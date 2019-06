Le migliori serie Amazon Prime Video

L’offerta di Amazon Prime Video continua a crescere. Sulla piattaforma in streaming di Amazon si aggiungono quasi ogni settimana nuove serie che vanno ad arricchire un catalogo già molto ricco.

Questo mese tutte le attenzioni vanno a Good Omens, il tanto atteso adattamento per la TV della storia fantasy uscita dalle menti di Neil Gaiman e Terry Pratchett, che si avvale di un vero cast stellare.

Anche se avere a disposizione molte serie tra cui scegliere è piacevole, alla lunga può diventare un problema. E noi siamo qui apposta per darvi una mano.

Per chi ancora non lo sapesse, l’accesso ad Amazon Prime Video è compreso nell’abbonamento ad Amazon Prime, che quindi non serve solo per avere consegne gratuite e veloci.

Comprende infatti Prime Music con milioni di brani musicali, gli ebook di Prime Reading per il Kindle, spazio di archiviazione illimitato per le foto e naturalmente la possibilità di vedere centinaia di film e serie TV Prime Video.

Attenzione però che nel ricco catalogo di film e serie TV oltre a vere gemme ci sono anche alcune schifezze che non vale la pena di guardare e che siamo pronti a sconsigliarvi.

Abbiamo raccolto un elenco del meglio che oggi Amazon Prime Video può offrire, ci sono possibilità di scelta sia per i fan dei thriller, che delle commedie romantiche, del fantasy o della fantascienza più estrema.

Da qualche anno poi Amazon sta realizzando nuove serie che vengono definite Amazon Originals. Nella maggior parte dei casi queste rappresentano il meglio dell’offerta Prime Video (basta pensare a titoli come The Tick e Transparent) che potrete guardare in qualsiasi momento se abbonati al Servizio Prime.

Ci sono naturalmente molte serie valide e noi cercheremo di mantenere aggiornato l’elenco di quelle che secondo noi vale la pena di vedere. Le abbiamo divise in tre categorie: Drammatiche, Commedie e Thriller.

Se poi avete tempo di guardarne solo una vi consigliamo:

Good Omens

Prima di morire, nel 2015, Terry Pratchett fece promettere a Neil Gaiman che avrebbe adattato il loro romanzo Good Omens (in italiano Buona Apocalisse a tutti!) in una serie TV e questo è quello che Gaiman ha fatto negli ultimi 4 anni.

Il risultato è un’avvincente, pazza e rincuorante storia sul bene e sul male, su amicizia, demoni, angeli e streghe che predicono il futuro. La fine del mondo è imminente, perciò un angelo nervoso e un demone scapestrato, affezionati alla vita sulla Terra, sono costretti a formare un'improbabile alleanza per fermare l'Armageddon.

Si tratta di una serie molto british, con un cast di attori famosi che potrete vedere in un weekend o anche in una sola notte.

Ci sono personaggi nuovi e nuovi sviluppi non presenti nel romanzo, ma si tratta comunque di un adattamento fedele all’originale che non deluderà i tanti fan fedeli alla storia da ormai trent’anni.