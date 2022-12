Nel piccolo, forse piccolissimo mondo della carta digitale, il ReMarkable 2 è un punto di riferimento. E per delle ottime ragioni, visto che simula la carta in maniera pressoché perfetta, e offre un grandissimo numero di opzioni per chi ama scrivere. Tuttavia, alla fine di novembre 2022 Amazon ha introdotto il Kindle Scribe: un prodotto che riesce a superare ReMarkable 2 sotto molti punti di vista.

In effetti, qualcuno potrebbe domandarsi se sia meglio un Kindle Scribe oppure un ReMarkable 2. Ed è proprio per questo che nelle prossime righe potrete leggere il nostro confronto tra ReMarkable 2 e Kindle Scribe.

Amazon Kindle Scribe Vs ReMarkble 2 Amazon Kindle Scribe €489 con custodia e penna premium

5,3 mm

433 grammi

Pannello E-Ink Carta 1200

10,2"

Schermo retroilluminato

Store Amazon Kindle integrato

Poche penne e matite

Selezione basilare di quaderni

Riconoscimento scrittura: no

Servizi online gratuiti: sì

Servizi online extra: no ReMarkable 2 €577 con custodia e penna premium

4,7 mm

403 grammi

Pannello CANVAS

10,3"

Schermo NON retroilluminato

Nessuno store integrato

Molte opzioni di penne e matite

Oltre 70 modelli di taccuino

Riconoscimento scrittura: sì

Servizi online gratuiti: sì, basilari

Servizi online extra: sì, a pagamento

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, prezzo

(Image credit: Future)

Kindle Scribe parte da €399,99 nella versione da 16GB e con la penna premium inclusa - mentre la custodia è venduta separatamente. Ci sono anche le versioni da 32 e da 64GB, che costano rispettivamente €419,99 ed €449,99.

ReMarkable 2 ha un costo base più basso, €349. La penna Marker Plus costa €129, il che porta il totale a €478 e permette un confronto diretto con Kindle Scribe. ReMarkable 2 ha un solo taglio di memoria, pari a 8GB.

Volendo, si può risparmiare un po’ prendendo la penna standard, che vi costerà €79 - andando quindi a spendere €428.

Se si include la custodia, quella originale per Kindle Scribe costa €89,99, mentre quella di ReMarkable 2 costa €99 oppure €159 (la versione di pelle sintetica). Per Amazon Kindle Scribe si trovano alcune custodia compatibili, a prezzi inferiori.

Kindle Scribe con custodia base e penna premium: €489

ReMarkable 2, con custodia base e Marker Plus: €577

Una differenza di 88 euro.

Bisogna poi aggiungere il costo dello storage online: ReMarkable chiede 3 dollari al mese per sincronizzare taccuini più vecchi di 50 giorni. L’abbonamento include anche un piano di protezione extra. Amazon permette di sincronizzare libri e appunti online, senza limiti e senza costi aggiuntivi.

In sintesi: Kindle Scribe costa meno

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, design

Kindle Scribe e Remarkable 2 si somigliano molto, ma la differenze ci sono e potrebbero essere importanti. Il prodotto Amazon ha un design più squadrato, 195x229 millimetri, in un formato che è grossomodo 7:8, per via della generosa cornice laterale.

Anche ReMarkable 2 ha una cornice laterale per l’ergonomia, ma ne ha una anche sotto allo schermo, il che cambia molto il modo in cui si può maneggiare il dispositivo. È più sottile e mantiene il formato del dispositivo entro un più classico 4:3 A colpo d’occhio, il ReMarkable 2 risulta in qualche modo più naturale e più “autentico”. Il ReMarkable 2 è anche più sottile, 4,7 contro 5,3 mm. Ed è più leggero, 403 grammi contro i 433 del Kindle Scribe.

In generale, ReMarkable 2 ha un design più riuscito, più elegante e più bello da vedere. Entrambi i dispositivi comunque sono realizzati in metallo, e mettono lo schermo e-ink al centro di tutto.

Le dimensioni dello schermo stesso sono identiche: 4,2” da una parte e 4,3” dall’altra.

La penna si aggancia magneticamente su un lato del dispositivo, anche per ricaricarsi. È una soluzione comoda ma non molto affidabile: per entrambi i dispositivi, se lo si infila in borsa così il pennino si staccherà senz’altro. Ciò rende l’uso di una custodia praticamente obbligatorio.

Tutti e due i dispositivi hanno dei gommini, sotto, che danno stabilità quando si sta scrivendo su un tavolo.

Dietro, Kindle Scribe è di alluminio. ReMarkable 2 invece propone una finitura in vetro sabbiato che ricorda quella dello schermo, così da dare l’idea di carta sia sopra che sotto.

Le due penne sono molto simili, ma quella di ReMarkable 2 offre una maggiore versatilità per i creativi, grazie a un tratto che cambia a seconda dell’inclinazione. Anche per questa ragione le punte della penna ReMarkable si consumano relativamente in fretta, tant’è che ne trovate dieci di ricambio nella confezione.

La penna di Kindle Scribe ha un pulsante laterale, per attivare la funzione secondaria. La penna di ReMarkable 2 invece ne è priva.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, schermo

(Image credit: Future)

Kindle Scribe e ReMarkable 2 usano entrambi un pannello E-Ink Carta 1200. Nel caso di ReMarkable 2, è “parzialmente basato” su E Ink carta, ma il pannello si chiama CANVAS per via delle personalizzazioni introdotte da ReMarkable. Ad esempio, su questo dispositivo si ottiene un segno diverso cambiando l’inclinazione della penna stessa, il che è utile per ottenere sfumature.

