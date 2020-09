Amazon Kindle Unlimited: libri gratis per due mesi

In vista del Prime Day 2020, Amazon propone l'abbonamento a Kindle Unlimited gratis per due mesi.

Il costo sarebbe di 19,98€, ma Amazon offre in esclusiva ai suoi clienti in possesso di un account di provare il servizio Kindle Unlimited gratuitamente per ben due mesi. Allo scadere del periodo di prova gratuito, l'abbonamento a Kindle Unlimited verrà automaticamente rinnovato al costo di 9,99€ al mese, ma ricordate che l'iscrizione può essere annullata in qualunque momento.

Amazon offre in esclusiva ai suoi clienti in possesso di un account di provare il servizio Kindle Unlimited gratis per due mesi. Approfittatene e garantitevi l'accesso illimitato a più di 1 milione di Kindle sul vostro dispositivo preferito! La promozione è valida fino al 31 dicembre 2020.

Kindle Unlimited vi permette di accedere a un catalogo di oltre 1 milione di eBook su qualunque dispositivo.

Non è infatti necessario avere un dispositivo Kindle per avere accesso a Kindle Unlimited: basterà scaricare l'app di lettura gratuitamente per leggere i vostri Kindle in numero illimitato, quando lo desiderate e dal dispositivo che preferite