Amazon Kindle e Kindle Paperwhite a confronto: qual’è l’e-reader adatto a voi?

Gli Amazon Prime Day stanno per arrivare, questo sarà il momento ideale per comprare un Kindle poiché è probabile che i prezzi si abbasseranno molto.

Quale scegliere? Se non siete alla ricerca di un e-reader top di gamma, la scelta si riduce tra Amazon Kindle o Amazon Kindle Paperwhite .

Questi due dispositivi di lettura hanno molto in comune, ma ci sono anche alcune differenze importanti. Abbiamo confrontato tutto qui sotto, così potete fare la scelta giusta per voi.

Amazon Kindle vs Paperwhite Kindle: Design

Entrambi i Kindle hanno un retro in plastica (Immagine: TechRadar)

Il design di questi due dispositivi è molto simile. Infatti la differenza più grande potrebbe essere solo il colore, dato che entrambi gli e-reader sono neri, ma solamente il Kindle base è disponibile anche nel colore bianco, mentre il Kindle Paperwhite non offre questa alternativa.

Oltre a questo il look è simile, entrambi hanno il corpo in plastica abbastanza semplice e grandi cornici attorno allo schermo. Nel caso di Kindle Paperwhite le cornici sono a livello con lo schermo, mentre sono rialzate sul Kindle base. Ciò porta il Kindle Paperwhite ad avere un aspetto migliore.

Le cornici di Kindle Paperwhite sono a livello con il suo schermo. (Immagine: TechRadar)

Anche le dimensioni e il peso differiscono tra i due modelli, Amazon Kindle ha le seguenti dimensioni 160 x 113 x 8,7 mm e pesa 174 g, mentre le misure di Kindle Paperwhite sono 167 x 116 x 8,2 mm e 182 g (o 191 g se si opta per la versione con connettività cellulare). Quindi il Paperwhite è leggermente più lungo e largo ma meno spesso.

Anche Amazon Kindle Paperwhite è resistente all'acqua. Ha la certificazione IPX8, il che significa che può arrivare senza problemi fino a 2 metri di profondità in acqua dolce per un massimo di 60 minuti. Quindi potrete tranquillamente leggere sulla spiaggia o nella vasca da bagno. Al Kindle base manca questa certificazione.

Amazon Kindle vs Kindle Paperwhite: Display

Lo schermo di Kindle base non è nitido come quello del Paperwhite. (Immagine: TechRadar)

Sia Amazon Kindle che Amazon Kindle Paperwhite hanno un display da 6 pollici e in entrambi i casi sono progettati per essere anti-riflesso. La differenza principale è la sua nitidezza: mentre lo schermo del modello base di Kindle ha 167 pixel per pollice, il Paperwhite ne ha 300, quindi il testo appare più nitido e più vicino a come apparirebbe stampato su carta.

La differenza è più evidente quando si leggono dei fumetti. Se leggete un testo, la risoluzione più alta non dovrebbe fare una grande differenza.

Entrambi gli schermi hanno anche una luce anteriore che permette di leggere al buio senza bisogno di una fonte di luce esterna, ma il Paperwhite può diventare più luminoso poiché utilizza 5 LED, mentre il Kindle base ne usa solo 4.

Amazon Kindle vs Kindle Paperwhite: Specifiche

The Paperwhite is better for podcasts. Image credit: TechRadar

Ci sono due principali differenze nelle specifiche di questi e-reader. Il primo è che Amazon Kindle Paperwhite ha più spazio di archiviazione, è disponibile infatti nelle opzioni da 8 GB o 32 GB, mentre l'Amazon Kindle di base viene fornito solo con 4 GB.

Questo non dovrebbe essere un grosso problema, dato che di solito i file ebook sono piccoli e se acquistati da Amazon possono essere archiviati sul cloud quando non vengono letti.

Tuttavia, lo spazio di archiviazione diventa più importante se si prevede di ascoltare audiolibri tramite Audible. Questa caratteristica è supportata da entrambi gli e-reader, ma è molto più funzionale sul Paperwhite.

L'altra grande differenza è che oltre al Wi-Fi è possibile avere il Kindle Paperwhite con supporto alla rete cellulare (con connettività 4G gratuita), mentre il Kindle base supporta solo il Wi-Fi.

Per la maggior parte delle persone questo non dovrebbe essere un grosso problema, ma la connettività cellulare permette di acquistare e scaricare libri in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.

La maggior parte delle altre specifiche sono simili o uguali, incluso il software e la durata della batteria.

Amazon Kindle vs Kindle Paperwhite price

Il Paperwhite costa di più. (Immagine: TechRadar)

Potete trovare Amazon Kindle con schermo da 6 pollici a 167 ppi e 4GB di archiviazione a 79,99€ ovviamente su Amazon.

Kindle Paperwhite con schermo da 6 pollici a 300 ppi nella versione solo Wi-Fi vi costerà 139,99€ per la versione da 8GB di archiviazione e 169,99€ per quella da 32GB.

La versione Wi-Fi + 4G di Kindle Paperwhite è disponibile solamente con 32GB di archiviazione a 229,99€.

Quindi Amazon Kindle Paperwhite ha un prezzo più alto, quasi il doppio rispetto al Kindle base. I prezzi diminuiranno sicuramente durante gli Amazon Prime Day, quindi tenete d'occhio le offerte Kindle.

In breve

Amazon Kindle Paperwhite ha un prezzo molto più alto di Amazon Kindle di base, ma ha comunque un prezzo ragionevole ed è molto simile al Kindle Oasis .

Il prezzo superiore del Paperwhite vi permette di avere uno schermo più nitido, più spazio di archiviazione, un design leggermente più migliore, resistenza all'acqua, una luce anteriore migliore e la connettività cellulare. Se valga veramente la pena spendere quasi il doppio per avere tutte queste cose, dipende solamente da voi e da quanto lo userete per leggere.