalla ABC. Lo spettacolo passa dal grottesco al contorto.Un agente dell'FBI, Dale Cooper(Kyle MacLachlan), viene chiamato per indagare sull'omicidio di Laura Palmer avvenuto nella strana cittadina di Twin Peaks.

La storia viene raccontata attraverso strambi personaggi che mettono in luce il lato oscuro della città e dei suoi abitanti. Creata da David Lynch e Mark Frost, lo show è stato ostacolato da dirigenti della TV, che hanno costretto gli autori a rivelare l’identità dell'assassino a metà della seconda stagione, ma ciò non toglie profondità a questa serie già molto in anticipo sui tempi (è del 1990)

Come promesso, 30 anni dopo possiamo finalmente vedere la terza stagione. Quasi spogliato della giocosità delle prime due stagioni, questo terzo capitolo di Twin Peaks risulta essere ancora più oscuro e intricato. .

Stagioni su Now TV: 3

Romanzo Criminale - La Serie

La serie televisiva, prodotta da Sky Cinema e Cattleya è ispirata al romanzo scritto dal giudice Giancarlo De Cataldo. Essa è incentrata sulla vita e le operazioni malavitose della Banda della Magliana nella Roma della fine degli anni ‘70. Tre uomini, il Libanese (Francesco Montanari), il Freddo (Vinicio Marchioni) e il Dandi (Alessandro Roja) decidono di mettere insieme le forze per creare una banda criminale, con l’intento di prendere il controllo della malavita locale. Nicola Scialoja(Marco Bocci), un giovane ispettore di polizia, tenterà con tutti i mezzi a sua disposizione di porre fine ai loro traffici. Uno show da non perdere.

Stagioni su Now TV: 2

The Walking Dead

The Walking Dead è una serie televisiva basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. È stata a lungo uno degli spettacoli più popolari e avvincenti tra le serie statunitensi. Racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti ad un misterioso virus, che trasforma gli umani in zombie. Se siete fan potete rivedere tutte e 10 le stagioni, mentre se invece per tutto questo tempo non avete avuto l’occasione di vedere un dramma apocalittico, questa serie potrebbe essere un ottimo punto di partenza.

Non mancano alleanze, colpi di scena, tradimenti e personaggi dotati ciascuno di una propria psicologia, tutti da scoprire. Gli zombie la fanno infatti da padroni su quasi tutto il territorio, salvo alcune aree recintate, sempre e totalmente sotto assedio, ma saranno le interazioni tra gli umani il vero collante di questa serie.

Stagioni su Now TV: 10