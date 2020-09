Amazon Prime ti regala Amazon Prime Video

L’ Amazon Prime Day 2020 è uno degli eventi dedicati allo shopping più importanti dell’anno e grazie ad esso, dal 13 ottobre, tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime potranno accedere a una miriade di offerte imperdibili.

Il programma, accessibile in Europa dal 2007, consente di ottenere diversi vantaggi sulle spedizioni dei prodotti venduti su Amazon e comprende varie opzioni da abbinare all’abbonamento base, come ad esempio i servizi Amazon Music e Amazon Video.

Quest’ultimo rappresenta la risposta di Amazon a Netflix e Disney Plus ed è un servizio gratuito che mette a disposizione degli iscritti a Amazon Prime un folto catalogo di serie TV e film in continuo aggiornamento. Tra questi troverete un buon numero di esclusive in entrambe le categorie, oltre a programmi per bambini, documentari e classici di tutti generi.

Film, serie TV e molto altro con Prime Video

Al momento del lancio della piattaforma avvenuto nel 2018, Prime Video ha dovuto fare i conti con concorrenti più conosciuti come come Netflix, NowTv, Mediaset Premium e molti altri. Inizialmente il catalogo non era competitivo, mentre oggi il servizio conta migliaia di serie TV e Film di ogni genere oltre a un buon numero di documentari e programmi per bambini e ha raggiunto i 150 milioni di iscritti in tutto il mondo.

Il punto di forza di Prime Video sta nel prezzo: il servizio è totalmente gratuito per tutti gli abbonati al programma di spedizione Amazon Prime. Fatta eccezione per alcuni film e anteprime che utilizzano il sistema pay per view, Prime Video vi consentirà di vedere serie del calibro di The Boys, Peaky Blinders, Breaking Bad, American Horror Story e molte altre, oltre a un buon numero di esclusive che vengono aggiunte di frequente.

Per i più giovani sono disponibili cartoni come Futurama, I Griffin, South Park e un’ottima selezione di anime recenti come L’attacco dei Giganti, oltre ai grandi classici del noto regista giapponese Hayao Miyazaki. A questi si aggiungono una buon numero di documentari che vanno dalle biografie di personaggi celebri tra cui Che Guevara, Marco Pantani e Fellini, ai più classici documentari sul mondo degli animali come African Safari.