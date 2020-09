Amazon Prime Student: cos'è come funziona

Amazon Prime Student, il nome parla da sé: è un servizio pensato da Amazon per gli studenti, in particolare per gli universitari. L’età minima per iscriversi infatti è di 18 anni. Per abbonarsi è innanzitutto necessario essere in possesso di un account Amazon, mentre il passo successivo è quello di visitare l’ apposita pagina di sottoscrizione del servizio e premere sul pulsante giallo per iscriversi per 90 giorni senza alcun costo aggiuntivo. Verrà richiesto a quel punto l’inserimento di un indirizzo email di uno degli istituti universitari riconosciuti e l’anno di completamento dei propri studi. Se per qualche ragione non doveste essere in possesso di un indirizzo email fornito dall'ateneo, potrete comunque utilizzare una differente procedura per ottenere il riconoscimento del vostro status di studente: vi sarà richiesta la scansione di uno dei seguenti documenti: certificato di iscrizione, libretto universitario, tesserino da studente universitario. Alla fine della procedura, se tutto sarà andato per il verso giusto, potrete accedere ai vantaggi di Amazon Prime Student. Sarà possibile rimanere iscritti al servizio con per un massimo di 4 anni, pertanto se la vostra carriera universitaria dovesse dilungarsi oltre questo limite sarà necessario passare alla versione ordinaria di Amazon Prime, o eventualmente rinunciare all'iscrizione. Come dicevamo, l’iscrizione al servizio è gratuita per 90 giorni, successivamente sarà necessario pagare una quota, esattamente la metà di quella di un abbonamento Amazon Prime “standard”. Si passa dai €36/anno di quest’ultimo ai €18/anno per la versione Prime Student. Non male, visti i vantaggi che si andranno ad acquisire.

Il primo di questi è la spedizione veloce gratuita. Si potrà ricevere nella maggior parte dei casi prodotto entro 1 giorno, con un massimo di 2 o 3, senza spendere nulla. Se utilizzate molto Amazon sicuramente vi porterà un grande vantaggio economico, ma anche se lo utilizzate poco varrà da solo il prezzo della sottoscrizione, visto che con pochissimi acquisti all'anno si vanno facilmente a compensare i €18 dell’iscrizione. Avrete l’accesso gratuito al servizio Amazon Prime Video, dove potrete usufruire di film e serie TV in streaming: la lista dei contenuti è molto ampia e ci sono contenuti originali a decine, non è possibile fare una lista qui ma si tratta di migliaia e migliaia di ore di video gratuiti. Se avete il dubbio di iscrivervi e siete appassionati di cinema, non dovreste pensarci un momento in più. Avrete uno spazio di archiviazione illimitato su Amazon Photos, per caricare tutte le vostre immagini nel Cloud, mettendole al sicuro e potendole scaricare o guardare ovunque voi siate. Se vi piace leggere potrete utilizzare il servizio Prime Reading, con una selezione gratuita e sempre aggiornata di libri di cui potrete usufruire da Kindle o dai dispositivi più comuni, tramite l’apposita app. Se poi siete pazzi per la lettura, potrete sempre aggiungere Kindle Unlimited al vostro abbonamento, ma questo è ovviamente facoltativo.

(Image credit: Amazon)

Se invece siete amanti della musica, Amazon Prime Music è il servizio che fa per voi. Ci sono due milioni di tracce musicali che vi aspettano per essere ascoltate incluse nel vostro abbonamento Amazon Prime Student. Anche qui sarà possibile passare facoltativamente ad Amazon Music Unlimited per avere accesso a una libreria musicale davvero sterminata. Amazon Prime Student fornisce inoltre un accesso anticipato di mezz'ora alle offerte lampo, permettendovi di acquistare i prodotti in vendita e sarete in vantaggio rispetto agli altri utenti che cercano il vostro stesso affare. Infine, se siete giocatori, Amazon Twitch vi permette di ottenere un abbonamento mensile senza costi aggiuntivi ad un canale Twitch, oltre che giochi e ricompense gratuite sotto forma di contenuti di gioco. La lista devi vantaggi come avete visto è incredibilmente consistente, ci state ancora pensando?