Lo schermo di Kindle Scribe è più semplice, ma del tutto equivalente nelle funzioni essenziali.

La dimensione è la stessa: 10,3” pollici per ReMarkable 2, e 10,2” per Amazon Kindle Scribe. Il prodotto Amazon tuttavia ha una maggiore densità, 300 DPI contro i 226 del ReMarkable. I testi e i tratti risultano un po’ più nitidi sullo schermo di Amazon

Entrambi gli schermi sono eccellenti, sia per leggere sia per scrivere, ed entrambi fanno un ottimo lavoro nel simulare la carta.

Kindle Scribe ha un sistema di retroilluminazione a 35 LED, che permette di regolare sia l’intensità sia il colore. In altre parole, Kindle Scribe è più versatile perché la luce integrata permette una maggiore libertà nel scegliere dove e come lavorare; con ReMarkable 2, invece, dovrete sempre avere a disposizione la giusta fonte di luce.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, leggere

Kindle Scribe e ReMarkable 2 sono entrambi più che adatti per leggere libri e documenti, compresi file PDF ed ePub. Lo schermo di grandi dimensioni rende la lettura più comoda e piacevole rispetto ai dispositivi più piccoli.

L’esperienza di lettura è migliore sul Kindle … perché è un Kindle. Il fatto è che lo schermo è retroilluminato, una funzione che aiuta a leggere quando si è in penombra ma anche a bilanciare una luce ambientale troppo forte.

E c’è anche lo store integrato Amazon, quindi è facilissimo trovare e comprare nuovi libri, o gestire una propria libreria personale.

Nel caso di ReMarkable, invece, dovrete caricare i libri usando i servizi web del produttore, oppure il cavo. E potrebbe non essere facile trovarli: ReMarkable non ha un suo shop integrato, e non è compatibile né con Kindle Store né con Kobo. Bisogna quindi trovarsi dei negozi alternativi, che permettano di acquistare ebook in formato compatibile.

Il software di Amazon inoltre permette di richiamare vocabolari in molte lingue, cosa che manca su ReMarkable.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, scrivere

(Image credit: Future)

Kindle Scribe e ReMarkable 2 sono eccellenti dispositivi per la scrittura, entrambi fantastici come sostituti della vecchia carta. Che si tratti di prendere un appunto veloce o di scrivere un romanzo, la penna scorre sullo schermo in modo piacevole, con un tratto preciso e affidabile.

ReMarkable offre decisamente di più da questo punto di vista, grazie a un software più evoluto e maturo. Ci sono molti più strumenti di scrittura tra cui scegliere, e oltre 70 modelli di quaderno per creare praticamente qualsiasi cosa. Anche la penna è più versatile, in particolare grazie alla possibilità di inclinarla per ottenere un tratto diverso.

Con ReMarkable 2 inoltre è sempre possibile prendere appunti direttamente sulle pagine dei libri, anche gli ePub. Su Kindle Scribe invece le possibilità sono molto limitate: si possono prendere appunti su PDF, ma non sugli ePub né tantomeno sui libri presi sul Kindle store.

La penna di ReMarkable 2, poi, è forse preferibile anche per disegnare - per quanto nessuno di questi due dispositivi sia particolarmente indicato per gli artisti digitali.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, riconoscimento scrittura

Su questo aspetto è una vittoria assoluta per ReMarkable 2, visto che Kindle Scribe semplicemente non ha il riconoscimento della scrittura.

Su ReMarkable invece potrete usare questa funzione per trasformare i vostri appunti in testo digitale, da modificare comodamente con la tastiera del computer. Non è infallibile, ma durante la nostra prova ha funzionato bene nella maggior parte delle situazioni e con la maggior parte delle calligrafie. In effetti, per rendere un testo irriconoscibile ci siamo dovuti impegnare, e andare oltre la solita “zampa di gallina”.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, servizi online aggiuntivi

Entrambi i dispositivi hanno dei servizi complementari, accessibili con una connessione a Internet.

Kindle Scribe è abbastanza spartano, ma senza abbonamenti da pagare. Potrete trasferire documenti dal PC (o smartphone) al Kindle semplicemente inviando una mail all’indirizzo dedicato, oppure usando il cavo. Essendo un Kindle, avrete accesso ai vocabolari in molte lingue, a titolo gratuito.

Libri, documenti personali e taccuini si sincronizzano automaticamente con il cloud Amazon, e vi si può accedere in ogni momento e da ogni dispositivo, anche PC e smartphone. Direttamente dal Kindle, si possono spedire i propri appunti via mail, all’indirizzo predefinito oppure a un altro a vostra scelta.

ReMarkable offre qualcosa di più, ma si paga un abbonamento di $2,99 al mese. Purtroppo la sincronizzazione degli appunti è limitata, senza abbonamento, agli ultimi 50 giorni.

ReMarkable offre anche l’interessante, forse fantastica, possibilità di trasmettere a uno schermo esterno. Dunque, si possono prendere appunti sul dispositivo, e visualizzarli sul grande schermo che state usando per la riunione. Non è niente male.

In generale ReMarkable offre di più rispetto ad Amazon, ma si tratta anche di un abbonamento aggiuntivo, da aggiungere a un prezzo di partenza che è già più alto.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2, il vincitore

Tutto considerato, crediamo che per la maggior parte delle persone Amazon Kindle Scribe sia da preferire.

Il fatto è che questo due prodotti sono molto simili tra loro. Non sono perfettamente identici, e per certi aspetti ReMarkable è superiore. Non così superiore, tuttavia, da giustificare la spesa extra.